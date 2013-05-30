Как нужно было понимать 10 заповедей Моисеевых и о чем они гласят в оригинале?

Мы все с ранних лет прекрасно знаем этот перечень:



1. Я - Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.



2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им.



3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе.



4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.



5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.



6. Не убивай.



7. Не прелюбодействуй.



8. Не кради.



9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.



10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.





На первый взгляд, всё предельно просто и понятно, особенно последние 6 заповедей. Сложится впечатление, что человек должен быть молодцом и пацифистом и с большей вероятностью попадёт в Рай, если будет всё это соблюдать на 100%. Однако это мнение ошибочно, и не стоит древнюю мудрость обременять рамками современной морали! Нужно учитывать ещё и исторический контекст написанного. И сейчас я покажу Вам, как на самом деле звучали привычные заповеди именно в оригинальной версии и насколько мы в итоге ошиблись и неправильно всё поняли. Кстати, на иврите перечень заповедей назывался עשרת הדברים — «асе́рет ха-двари́м» — букв. «десять изречений», а вот на греческом — δέκα λόγοι («декалог» — букв. «десятисловие»).



[center] На первый взгляд, всё предельно просто и понятно, особенно последние 6 заповедей. Сложится впечатление, что человек должен быть молодцом и пацифистом и с большей вероятностью попадёт в Рай, если будет всё это соблюдать на 100%. Однако это мнение ошибочно, и не стоит древнюю мудрость обременять рамками современной морали! Нужно учитывать ещё и исторический контекст написанного. И сейчас я покажу Вам, как на самом деле звучали привычные заповеди именно в оригинальной версии и насколько мы в итоге ошиблись и неправильно всё поняли. Кстати, на иврите перечень заповедей назывался עשרת הדברים —— букв. «десять изречений», а вот на греческом — δέκα λόγοι («декалог» — букв. «десятисловие»).[center]

Я, ЯХВЕ/ИЕГОВА, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, ЯХВЕ, Бог ваш, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов в третьем и четвертом роде, ненавидящих Меня, и оказывающий милость тысячам любящих Меня и соблюдающих мои заповеди.



Исход 20:2-6

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня; и оказывающий милость тысячам любящих меня и соблюдающим заповеди мои».

"Не произноси имени Господа Бога твоего всуе; ибо Господь не оставит без вины того, кто произносит имя Его напрасно"

«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому Господь благословил день субботний и освятил его».





"Почитай отца твоего и мать твою, чтобы прожить тебе долго на земле, которую Господь , Бог твой, дает тебе".



Исход

482. Не совершай убийства (Исход 20:13)



483. Не принимай выкупа за жизнь убийцы (Числа 35:31)



484. Изгоняй случайного убийцу (Числа 35:25)



485. Не принимай выкупа от него (Числа 35:32)



486. Не убивай убийцу, прежде чем судить его (Числа 35:12)



487. Спасать преследуемого ценой жизни преследователя (Второзаконие 25:12)



488. Не прояви жалость к преследователю (Числа 35:12)



489. Не сиди сложа руки, когда можешь спасти жизнь (Левит 19:16)



490. Откладывай города-убежища для тех, кто совершает случайное убийство (Второзаконие 19:3)

467. Не красть деньги тайком ( Левит 19:11 )



468. Суд должен применить карательные меры против вора ( Исход 21:37)



469. Каждый человек должен следить за тем, чтобы его весы и гири были точными (Левит 19:36)



470. Не совершать несправедливости с весами и гирями (Левит 19: 35)



471. Не иметь неточных весов и гирь, даже если они не предназначены для использования ( Второзаконие 25:13)



472. Не передвигать межи, чтобы украсть чье-то имущество (Второзаконие 19:14)473. Не похищать ( Исход 20 :13)



474. Не грабить открыто (Левит 19:13)



475. Не удерживать заработную плату или не возвращать долг (Левит 19:13)



476. Не желать и не строить планы с целью приобретения чужого имущества (Исход 20:14)



477. Не желать чужого владения (Второзаконие 5:18).



478. Вернуть украденный предмет или его стоимость (Левит 5:23).



479. Не игнорировать потерянный предмет (Второзаконие 22:3).



480. Вернуть потерянный предмет (Второзаконие 22:1)



481. Суд должен применять законы против того, кто нападает на другого или наносит ущерб чужому имуществу (Исход 21:8).

"Вы не должны распространять ложную информацию. Не берись за руку с нечестивым человеком, чтобы быть злонамеренным свидетелем. Не присоединяйся ко многим, чтобы делать зло, и не будь свидетелем в тяжбе, на стороне многих, чтобы извратить правосудие, и не будь пристрастен к бедняку в его тяжбе".



Исход

570. Всякий, кто знает улики, должен свидетельствовать в суде (Левит 5:1).

571. Тщательно допрашивать свидетеля (Второзаконие 13:15). принимать показания от одного свидетеля (Второзаконие 19:15)

574. Правонарушители не должны свидетельствовать (Исход 23:1)

575. Родственники сторон не должны свидетельствовать (Второзаконие 24:16)

576. Не давать ложных показаний (Исход 20:1) 16)

577. Наказать лжесвидетелей, как они пытались наказать подсудимого (Второзаконие 19:19)

"Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что принадлежит ближнему твоему".



Исход

"Образы их богов ты должен сжечь в огне. Не желай серебра и золота на них и не бери их себе, а не то попадешь в ловушку, ибо мерзок это для ГОСПОДА, Бога твоего . Не вноси в свой дом ничего мерзкого, иначе ты, как и он, будешь отдан на погибель. Отвергайте и ненавидьте его, ибо он предназначен для уничтожения".



Второзаконие

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 119 Комментарии: 2 +1 Вчера, 08:19 by

Начнём с, и в оригинале она звучит так:Общепринятое выражениеизначально появилось сначала в таких еврейских синонимах, как Адонай и Цебаот/Саваоф, а затем — в греческом и латинском переводах, известных как «кириос» (греч. Κύριος, иногда — «теос» — греч. Θεός) и Dominus, и то потому, что в оригинале Библии, то есть — ТаНаХе —. Или, как принято выражаться, теофорное имя. И оно долгое время было полностью табуировано. Произносить его дозволялось лишь первосвященнику, и то только в особый день и раз в году, а все присутствующие в синагоге/храме должны были непременно пасть ниц при упоминании этого имени. И мы ещё вернёмся к нему, когда обсудим третью заповедь. А пока напомним, что. Введение к Десяти заповедям устанавливает личность Бога как по его личному имени, так и по его историческому акту освобождения Израиля из Египта. Язык и образец отражают древние королевские договоры, в которых великий король обозначал себя и свои предыдущие милостивые действия по отношению к подчиненному королю или народу. Также эта заповедь не только утверждает о существовании Бога, но и предлагает архетип Бога как искупителя и посредника в истории. Логика завета устанавливает эксклюзивные отношения, в которых подвластное население может иметь только одного суверена, что ясно выражено в фразеВторая строчка заповеди —в оригинале изначально обозначала не только исключительно непримиримую вражду к идолопоклонничеству (хотя и это тоже сыграло свою роль), но и отражала суть общества того времени —Бог Яхве был принят в сонм ханаанских божеств и упомянут как сын верховного бога Эля, а затем, когда в государствах евреев возникла концепция национального божества и правителей как их наместников, яхвизм начал набирать обороты. Сперва они свергнул Эля, трансформировавшись, и, соответственно, любые божества теперь отвергались и уничтожались. Сначала Яхветитул бога Эля — Эль Шаддай — себе, изменив его первоначальное значение, потом от него досталось и Баалу, и Дагону, и остальным божествам. Но об этом мы подробно поговорим в рамках следующей статьи.Яхве уничтожил жертвенник Илии, а титул Баал тоже себе забрал, правда, ненадолго. А вотС 5 века до н.э. до 70 года н.э. израильская религия превратилась в различные богословские школы иудаизма Второго Храма, а под влиянием зороастризма и вовсе возникла концепция Конца Времён и Мессии, что описывалось в пророчествах Ветхого Завета Библии и чему был посвящён Новый Завет. Другие боги ханаанского пантеона либо были вытеснены бескомпромиссным культом Яхве, либо уничижительно названы, либо (в очень редком случае!) трансформировались в ангелов (бэне Элохим, Сынов Божиих), служителей Яхве. В основном исторически сложилось так, что наказанием за идолопоклонство часто была смерть, и большинство авраамических религий этого не приемлет по сей день. Подобная ситуация и была отражена в первой заповеди Моисея. Намного позже молитва из Еврейской Библии под названиеми сопровождающее ее благословение Бога раскрывают намерение первой заповеди включить также и любовь к Господу со стороны верующих, а не только признание Его существования или внешнее, показное и примитивное ее соблюдение. Молитвавключает в себя такие слова:. Следующий стих под названием Вахавта гласит:. В предпоследних строках имеется в виду, набор небольших черных кожаных ящиков с кожаными ремнями, содержащих свитки пергамента, на которых написаны стихи из Торы. Тфилин обычно носили на руке евреи мужского пола.Последние же строки обозначают мезузу — кусок пергамента со стихами из Торы, который приверженцы иудаизма размещали в каждом дверном проёме дома, за исключением, разумеется, санузла. Последняя строчка из Второзакония практически цитирует первую заповедь:. Но вернёмся к заповедям Моисея. Как мы видим,И лишь христиане ввели Святую Троицу, показав тем самым, что Иисусу Христу и Святому Духу можно поклоняться как и самому Богу Яхве, не нарушая при этом первой заповеди.2. Вторая заповедь в оригинале гласит:Но сам термин в наше время оказался слишком размыт, а вот во времена Моисея это слово воспринималось буквально и основывалось на выборемежду исключительным поклонением Богу и идолам. Вавилонское изгнание, по-видимому, стало поворотным моментом, после которого еврейский народ в целом стал строго монотеистичным и готовым сражаться в битвах (таких как восстание Маккавеев) и принять мученическую смерть, прежде чем отдать дань уважения любому другому богу. Идолы Древнего Ближнего Востока были центральными фигурами племенных культов вокруг израильтян. Говорят, что их ставили на пьедесталы, одевали и раскрашивали, и скрепляли цепями из серебра или железными гвоздями, чтобы они не упали или не были унесены. Чтобы продемонстрировать победу над идолами врага, было принято отбирать идолов у побежденных, и подобный обычай часто упоминается в клинописных текстах.В иудаизме, да и в христианстве тоже, Бог Яхве прежде никогда не изображался ни в виде икон, ни в виде статуй — господствующий в те времена аниконизм не позволял. И из-за этого Его часто заменяли фигурой Иисуса Христа, но и тот вызвал ожесточенные споры, так как у христиан он — Сын Божий, третья ипостась самого Бога, а следовательно, изображать его нельзя.— то есть вытянутой правой руки, которая благословляла Иисуса Христа при Крещении или присутствовала в сцене изгнания Адама и Евы из Эдема:Позже. Первое появление Бога Яхве в искусстве в качестве привычного седовласого старца датируется 1200 годом, когда художник, которая на самом деле показывала именно постаревшего Иисуса, но была ошибочно принята за изображение Яхве/Бога-Отца в христианстве:Позже, в эпоху Возрождения, изображать Яхве стали повсеместно.В ранней христианской церкви, но потом, после Византийского иконоборчества в 3 веке нашей эры, изображать Ангелов, Иисуса Христа, Деву Марию и святых стало разрешено. Стоит сказать, чтозахвативших Израиль и пытавшихся подмять евреев под себя. Из-за того, что последние отказывались платить налоги, не уважали римскую власть и самое ужасное по тем временам — Олимпийских и римских богов, часто пытались их свергнуть, провозглашая единство незримого Яхве, к тому же — соблюдали Брит мила — обычай обрезания крайней плоти половых органов у мужчин, начиная с младенчества. Для римлян и даже греков, которые восхищались красотой и пропорциями обнажённого тела, подобные вещи казались дикостью. В итоге, по политическим и иным причинам римляне устраивали гонения на христиан (многие из которых ранее были еврейской национальности), и это реальное событие происходило с 1 до 4 века нашей эры.По мере того как церковь увеличивалась в размерах и популярности, необходимость обучать неграмотных новообращенных привела к нарушению второй заповеди в образовательных целях — на иллюстрациях книг изображались библейские истории наряду с изображениями святых, ангелов, пророков и Креста (хотя они изображались только в украшенном драгоценностями, прославленном состоянии). АДа, соглашусь, весьма запутанная и странная теория, но она имеет место быть.3.в оригинальной версии гласит:Вы, наверное, прочитав эти строки, подумали, что согрешили, когда, например, увидели что-то ошеломляющее или ужасное и в сердцах воскликнули:. На самом деле изначально речь шла вовсе не об этом. Дело в том, что, по сути,, однако первосвященнику всё же позволялось это сделать, и то только по особым дням и один-единственный раз! Поэтому в молитвах слово Яхве традиционно заменяется на титул. Позже. Исключение составляли лишь Иисус Христос и ангел, посланный Богом, который призывает имя Бога, чтобы подтвердить истину апокалиптических откровений.4. Полный текстгласит:Здесь имеется в виду 7-летний сельскохозяйственный цикл, предписанный израильтянам Торой и соблюдаемый в иудаизме. Во время шмиты (субботнего года) земля остается под паром, и вся сельскохозяйственная деятельность, включая вспашку, посадку, обрезку и сбор урожая, запрещена галахой (еврейским законом). Другие методы культивации (такие как полив, внесение удобрений, прополка, опрыскивание, обрезка и скашивание) могут применяться только в профилактических целях, а не для улучшения роста деревьев или других растений. А в католичестве же заповедь восприняли чересчур буквально, в результате чего стали ошибочно восприниматься календарные дни недели.(даже по магазинам ходить нельзя!) и приемлемо только изучать Тору и молиться. Согласно Книге Бытия (Берешит в оригинале) и Исход (Шмот в оригинале) Шаббат был официально установлен самим Богом Яхве народу Израиля как воспоминание о Сотворении мира за шесть дней (которое в оригинале пошло от еврейского Нового года — Рош Ха-Шана (или Йом Теруа) — изначально имевшего месопотамские корни. Отмечался осенью, длился 7 дней (отсюда и пошли привычные 7 дней сотворения мира в Бытие/Берешит):(Шмот, 31:13). Во Второзаконии (Дварим в оригинале) Шаббат и вовсе приурочили к рабству в Египте:(5, 14—15).5. Пятая заповедь гласит в оригинале:В Торе соблюдение этой заповеди ассоциировалось с личной пользой и со способностью народа Израиля оставаться на той земле, на которую вел их Бог. Опозорение родителей ударами или проклятиями каралось смертью. Почитание родителей израильтянами отождествлялось почитанию самого Бога. Причём эта заповедь требует от человека равного почитания обоих родителей; ни отцу, ни матери не придается большего значения. Также нужно учитывать и то, что человек подчиняется своим родителям, только когда команда, ими данная ему, разумна и допустима по еврейскому закону. Уважение основывается не только на личных или профессиональных качествах, но и на положении, которое Бог дал этому человеку.6. Заповедь. Здесь, скажу я Вам, в оригинале много нюансов. Это вовсе не означает, что в случае опасности человек обязан сидеть сложа руки и ждать, пока его прикончат. Запрет кровопролития касался только преступления (под названием «рецах») по отношению к безоружному человеку в мирное время в рукопашном бою или с применением оружия. Всё как сейчас. Война и смертная казнь не относились к нарушению заповеди. Когда не было судебной системы как таковой, то даже Жреческий кодекс разрешал родственникам убитой жертвы совершить гоэль, то есть кровную месть. Ряд других грехов или правонарушений — лжесвидетельство в суде, гомосексуализм (мужеложство), инцест, прелюбодеяние, зоофилия, богохульство, идолопоклонство, гадание — карались в те времена смертной казнью или побитием камнями. Как уже сказано выше, даже война не являлась нарушением заповеди «не убий». Древние еврейские тексты проводят различие между моральным и юридическим запретом на пролитие невинной крови и убийством в бою.Раввин Марк Геллман объясняет различие междуи отмечает различные моральные коннотации.. Также заповедь не распространялась и на самооборону: защитник дома, ударивший и убивший вора, застигнутого ночью при взломе, не был виновен в кровопролитии.Есть в Библии и дополнительные концепции, касаемо этой заповеди:В Новом Завете нет указаний на то, что для светских гражданских властей несправедливо, аморально или неуместно казнить тех, кто виновен в пролитии невинной крови. Подобно Ветхому, Новый Завет изображает применение силы солдатами в законных сражениях как оправданное убийство. Суицид и эвтаназия же подпадают под заповедь только у католиков.7.. В этой заповеди нет четкого определения прелюбодеяния, а под блуд в церкви попадала не только супружеская измена, но и незаконный секс, проституция, идолопоклонство и беззаконие. В иудаизме есть два уточняющих момента. Мицва (то есть заповеди) были таковы:- Не вступать в половую связь с чужой женой.- Не должно быть полового акта с женщиной без предыдущего брака с актом о заключении брака и официальным заявлением о браке.В Торе, если муж подозревал свою жену в прелюбодеянии, ей предписывалось испытание, которому она подвергалась, чтобы определить ее вину или невиновность. Отдельная процедура должна была соблюдаться, если новобрачный муж заподозрил, что его жена была неразборчивой в связях до брака. В качестве альтернативы, чтобы привести в исполнение смертную казнь за супружескую измену, требовалось как минимум два свидетеля, и и мужчина, и женщина подлежали наказанию. В то время как случаи супружеской неверности, таким образом, может быть трудно доказать, законы о разводе, добавленные за эти годы, позволили мужу развестись с женой на основании косвенных доказательств супружеской неверности, без свидетелей или дополнительных доказательств. Если женщина совершила незаконный половой акт против своей воли (её изнасиловали), она не была виновна в прелюбодеянии, потому что она не действовала как свободный агент. Наказания в таких случаях не применялось, и юридических последствий прелюбодеяния не последовало.В 40 году первого века нашей эры еврейские суды отказались от своего права применять смертную казнь. Были введены изменения в наказании за прелюбодеяние: прелюбодей был подвергнут бичеванию, а мужу прелюбодейки не было позволено простить ее преступление, но он был вынужден развестись с ней, и она потеряла все свои права собственности по брачному контракту. Прелюбодейке также не позволялось выйти замуж и за того, с кем она переспала, брак в таком случае также расторгался. Хотя правоприменение применялось непоследовательно, мицва осталась. Прелюбодеяние является одним из трех грехов (наряду с богохульством/идолопоклонством и убийством), которым следует сопротивляться до самой смерти.8. «Не укради». На самом деле, изначально эта заповедь имела отношение не только к непосредственно к краже вещей, но и ПОХИЩЕНИЮ человека, что у евреев тоже каралось смертной казнью. Первоначально заповедь выступала и против рабовладельческого строя жизни израильтян, но позже её стали применять и к материальным ценностям тоже. Можно потребовать реституции, но судебного наказания в виде смертной казни нет. Однако вор может быть убит, если его поймают при взломе ночью при обстоятельствах, когда жильцы могут обоснованно опасаться большего вреда. Древнееврейское понимание уважало права частной собственности и требовало реституции даже в случаях, которые могли быть случайными, например, когда скот пасся на чужом поле или в винограднике.В Книге Левит запреты на грабеж и воровство повторяются в контексте любви к ближнему как к самому себе, и этот запрет расширен и включает ложные или мошеннические действия в вопросах торговли и переговоров. Заработная плата, причитающаяся наемному работнику, не удерживается. Соседи не должны угнетать или грабить друг друга. Соседи должны вести себя откровенно друг с другом, защищать жизни друг друга, воздерживаться от мести и обид, отстаивать праведность и справедливость в делах, которые доходят до суда. Закон также обязывал вора возместить ущерб платой в семикратном размере. Если же ущерб не был возмещён, преступника продавали как раба.Еврейский закон того времени насчитывал 613 дополнительных мицвот или заповедей, данных Богом Яхве на горе Синай, которые гласили:Воровство рассматривалось как один из шагов на пути от алчного желания к убийству. Когда человек, владеющий вожделенной вещью, сопротивляется ее неправомерному приобретению, вор прибегает к насилию и может стать виновным в убийстве.9.в оригинале звучит так:Заповедь касалась лжесвидетельства в суде и клеветы. Древнее понимание лжесвидетельства включает в себя не только лжесвидетельство, но и непредоставление соответствующих показаний в ответ на публичное обвинение: «Если человек согрешит, потому что он не говорит, когда слышит публичное обвинение свидетельствовать о том, что он видел или о чем узнал, он будет привлечен к ответственности».Еврейские законы также касались честных показаний в суде:тот, кто не дает показаний, когда знает об уликах, сравнивается с тем, кто стоит сложа руки на крови своего ближнего.10. В традициях, которые считают этот отрывок единственной заповедью, полный текст гласит:Еврейское слово, переведенное как «жажда», — это хамад (חמד), которое обычно переводится на английский язык как «жажда», «похоть» и «сильное желание». То есть, по сути, речь шла не только о зависти как таковой, но и про прелюбодеяние, идолопоклонство опять же и алчность. Причём все эти ужасные вещи были взаимосвязаны друг с другом! Например, когда Бог наставлял Израиль относительно ложной религии хананеев, он предупреждал их не желать серебра или золота со своих идолов, потому что это может привести к тому, что в дом принесут мерзости.В Книге Иисуса Навина есть повествование, в котором Ахан навлек на себя гнев Божий, возжелав запрещенного золота и серебра, которые он нашел при разрушении Иерихона. Это изображается как нарушение завета и постыдный поступок. Иоанн Креститель из Нового Завета призывал солдат довольствоваться своим жалованьем, а не вымогать деньги угрозами и ложными обвинениями. Соблюдение требования чистоты девятой заповеди требует скромности, которая «защищает интимный центр человека». При этом скромность является слугой целомудрия и руководит тем, как человек смотрит на других и ведет себя по отношению к ним в защитном соответствии с достоинством человеческой личности. Скромность поощряет терпение и умеренность в любовных отношениях, требуя, чтобы условия для окончательной отдачи и обязательства мужчины и женщины были выполнены друг перед другом. Это порядочность, которая вдохновляет одежду. Скромность сдержанна и избегает вредного любопытства.Вот такие вот интересные факты, дорогие мои. Иногда не стоит вырывать предложения из контекста и переделывать их под современные нормы.

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