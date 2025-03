Трагедия Макбета. Воля судьбы

Пьеса открывается грозовой сценой с громом и молнией; три ведьмы решают, где будет их встреча с Макбетом. Перед уходом ведьмы говорят: «Прекрасное ужасно, и ужасное прекрасно» (Fair is foul, and foul is fair). В следующей сцене раненый сержант докладывает королю Шотландии Дункану о том, что его генералы Макбет и Банко разбили войска из Норвегии и Ирландии под предводительством восставшего Макдональда. Макбета восхваляют за его смелость и отвагу.Макбет с Банко беседуют, возвращаясь после битвы, и первые слова Макбета: «Я не видел дня прекраснее и ужаснее» (So foul and fair a day I have not seen). Они перекликаются со словами ведьм о прекрасном и ужасном.Они встречают ведьм, которые одаривают их своими предсказаниями. Первая восхваляет Макбета как гламисского тана (шотландский дворянский титул, которым Макбет был наделён по происхождению), вторая — как Кавдорского[англ.] тана, а третья — что он даже будет новым королём. Пока Макбет стоит в задумчивости, они говорят свои предсказания и Банко: «тот королём не будет, зато станет предком целой династии королей». Тут ведьмы незаметно исчезают, а вместо них появляется посланник от короля Росс и сообщает о присвоении Макбету титула кавдорского тана (предыдущий тан осуждён за измену на казнь) — первое предсказание выполнено. У Макбета сразу же появляются виды стать королём.Теодор Шассерио Макбет и Банко встречаются с ведьмамиМакбет в письме передал жене предсказания. Когда король Дункан решил остановиться в замке Макбета (по легенде Замок Кавдор) недалеко от Инвернесса, жена Макбета захотела убить его, чтобы гарантировать трон супругу. Макбет высказал сомнение в необходимости цареубийства, но жена убедила его согласиться с планом.На следующее утро приезжают Леннокс и Макдуф, тан Файфа. Макбет провожает их к королю, и Макдуф обнаруживает труп. В поддельной ярости Макбет убивает прислугу, не дав им возможности оправдаться. Макдуф всё же сразу начинает подозревать Макбета, не подавая виду.Опасаясь за свои жизни, сыновья короля Дункана бегут: Малкольм — в Англию, а Дональбэйн — в Ирландию. Бегство наследников по праву попадает под подозрение, и Макбет принимает трон Шотландии.Несмотря на этот успех, Макбет размышляет о третьем пророчестве, данном Банко. Он приглашает того на пир, но узнав, что Банко с младшим сыном Флинсом уже собрались на прогулку на лошадях тем вечером, нанимает убийц. В результате покушения Банко погибает, но Флинсу удаётся бежать.На банкете внезапно появляется призрак Банко и садится на трон Макбета. Только сам Макбет может его видеть. Остальные гости реагируют удивлённо на то, как Макбет кричит на пустой трон — леди Макбет приказывает им удалиться. Встревоженный Макбет снова идёт к ведьмам.Они вызывают трёх призраков с тремя предупреждениями-предсказаниями: «Остерегайся Макдуфа», «Никто из тех, кто женщиной рождён, не повредит Макбету» и «От всех врагов Макбет храним судьбой, пока Бирнамский лес не выйдет в бой на Дунсинанский холм» (цитируется по переводу М. Лозинского). Пока Макдуф уезжает в Англию, чтобы идти вместе с Малкольмом на Макбета, Макбет приказывает убить всех в его замке, включая леди Макдуф и детей.Малкольм и Макдуф тем временем, собрав армию, планируют вторгнуться в Шотландию и свергнуть «тирана» Макбета. Макбет видит, что многие из его дворян (танов) его оставили. Малкольм, Макдуф и Сивард окружают замок Дунсинан. Их воины собирают ветви деревьев для маскировки своего расположения в Бирнамском лесу; слуга в панике сообщает Макбету, что лес стал двигаться. Второе пророчество сбылось.Тем временем Макбет произносит знаменитый нигилистичный монолог «Завтра, завтра, завтра», узнав о смерти леди Макбет (Макбет заключает, что это самоубийство).Разгорается битва, Сивард-младший убит, Макдуф сходится с Макбетом. Макбет говорит, что не боится Макдуфа и что он не может быть убит любым мужчиной, рождённым женщиной. Тогда Макдуф отвечает, что он «из чрева матери ножом исторгнут». Макбет наконец понимает последнее пророчество, но поздно. Битва заканчивается тем, что Макдуф отрубает голову Макбету, исполняя пророчество.В заключительной сцене коронуется Малкольм. Считается, что пророчество ведьм в отношении Банко исполнено, ведь реальный король Англии Яков I из шотландского дома Стюартов считался зрителями времён Шекспира потомком Банко. На это имеется прямой намёк и в самом тексте Шекспира, когда Макбет видит призрак Банко и ряд его потомков-королей; восьмой из них держит зеркало, где видны новые короли «с трёхствольным скипетром, с двойной державой» (так как начиная именно с Якова I, восьмого короля из дома Стюартов, шотландские монархи стали править также Англией и Ирландией).Автор - Шекспир.Источник - Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Макбет_(пьеса).

