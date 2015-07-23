Александровские пророчества (отрывок)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 21 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:22 by

ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ, МИРОВЫЕ КОНФЛИКТЫ, ЭПИДЕМИИ - не это ли знаменует в различных писаниях время грядущих ПЕРЕМЕН?Начало НОВЫХ ВРЕМЕН положит приход на планету «СПАСИТЕЛЯ» - посланника ТВОРЦА, несущего человечеству НОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ. Обладая невиданной доселе СИЛОЙ, способной Творить Чудеса, ОН принесет СИЛУ и Божественные Дары тем, кто услышит ЕГО и пойдёт за НИМ. ЕГО последователями станут люди Нового Поколения, которые не захотят более жить по старым законам, где в «цене» лишь материальные ценности. В грядущих временах Цену обретут СИЛА, ДАРЫ, ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ пользоваться ЭНЕРГИЯМИ. По сути - в ЦЕНЕ будет МАГИЧЕСКАЯ СИЛА.Перед ЕГО приходом начнется «глобальное очищение» - старое поколение будет массово «уходить», но до последнего не перестанет препятствовать Новому раскрываться, пытаясь изо всех сил напитаться Новыми Космическими Энергиями и продлить свое существование в этом Мире. Для многих это и станет «КОНЦОМ СВЕТА»: уходящие души предстанут перед «СТРАШНЫМ СУДОМ», где будут решаться их дальнейшие судьбы, и далеко не все души смогут продолжить свой реинкарнационный путь - для многих СУД станет последним.В этот переходный период обострятся кармические конфликты между людьми, но поскольку в нынешних реалиях применять воинские навыки кулачного боя уже нецелесообразно, а конфликтовать люди не перестанут - многие ринуться воздействовать друг на друга магическими путями. ОН придёт, чтобы остановить распространение магических конфликтов и контролировать развитие НОВОЙ МАГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.Новое Магическое Общество будет строиться по более Высокой Космической Божественной Системе. Система взаимосвязи Магических Воинов, обладающих Силой и Дарами, будет подчиняться ЕДИНОМУ ЗАКОНУ: КАЖДЫЙ МАГИЧЕСКИЙ ВОИН ПРИМЕНЯЕТ СВОЮ СИЛУ ТОЛЬКО ВО БЛАГО МАГИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННЫХ МАГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ.ОН придёт, чтобы открыть ШКОЛУ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА в небольшом провинциальном ГОРОДЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ. После открытия ШКОЛЫ, через некоторое время данный Город ожидает мощный РАСЦВЕТ: его ожидает судьба стать Мировым Центром развития МАГИЧЕСКОЙ СИЛЫ человека. Имя Города зазвучит на весь Мир, притягивая к себе потоки туристов со всего Земного Шара. Город будет выбран исходя из наиболее благоприятных условий открытия ШКОЛЫ, в том числе «готовности» жителей данного города принять СИЛУ И НОВЫЕ ЭНЕРГИИ.С ЕГО появлением обретет популярность КНИГА НОВОГО ВРЕМЕНИ, написанная «ЕГО ПРЕДТЕЧИ», которая станет НОВОЙ БИБЛИЕЙ для всех, идущих за НИМ…После ЕГО прихода станет возможно ВСЁ… Все Магические и Шаманские Практики и обряды, втайне передаваемые ранее, станут доступны тем, кто пойдет за НИМ. Станут доступны НОВЫЕ МАГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И УМЕНИЯ, ранее не существовавшие на Земном плане, которые ОН принесёт своим ученикам. Открытие ШКОЛЫ перевернет все современные представления о МАГИИ в целом. Станут возможны любые Сказочные Чудеса и Волшебство, исчезнут границы между Измерениями, Пространством и Временем. ЕГО последователи обретут МНОГОВЕКОВУЮ МОЛОДОСТЬ, ОН дарует им возможность осознанно перевоплощаться в НОВЫЕ ТЕЛА. МАГИЯ станет своего рода НОВОЙ РЕЛИГИЕЙ, открывшей НОВУЮ ЭРУ в истории человечества, ЭРУ возвращения человеку СИЛЫ…Уже сейчас, в Городе, где рассматривается вариант открытия данной ШКОЛЫ, существуют Люди «ПРЕДТЕЧИ», пришедшие из других Измерений и обладающие СИЛОЙ, способной поднять Город на небывалые высоты, либо стереть его с лица земли; владеющие Новыми Знаниями и Умениями; путешествующие между Мирами и ожидающие «СВОЕГО ЧАСА»…Но не только ШКОЛА будет открыта в данном Городе. Поскольку Творчество – это одно из самых ярких проявлений Магической Силы в Физическом мире, Город станет Центром развития нового направления МИСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. Город прославится МИСТИЧЕСКИМИ КОНКУРСАМИ И ФЕСТИВАЛЯМИ, популярность которых затмит все известные ныне мероприятия. И в этом ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ вновь пробудится его ПРЕЖНЯЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ СИЛА, дремавшая многие Века и ожидавшая ЕГО воплощения…После ЕГО прихода исчезнут все войны и мировые конфликты. Через какое-то время ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ В РОССИИ, именно с этого момента Россия начнет вновь обретать свою былую СИЛУ и вновь станет САМОЙ МОГУЩЕСТВЕННОЙ МИРОВОЙ ДЕРЖАВОЙ. Без войн и конфликтов весь Мир признает Россию мировым Лидером. Паломники со всех уголков Мира поедут в Россию, стремясь обрести СИЛУ.ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ – 2021 ГОД...®

Ключевые слова: Пророчество предсказание будущее авторская история

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