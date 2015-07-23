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Страшно интересно

Один в доме после смерти близкого

Не важно, кто вы. Не важно сколько вам лет. Не важно кем вам приходился умерший человек, но важно то, что он был вам очень близок и скорее всего, жил с вами в одном доме на протяжении долгих лет. А теперь его нет, и вы остались в этом доме в полном одиночестве. Что же делать?
1) В ночь после похорон близкого человека ни в коем случае не оставайтесь в доме один (одна).
Именно в том самом доме, где жил с вами близкий человек. Вы можете верить в привидения, вы можете в них не верить, вы можете быть верующим человеком и ставить свечи, либо быть скептиком до мозга костей, но вы подвергаете себя большой опасности, не физической, а душевной. Даже если вы человек не впечатлительный и уверены, что никто из умерших не может причинить вам вреда, вы рискуете сами себя загнать в опасное душевное состояние, ибо в первые дни с вашей психикой буду происходить сильнейшие потрясения (если конечно вы не железный и бесчувственный человек по отношению к вашему близкому человеку).
Если есть хоть кто-то, кто может остаться с вами в эту ночь, не стесняйтесь, просите об этом – родственников, друзей, подружек, сами проситесь к кому-либо на ночлег.
В крайнем случае, если у вас нет никого, кто может вам составить компанию, то уходите из дома сами в эту ночь. Идите в загородный дом на дачу, в гостиницу, в хостел, в общежитие, на вокзал, в лес, в заброшенный дом, да куда угодно. В идеале, вам нужно первые дни, а лучше первые недели или даже месяцы ночевать в другом доме, либо найти человека, который составит вам компанию, если вы один.
Насчёт кошек и собак. Вопрос очень спорный. Лишь на малую часть домашние животные могут облегчить ваше душевное состояние в эти дни только лишь потому, что вы будете на них отвлекаться, но живое присутствие они не заменят.
Но если всё-таки нет возможности переждать свой страх в другом месте, то придётся тогда оставаться одному и сражаться со своим горем и со своими страхами один на один, неважно кто вы, женщина или мужчина, юный или пожилой. Смерть не выбирает и не жалеет ни людей, которых забирает, ни их родственников, которые остаются потом одни.

2) Если вы чувствуете страх и верите, что определённые обряды мистицизма либо определённый религиозный обряд поможет лично вам справиться с душевным волнением и принесёт покой в ночное время, то используйте это. Ставьте свечи, читайте молитвы, просите помощи у высших сил. Даже если это не сработает вы сместите вектор вашего внимания на себя и на то, что вы делаете, но… Если вы испытываете панический страх перед всякими подобными делами и разного рода обряды или суеверия вызывают у вас ещё большее чувство страха и беспокойства, то тогда откажитесь от них вообще и ни в коем случае не делайте ничего, кто бы что ни советовал и не говорил – поставить свечку, например, либо пригласить священника и прочее.

3) Помните о том, что умерший близкий человек не желает вам зла, а всей душой хочет вашего счастья и был бы рад этому.

4) Включайте свет в ночное время суток. Не экономьте на этом. Если вы чувствуете обострение страха в темноте, то непременно зажигайте свет – лампы, торшеры, телевизор, ноутбук, пусть громко разговаривает с вами радиоприёмник. Если дело происходит летом и вы живете в частном доме – открывайте на ночь окна и двери. Не оставайтесь в закрытом пространстве.

5) Если нет возможности ночевать в другом месте, то постарайтесь тогда большую часть дня проводить на улице, либо где-то ещё. Возвращаясь домой только под вечер, испытывая усталость. Пусть за весь день перед глазами мелькают разные живые зрительные образы – люди, прохожие, улица и т.д. Это перед сном поможет успокоиться и создаст отвлекающие гипнотические образы.

6) Если испытываете панический страх, и вас мучает бессонница, кажется, что близкий человек рядом с вами в доме, где-то в другой комнате, зовёт вас или слышатся какие-то звуки – вставайте и начинайте что-то делать, иначе рискуете получить проблемы с сердцем. Подумайте о чём-то другом. Например, о том, как организовать ночлег в другом месте, ищите возможности в будущем, чтобы избежать своих страхов сейчас. Подумайте о себе – о том, что если будете сильно бояться, то это повлияет на ваше здоровье. Смещайте вектор с выдуманных страхов на реальные опасения.

7) Занимайтесь теми вещами, которые способны вас отвлечь по-настоящему. Думайте, что поможет вам забыть о своём страхе. Новое увлечение, встреча с каким-то человеком, рисование, игра на гитаре, смена места жительства, помощь другим людям, общение, интернет общение, разговоры по видео связи и прочее, всё что угодно.

8) Подумайте о тех людях, которым в данный момент ещё хуже чем вам, о тех, кто испытывает ещё большие страдания. Возможно, это принесёт утешение.

9) Если умерший человек часто снится по ночам, то попробуйте поговорить с ним, скорее всего вы сами подсознательно ищете с ним общения, возможно, его душа беспокоится о вас и проявляет участие.

10) Не бойтесь. Поблагодарите умершего человека за всё, что он вам дал и если нужно, попросите у него прощения. Затем осознайте, что теперь вам предстоит жизнь, в которой нужно будет действовать уже одному, что вы можете сделать сами, чем вы можете наполнить свою жизнь и какими красками раскрасить её. Помните, что всё зависит только от вас.

Так или иначе, страх и волнение не пройдут сразу, для этого нужно время. Кому-то хватает нескольких месяцев, а кому-то будет мало и несколько лет, а возможно и всей жизни, но всё зависит от того, насколько сильно вы решитесь бороться со своими страхами. Всё остальное – это уже детали.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:58 by johnny-max-cageПросмотров: 159Комментарии: 20
+1

Ключевые слова: Смерть похороны страх горе душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:02
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2235|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 048
Намеков вы не понимаете.
Тогда скажу прямо. Каким таким гуру вы себя считаете, чтобы давать советы другим о том, как себя вести после смерти близкого человека? Что делать, а что не делать, о чем думать, а о чем не думать. Вы всерьез думаете, что душевное и психическое здоровье или состояние это куда проще тела физического, которому, кстати, не все лекарства подходят. Слышали об аллергии или непереносимости? Что одному поможет, другого может убить.
Вы сейчас влезли в чужую душу грязными сапогами. Оно вам точно надо?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:06
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 939
Цитата: Estellan
Намеков вы не понимаете.
Тогда скажу прямо. Каким таким гуру вы себя считаете, чтобы давать советы другим о том, как себя вести после смерти близкого человека? Что делать, а что не делать, о чем думать, а о чем не думать. Вы всерьез думаете, что душевное и психическое здоровье или состояние это куда проще тела физического, которому, кстати, не все лекарства подходят. Слышали об аллергии или непереносимости? Что одному поможет, другого может убить.
Вы сейчас влезли в чужую душу грязными сапогами. Оно вам точно надо?

В некоторых пунктах есть здравое зерно.
Но вот открытые двери и окна в частном доме? Весьма сомнительно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Estellan
Вчера, 20:15
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2235|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 048
зелёное яблочко
Яблочко, чтобы давать кому-то советы, надо быть абсолютно уверенным в том, что ты готов взять на себя ответственность за все то, к чему эти советы приведут. А у нас много впечатлительных людей.
"Подумайте о себе – о том, что если будете сильно бояться, то это повлияет на ваше здоровье." Больше всего понравилось. Как некоторые люди. Ты боишся собак? А ты не бойся, делов-то?
Есть страх рациональный, а есть иррациональный. Под страхом иррациональным человек не способен трезво мыслить. Не способен "не бояться".
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:24
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 939
Цитата: Estellan
зелёное яблочко
Яблочко, чтобы давать кому-то советы, надо быть абсолютно уверенным в том, что ты готов взять на себя ответственность за все то, к чему эти советы приведут. А у нас много впечатлительных людей.
"Подумайте о себе – о том, что если будете сильно бояться, то это повлияет на ваше здоровье." Больше всего понравилось. Как некоторые люди. Ты боишся собак? А ты не бойся, делов-то?
Есть страх рациональный, а есть иррациональный. Под страхом иррациональным человек не способен трезво мыслить. Не способен "не бояться".

В этом ты прав.. Насчёт иррационального страха. Он неподконтролен и непредсказуем.

Но а с другой стороны. Некоторые люди любят бравировать своим бесстрашием. А потом в штаны наложут.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Estellan
Вчера, 20:28
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2235|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 048
зелёное яблочко

Знаю я парочку таких людей.

А еще мне понравилась фраза "Подумайте о тех, кому хуже чем вам". Вот прям насмерть убило.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#6 написал: johnny-max-cage
Вчера, 22:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: Estellan
Намеков вы не понимаете.
Тогда скажу прямо. Каким таким гуру вы себя считаете, чтобы давать советы другим о том, как себя вести после смерти близкого человека? Что делать, а что не делать, о чем думать, а о чем не думать. Вы всерьез думаете, что душевное и психическое здоровье или состояние это куда проще тела физического, которому, кстати, не все лекарства подходят. Слышали об аллергии или непереносимости? Что одному поможет, другого может убить.
Вы сейчас влезли в чужую душу грязными сапогами. Оно вам точно надо?


Пардоньте, а в чем был намек?
Вы первый раз удалили новость, указав что нет авторства, все правильно. Я забыл написать автор - я. Но оказывается это был намек?
А намек на что, позвольте поинтересоваться?
На то что вам что-то не понравилось и вы решили это удалить. Как то неправильно тогда, согласитесь.
Я по вашему не имею права делиться опытом с другими, пусть даже в форме советов. Сомнительно. Вроде как раз интернет площадки и сайты как раз предназначены для создания таких текстов, статей и прочего. И для этого вовсе не надо быть каким-то гуру, достаточно просто иметь свое взгляд на вещи.


Какая то неадекватная реакция, чесслово.
И вообще не понимаю к чему эта картинка которую вы прикрепили? Похоже на черный юмор, стеб. К чему? Зачем?

Фраза о том, что нужно подумать про тех, кому хуже чем нам - это даже не я придумал, это частый психологический прием, когда люди сравнивают свою проблему с более крупной, то она кажется им уже маленькой. Надеюсь, я понятно объясняю.

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Estellan
Намеков вы не понимаете.
Тогда скажу прямо. Каким таким гуру вы себя считаете, чтобы давать советы другим о том, как себя вести после смерти близкого человека? Что делать, а что не делать, о чем думать, а о чем не думать. Вы всерьез думаете, что душевное и психическое здоровье или состояние это куда проще тела физического, которому, кстати, не все лекарства подходят. Слышали об аллергии или непереносимости? Что одному поможет, другого может убить.
Вы сейчас влезли в чужую душу грязными сапогами. Оно вам точно надо?

В некоторых пунктах есть здравое зерно.
Но вот открытые двери и окна в частном доме? Весьма сомнительно.

Спасибо, зеленое яблочко!
Насчет окон и дверей - надо смотреть по ситуации где находится дом, куда выходят двери и окна, если есть огороженный двор, например, тогда проще, но это так уже, к слову.

Цитата: Estellan
зелёное яблочко
Яблочко, чтобы давать кому-то советы, надо быть абсолютно уверенным в том, что ты готов взять на себя ответственность за все то, к чему эти советы приведут. А у нас много впечатлительных людей.
"Подумайте о себе – о том, что если будете сильно бояться, то это повлияет на ваше здоровье." Больше всего понравилось. Как некоторые люди. Ты боишся собак? А ты не бойся, делов-то?
Есть страх рациональный, а есть иррациональный. Под страхом иррациональным человек не способен трезво мыслить. Не способен "не бояться".


А что, разве в советах заключается какой-то вред? Как раз таки наоборот, они направлены на то, чтобы минимизировать страх и впечатления.
А вот советы например о том, что надо непременно ставить свечки, читать молитвы или совершать какие то обряды - о которых все так настойчиво советуют обычно, как раз таки я упомянул, в каком случае делать не нужно.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#7 написал: Estellan
Вчера, 22:52
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2235|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 048
Цитата: johnny-max-cage
Фраза о том, что нужно подумать про тех, кому хуже чем нам - это даже не я придумал, это частый психологический прием, когда люди сравнивают свою проблему с более крупной, то она кажется им уже маленькой. Надеюсь, я понятно объясняю.

М-м-м... ну да, в масштабах голода в африке смерть единственного близкого человека, допустим, матери, допустим для вас\меня\тети Любы с проходной, фигня, конечно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#8 написал: johnny-max-cage
Вчера, 23:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: Estellan
зелёное яблочко
Яблочко, чтобы давать кому-то советы, надо быть абсолютно уверенным в том, что ты готов взять на себя ответственность за все то, к чему эти советы приведут. А у нас много впечатлительных людей.
"Подумайте о себе – о том, что если будете сильно бояться, то это повлияет на ваше здоровье." Больше всего понравилось. Как некоторые люди. Ты боишся собак? А ты не бойся, делов-то?
Есть страх рациональный, а есть иррациональный. Под страхом иррациональным человек не способен трезво мыслить. Не способен "не бояться".


Боюсь, вы ничего не понимаете. Видимо нарочно. Чтобы устранить иррациональный то бишь надуманный страх (фобию), надо сместить внимание на реальные вещи. Я не говорю о том, что если ты боишься высоты то ты должен лезть на крышу, я говорю о том, что если фобия мешает жить и создает проблему, то надо задуматься об этом, надо посмотреть на себя со стороны и бояться не фобии, а того что ты из-за фобии не можешь нормально жить. Это должно пугать больше, имхо.

[/quote]
М-м-м... ну да, в масштабах голода в африке смерть единственного близкого человека, допустим, матери, допустим для вас\меня\тети Любы с проходной, фигня, конечно.[/quote]

Действительно. Правда чтобы это хорошо осознать, лучше будет поехать в Африку и пожить в этом голоде некоторое время. Чтобы как то отождествлять себя с более страшными вещами, иначе без этого отождествления, это просто пустой звук.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#9 написал: daytaler
Вчера, 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 522
Цитата: johnny-max-cage
Чтобы устранить иррациональный то бишь надуманный страх (фобию), надо сместить внимание на реальные вещи.

Их нет. Реальных вещей, нет. Мы все временны, как и материальные объекты, которые имеют форму по нашей воле. Все здесь подвержено тлению, и переменам. Да и Земля времена, как и Солнце.
Природа мысли, это не тлен. Вот, что достойно внимания - мысль.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#10 написал: Estellan
Вчера, 23:26
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2235|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 048
Цитата: johnny-max-cage
Боюсь, вы ничего не понимаете. Видимо нарочно. Чтобы устранить иррациональный то бишь надуманный страх (фобию), надо сместить внимание на реальные вещи. Я не говорю о том, что если ты боишься высоты то ты должен лезть на крышу, я говорю о том, что если фобия мешает жить и создает проблему, то надо задуматься об этом, надо посмотреть на себя со стороны и бояться не фобии, а того что ты из-за фобии не можешь нормально жить. Это должно пугать больше, имхо.

smeh Я живу с человеком, у которого фобия собак. ФОБИЯ. И я прекрасно вижу его, когда в поле зрения оказывается собака. Сдается мне, вы себе даже не представляете, что такое - иррациональный страх. Что это такое, когда на тебя пытается вскарабкаться взрослый человек, попутно выдирая из тебя клочья, без разницы одежды или шкуры.
Попробуйте как-нибудь поговорить, поделиться своим опытом о переключении внимания с тонущим человеком. Глядишь, чью-то жизнь спасете.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#11 написал: johnny-max-cage
Вчера, 23:50
+1
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Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: daytaler
Цитата: johnny-max-cage
Чтобы устранить иррациональный то бишь надуманный страх (фобию), надо сместить внимание на реальные вещи.

Их нет. Реальных вещей, нет. Мы все временны, как и материальные объекты, которые имеют форму по нашей воле. Все здесь подвержено тлению, и переменам. Да и Земля времена, как и Солнце.
Природа мысли, это не тлен. Вот, что достойно внимания - мысль.

Мысль. Поэтому нужно переводить мысль от предмета страха к другим предметам. Все просто.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#12 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 00:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: Estellan
Цитата: johnny-max-cage
Боюсь, вы ничего не понимаете. Видимо нарочно. Чтобы устранить иррациональный то бишь надуманный страх (фобию), надо сместить внимание на реальные вещи. Я не говорю о том, что если ты боишься высоты то ты должен лезть на крышу, я говорю о том, что если фобия мешает жить и создает проблему, то надо задуматься об этом, надо посмотреть на себя со стороны и бояться не фобии, а того что ты из-за фобии не можешь нормально жить. Это должно пугать больше, имхо.

smeh Я живу с человеком, у которого фобия собак. ФОБИЯ. И я прекрасно вижу его, когда в поле зрения оказывается собака. Сдается мне, вы себе даже не представляете, что такое - иррациональный страх. Что это такое, когда на тебя пытается вскарабкаться взрослый человек, попутно выдирая из тебя клочья, без разницы одежды или шкуры.
Попробуйте как-нибудь поговорить, поделиться своим опытом о переключении внимания с тонущим человеком. Глядишь, чью-то жизнь спасете.

Это конкретная фобия вполне определенных объектов. Но у Вашего человека нет я думаю необходимости жить с собакой либо каждый день встречать собак, поэтому достаточно просто их избегать. Но все же судя по вашим описаниям у человека клинический случай. И здесь уже советы не помогут, а только квалифицированный специалист.
Если сделать аналогию и взять человека с фобией в случае страха умерших, то при таких же проявлениях - паника, одышка и прочее нужна уже будет экстренная помощь. Человек с такой степенью страха уже физически не способен будет самостоятельно бороться.
Мои пункты больше ориентированы на того, кто еще мало-мальски способен контролировать себя, но по какой то причине вынужден остаться наедине со страхом. Я не лечу фобии.
А пишу о том, как вести себя в ситуации когда на обычного человека движется собака (в переносном смысле). Есть общие рекомендации как вести себя в подобной ситуации. Или как вести себя на высоких объектах. И прежде всего для человека более менее здорового. Для человека с фобией высоты например только одна есть рекомендация - не залезать на высоту.
Для человека, который до смерти боится своих умерших родственников есть аналогично только одна рекомендация - покидать дом и обращаться за помощью.

Цитата: Estellan
Цитата: johnny-max-cage
Боюсь, вы ничего не понимаете. Видимо нарочно. Чтобы устранить иррациональный то бишь надуманный страх (фобию), надо сместить внимание на реальные вещи. Я не говорю о том, что если ты боишься высоты то ты должен лезть на крышу, я говорю о том, что если фобия мешает жить и создает проблему, то надо задуматься об этом, надо посмотреть на себя со стороны и бояться не фобии, а того что ты из-за фобии не можешь нормально жить. Это должно пугать больше, имхо.

smeh Я живу с человеком, у которого фобия собак. ФОБИЯ. И я прекрасно вижу его, когда в поле зрения оказывается собака. Сдается мне, вы себе даже не представляете, что такое - иррациональный страх. Что это такое, когда на тебя пытается вскарабкаться взрослый человек, попутно выдирая из тебя клочья, без разницы одежды или шкуры.
Попробуйте как-нибудь поговорить, поделиться своим опытом о переключении внимания с тонущим человеком. Глядишь, чью-то жизнь спасете.

При чем тут тонущий человек?
В моем тексте человек остался один в доме где жил умерший близкий. Этот человек тонет и погибает? Вроде нет. Он еще может много что предпринять у него разные варианты.
А вот у тонущего человека вариантов практически нет. Вы зря ерничаете. Это неуместная аналогия.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#13 написал: Estellan
Сегодня, 00:20
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2235|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 048
Цитата: johnny-max-cage
Для человека, который до смерти боится своих умерших родственников есть аналогично только одна рекомендация - покидать дом и обращаться за помощью.

Говорите прямо как аллерголог. "Ну что тебе стоит избегать причины аллергии?" Это не всегда возможно.

Я вам весь вечер пытаюсь втолковать только одну мысль. Все то, что подошло одному человеку, не факт, что подойдет всем остальным погловно. У каждого свои пределы, у каждого своя лабильность психики, свои реакции, поведение, .
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#14 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 00:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: Estellan
Цитата: johnny-max-cage
Для человека, который до смерти боится своих умерших родственников есть аналогично только одна рекомендация - покидать дом и обращаться за помощью.

Говорите прямо как аллерголог. "Ну что тебе стоит избегать причины аллергии?" Это не всегда возможно.

Я вам весь вечер пытаюсь втолковать только одну мысль. Все то, что подошло одному человеку, не факт, что подойдет всем остальным погловно. У каждого свои пределы, у каждого своя лабильность психики, свои реакции, поведение, .


Абсолютно верно. И для тех кому слишком тяжело это всё переносить, я намекнул, что лучше покинуть дом как можно быстрее, а если нет возможности, то искать ее. Кто ищет, тот найдет.

И да, если уж на то пошло, то я предлагаю просто не тратить вечер на такие пустяки.

Всего хорошего.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#15 написал: daytaler
Сегодня, 01:35
0
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Репутация: (125|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 522
Цитата: johnny-max-cage
А вот у тонущего человека вариантов практически нет.

Есть варианты, существуют целые программы, где подается практическая информация для плавания в экстремальных условиях. Тот же стиль кроль, там ноги и не нужны, вот Кайла Уилер (мировой рекорд в заплыве на 50 метров баттерфляем) научилась плавать без обеих ног и руки. Люди тонут от паники, и цель специалиста, научить человека контролировать ситуацию.
Сила духа: Гудлаугур Фридторсон, рыбак, спасаясь с тонущего судна, целых шесть часов плыл в воде, температура которой была 3 градуса по Цельсию. И доплыл к берегу, а это побережье Исландии. Главное, вера в цель, и никаких колебаний.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#16 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 01:47
+2
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Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: daytaler
Цитата: johnny-max-cage
А вот у тонущего человека вариантов практически нет.

Есть варианты, существуют целые программы, где подается практическая информация для плавания в экстремальных условиях. Тот же стиль кроль, там ноги и не нужны, вот Кайла Уилер (мировой рекорд в заплыве на 50 метров баттерфляем) научилась плавать без обеих ног и руки. Люди тонут от паники, и цель специалиста, научить человека контролировать ситуацию.
Сила духа: Гудлаугур Фридторсон, рыбак, спасаясь с тонущего судна, целых шесть часов плыл в воде, температура которой была 3 градуса по Цельсию. И доплыл к берегу, а это побережье Исландии. Главное, вера в цель, и никаких колебаний.

Очень интересно.

Про рыбака...
3 градуса - это почти ледяная вода я так понимаю, почти как в "Титанике".
Тут еще много от кожи и сосудов зависит. Кто-то чисто физически не продержится. Вера и цель - это хорошо, но организм может не выдержать, даже если мозг начнет настойчиво приказывать.

Цитата: daytaler
Цитата: johnny-max-cage
А вот у тонущего человека вариантов практически нет.

Есть варианты, существуют целые программы, где подается практическая информация для плавания в экстремальных условиях. Тот же стиль кроль, там ноги и не нужны, вот Кайла Уилер (мировой рекорд в заплыве на 50 метров баттерфляем) научилась плавать без обеих ног и руки. Люди тонут от паники, и цель специалиста, научить человека контролировать ситуацию.
Сила духа: Гудлаугур Фридторсон, рыбак, спасаясь с тонущего судна, целых шесть часов плыл в воде, температура которой была 3 градуса по Цельсию. И доплыл к берегу, а это побережье Исландии. Главное, вера в цель, и никаких колебаний.


Да, и я конечно прошу прощения, но как то все таки хотелось бы ближе к теме о страхе умерших людей.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#17 написал: daytaler
Сегодня, 02:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (125|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 522
Цитата: johnny-max-cage
о страхе умерших людей.

Это подсознательный страх собственной смерти. Люди не покойников боятся, а того явления, что со временем, они сами упокоятся.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#18 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 03:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 190
Цитата: daytaler
Цитата: johnny-max-cage
о страхе умерших людей.

Это подсознательный страх собственной смерти. Люди не покойников боятся, а того явления, что со временем, они сами упокоятся.

Да, есть такое. Но это только одна из причин.
Я думаю причины главные кроются в нашей истории и обычаях. Сколько существует примет связанных с похоронами, которые передаются из поколения в поколение, что нужно обязательно соблюдать, иначе покойник непременно заберет с собой. Сколько суеверия, что надо сделать то то и то то, иначе быть беде. К покойнику издавна отношение словно к магической бомбе замедленного действия. Люди верили, что покойник после смерти продолжает жить, завывать в трубах, проходить сквозь стены, если что не так, греметь посудой, появляться в зеркалах, это же просто сверх стихия, от которой нет спасения.
Человеческое воображение обладает поистине страшной силой.
И боятся люди больше всего своих неконтролируемых фантазий. И чем ярче они могут себе что-то представлять, тем страх сильнее.
И действительно, наверное, сложно побороть страх, когда тебе тысячу лет внушали, что после смерти душа умершего где-то находится рядом столько то дней.
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#19 написал: Kinigos
Сегодня, 04:28
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По моим наблюдениям, сразу после похорон скорбящие обычно по ночам не боятся, а горюют об утрате. Вектор эмоций направлен на горечь потери, но не на вероятность увидеть призрака. Ваши рекомендации ориентированы на более поздний срок после похорон, когда уже сформировался условный рефлекс (иррациональный страх) и действенны, но как вариант ,, доврачебной помощи,, , когда лечат тем, что есть под рукой. Иррациональные страхи основываются на жизненном опыте, закладывая в подсознание программы. Часто конкретные травмирующие образы стираются (особенно если психотравма произошла в глубоком детстве) или вытесняются из памяти, а поведение человека становится автоматическим и неподдающимся объяснению. Избавиться от фобий, панических атак, вполне реально, но для этого надо работать над собой в определённом направлении, то есть не убегать от своих страхов, не замещать их, не маскировать, а копать в себе и выискивать тот корень, что привел к данному состоянияю.
Написала это вроде не по существу темы вашей истории, но вы сами ещё в начале указали, что [/i] ,,,в первые дни с вашей психикой буду происходить сильнейшие потрясения (если конечно вы не железный и бесчувственный человек по отношению к вашему близкому человеку),,[i]. Собственно это предполагает нервные срывы в виде истерики, беспокойства, тяги к алкоголю, раздражительности и пр, но это ещё не страхи и тем более не фобии, которые могут появиться позже.

Цитата: daytaler
Гудлаугур Фридторсон, рыбак, спасаясь с тонущего судна, целых шесть часов плыл в воде, температура которой была 3 градуса по Цельсию. И доплыл к берегу, а это побережье Исландии. Главное, вера в цель, и никаких колебаний.

У него плотность жировой прослойки оказалась в три раза выше чем у человека, как у тюленя, поэтому и доплыл.
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#20 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:29
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Похоже на пособие(методичку) для слабонервных.
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