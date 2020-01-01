Ведьмы и кошки: 12 мистических знаков зодиака
Художница Вивьен Санисло (Vivien Szaniszlo) полюбила рисовать с раннего детства. Ее работы отличаются яркими цветами и сюрреалистичностью. В своем новом творческом проекте девушка изобразила знаки зодиака в виде ведьм в окружении кошек. Получилось впечатляюще.
«У меня дома живут четыре кошки. Одну из них я нашла на улице маленькой и слабой, и она стала моей лучшей подругой. Когда я рисую, она всегда сидит рядом. Моя кошечка и вдохновила меня на создание этой серии. В каждом рисунке я попыталась передать характерные черты знаков зодиака», — рассказала художница.
Весы
Козерог
Дева
Рыбы
Водолей
Лев
Стрелец
Овен
Скорпион
Рак
Телец
Близнецы
Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:05
Сегодня, 04:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 12Комментарии: 0
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