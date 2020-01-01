Ведьмы и кошки: 12 мистических знаков зодиака

Художница Вивьен Санисло (Vivien Szaniszlo) полюбила рисовать с раннего детства. Ее работы отличаются яркими цветами и сюрреалистичностью. В своем новом творческом проекте девушка изобразила знаки зодиака в виде ведьм в окружении кошек. Получилось впечатляюще.ВесыКозерогДеваРыбыВодолейЛевСтрелецОвенСкорпионРакТелецБлизнецы