Один в доме после смерти близкого

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 159 Комментарии: 20 +1 Вчера, 19:58 by

Не важно, кто вы. Не важно сколько вам лет. Не важно кем вам приходился умерший человек, но важно то, что он был вам очень близок и скорее всего, жил с вами в одном доме на протяжении долгих лет. А теперь его нет, и вы остались в этом доме в полном одиночестве. Что же делать?1) В ночь после похорон близкого человека ни в коем случае не оставайтесь в доме один (одна).Именно в том самом доме, где жил с вами близкий человек. Вы можете верить в привидения, вы можете в них не верить, вы можете быть верующим человеком и ставить свечи, либо быть скептиком до мозга костей, но вы подвергаете себя большой опасности, не физической, а душевной. Даже если вы человек не впечатлительный и уверены, что никто из умерших не может причинить вам вреда, вы рискуете сами себя загнать в опасное душевное состояние, ибо в первые дни с вашей психикой буду происходить сильнейшие потрясения (если конечно вы не железный и бесчувственный человек по отношению к вашему близкому человеку).Если есть хоть кто-то, кто может остаться с вами в эту ночь, не стесняйтесь, просите об этом – родственников, друзей, подружек, сами проситесь к кому-либо на ночлег.В крайнем случае, если у вас нет никого, кто может вам составить компанию, то уходите из дома сами в эту ночь. Идите в загородный дом на дачу, в гостиницу, в хостел, в общежитие, на вокзал, в лес, в заброшенный дом, да куда угодно. В идеале, вам нужно первые дни, а лучше первые недели или даже месяцы ночевать в другом доме, либо найти человека, который составит вам компанию, если вы один.Насчёт кошек и собак. Вопрос очень спорный. Лишь на малую часть домашние животные могут облегчить ваше душевное состояние в эти дни только лишь потому, что вы будете на них отвлекаться, но живое присутствие они не заменят.Но если всё-таки нет возможности переждать свой страх в другом месте, то придётся тогда оставаться одному и сражаться со своим горем и со своими страхами один на один, неважно кто вы, женщина или мужчина, юный или пожилой. Смерть не выбирает и не жалеет ни людей, которых забирает, ни их родственников, которые остаются потом одни.2) Если вы чувствуете страх и верите, что определённые обряды мистицизма либо определённый религиозный обряд поможет лично вам справиться с душевным волнением и принесёт покой в ночное время, то используйте это. Ставьте свечи, читайте молитвы, просите помощи у высших сил. Даже если это не сработает вы сместите вектор вашего внимания на себя и на то, что вы делаете, но… Если вы испытываете панический страх перед всякими подобными делами и разного рода обряды или суеверия вызывают у вас ещё большее чувство страха и беспокойства, то тогда откажитесь от них вообще и ни в коем случае не делайте ничего, кто бы что ни советовал и не говорил – поставить свечку, например, либо пригласить священника и прочее.3) Помните о том, что умерший близкий человек не желает вам зла, а всей душой хочет вашего счастья и был бы рад этому.4) Включайте свет в ночное время суток. Не экономьте на этом. Если вы чувствуете обострение страха в темноте, то непременно зажигайте свет – лампы, торшеры, телевизор, ноутбук, пусть громко разговаривает с вами радиоприёмник. Если дело происходит летом и вы живете в частном доме – открывайте на ночь окна и двери. Не оставайтесь в закрытом пространстве.5) Если нет возможности ночевать в другом месте, то постарайтесь тогда большую часть дня проводить на улице, либо где-то ещё. Возвращаясь домой только под вечер, испытывая усталость. Пусть за весь день перед глазами мелькают разные живые зрительные образы – люди, прохожие, улица и т.д. Это перед сном поможет успокоиться и создаст отвлекающие гипнотические образы.6) Если испытываете панический страх, и вас мучает бессонница, кажется, что близкий человек рядом с вами в доме, где-то в другой комнате, зовёт вас или слышатся какие-то звуки – вставайте и начинайте что-то делать, иначе рискуете получить проблемы с сердцем. Подумайте о чём-то другом. Например, о том, как организовать ночлег в другом месте, ищите возможности в будущем, чтобы избежать своих страхов сейчас. Подумайте о себе – о том, что если будете сильно бояться, то это повлияет на ваше здоровье. Смещайте вектор с выдуманных страхов на реальные опасения.7) Занимайтесь теми вещами, которые способны вас отвлечь по-настоящему. Думайте, что поможет вам забыть о своём страхе. Новое увлечение, встреча с каким-то человеком, рисование, игра на гитаре, смена места жительства, помощь другим людям, общение, интернет общение, разговоры по видео связи и прочее, всё что угодно.8) Подумайте о тех людях, которым в данный момент ещё хуже чем вам, о тех, кто испытывает ещё большие страдания. Возможно, это принесёт утешение.9) Если умерший человек часто снится по ночам, то попробуйте поговорить с ним, скорее всего вы сами подсознательно ищете с ним общения, возможно, его душа беспокоится о вас и проявляет участие.10) Не бойтесь. Поблагодарите умершего человека за всё, что он вам дал и если нужно, попросите у него прощения. Затем осознайте, что теперь вам предстоит жизнь, в которой нужно будет действовать уже одному, что вы можете сделать сами, чем вы можете наполнить свою жизнь и какими красками раскрасить её. Помните, что всё зависит только от вас.Так или иначе, страх и волнение не пройдут сразу, для этого нужно время. Кому-то хватает нескольких месяцев, а кому-то будет мало и несколько лет, а возможно и всей жизни, но всё зависит от того, насколько сильно вы решитесь бороться со своими страхами. Всё остальное – это уже детали.

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