Страницы истории. Тайна Сталинграда

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lynx Просмотров: 91 Комментарии: 1 +6 Вчера, 16:39 by

Много лет назад в заснеженных степях между Волгой и Доном завершилась страшная и кровопролитная битва. Провинциальный город на Волге, который в мире мало кто знал, обрёл известность, сравнимую со славой битвы при Каннах. Военные действия под Сталинградом заслуженно являются не только крупнейшим сражением Второй мировой, но и самым загадочным, если ни сказать – мистическим. Казалось, написаны сотни книг на разных языках: события описаны если не по часам, то по дням. Но любой человек, поставивший себе задачу разобраться, вникнуть, вдруг обнаруживает для себя много нового и непонятного.Не только историки и военные, да и сами ветераны – и наши, «русские», и «немецкие» (и румынские, венгерские, итальянские) – не могут объяснить, почему именно в Сталинграде и Красная армия, и вермахт вдруг нарушили свою тактику и методы ведения боевых действий.Красная армия, получившая унизительные уроки лета и осени 41-го года, предпочитала гибкую оборону с отходами в критические моменты. Немцы, испытав еще в первые дни войны сокрушающую силу русского штыка, не ввязывались в кровопролитные фронтальные бои, искали обходы сильно укрепленных районов. Вдруг, в Сталинграде, обе стороны нарушили все свои принципы.Хотя начиналось все по старым нотам. Как горячий нож режет кусок масла, так танковые колонны вермахта кромсали Юг России. Победа, казалась, была близка. И вдруг у предгорий Кавказа, когда нефть Грозного и Баку – кровь войны – была уже рядом, когда в мареве раскаленной степи уже была видна синева главной реки России, действительно вдруг, – коса нашла на камень. Точнее, на бетонную стену.Каждая из сторон с неожиданным упорством и ожесточением бросала в бой тысячи людей, которые без следа исчезали в кровавой мясорубке. Еще можно понять стратегов Красной Армии – они мыслили глобально. Но немцы! К таким потерям они не привыкли и… не были готовы.В Сталинграде были моменты, когда новые части, утром входя в бой, к вечеру растворялись в городских развалинах, оставив от себя только штабы и тыловые службы. Здесь считалось большим успехом захватить пару домов, городской сквер или два десятка метров улицы. Огромная куча развалин, битого кирпича и искореженной военной техники. До 2 февраля – официальной даты окончания битвы – бои в городе не прекращались ни на секунду.После гибели 6-й армии в Германии был объявлен трехдневный траур. Позже у немцев были потери, вполне сопоставимые со сталинградскими, но траур больше никто не объявлял.После окончания сражения на заседании Правительства СССР был поднят вопрос о нецелесообразности восстановления города: дешевле было построить новый город, чем пытаться восстановить разрушенный. Но Сталин приказал поднять город из руин любой ценой. И уже в марте 43-го начались работы.Работа современного поисковика на местах минувших боев ставит, порой, неразрешимые загадки. В районе Орловки были найдены останки немецкого моряка. У Казачьего Кургана (хутор Бабуркин) в немецком блиндаже обнаружен китель Kapitanleutenant. Совсем недалеко от этого места до последнего времени стоял разбитый кюбельваген с маркировкой «WM» (Кригсмарине).На территории бывшего аэродрома «Питомник» (сюда приземлялись самолеты с помощью для окруженной 6-й армии) найден немецкий блиндаж, видимо, служивший вещевым складом, где было довольно много формы, нашивок и других «регалий», принадлежавших Кригсмарине. И если судить по косвенным признакам, здесь находилась часть численностью около батальона.Присутствие немецких военных моряков в районе Сталинграда – до и после окружения – подтверждают и очевидцы из числа местных жителей, и некоторые архивные документы. В ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны, бывший Центральный архив Советской Армии), г. Подольск, в документах 36-й гвардейской стрелковой дивизии сообщается, что на участке дивизии 11 января 1943 года сдались в плен два морских офицера (Leutenant zur See, Oberleutenant zur See), которые с конвоем отправлены в штаб 64-й армии.Оберлейтенант Штемпель из 14-й танковой дивизии вспоминал, что во время вывода их дивизии из города и марша на Карповку, 18-19 ноября, они встретили колонну Кригсмарине в сопровождении полевой жандармерии. Танкисты еще шутили: «Гитлер прислал помощь. Сейчас «Тирпиц» войдет в Волгу, и русским – конец».Вопрос не в том: были ли немецкие военные моряки в Сталинграде? Ясно, что были. Но что они там делали, и по какой причине нигде нет упоминаний об этих частях? Почему их не вывезли из котла (ведь многие части, выполнявшие различные специальные задания, были эвакуированы)?Вообще, в официальных немецких документах нет упоминаний о действиях десантных частей в районе Сталинграда. В нашей же мемуарной литературе некоторые, пусть и отрывочные, сведения относительно немецкого десанта за Волгу имеются. В 1993 году жительница хутора Ерзовка (севернее Сталинграда, на берегу Волги), рассказала, что в конце августа 42-го года видела немецкий десант, сброшенный на парашютах в их районе.По ее словам, было это в тот день, когда немцы вышли к Сталинграду (23 августа). Она говорила, что найденные ею парашюты потом очень пригодились в хозяйстве. В том же 93-м году в районе Орловки поисковиками был найден немецкий десантный шлем.И. М. Калюжный (в 42-ом – работник Сталинградского обкома партии) рассказывал, что 23 или 24 августа в обком позвонили со Сталинградской ГРЭС и сообщили о немецком десанте, выброшенном недалеко от них. Туда, по его словам, был немедленно отправлен отряд ополченцев и части милиции, которые вступили в бой с десантной группой. Позднее к ним на помощь выдвинулась рота 282-го полка 10-й стрелковой дивизии НКВД. К вечеру поступило сообщение, что десант полностью уничтожен.Так были ли немцы за Волгой? Или за десант принимали сбитых летчиков?Существование сети подземных галерей под «городом на Волге», до сего дня фактически необследованных, – это не тайна. Многие из них были вырыты еще в глубокую старину. Но в конце 30-х годов теперь уже прошлого века в Сталинград прибыли специальные команды московских метростроевцев и начали какое-то масштабное подземное строительство. Вряд ли это было метро – в современном понимании этого слова. Зачем строился подземный город?Во время боев в городе этими коммуникациями и сооружениями активно пользовались и советские, и немецкие войска. Там создавались госпиталя, склады, коммуникации активно использовались для маневра войск. В начале боев мирное население пряталось от бомбардировок. Разведчики использовали их для скрытого передвижения.Самое интересное, что и немцы вели в городе и окрестностях свое подземное строительство. Довольно масштабные подземные работы происходили в районе кондитерской фабрики. Оставшиеся в городе местные жители, жившие недалеко от этого предприятия, были мобилизованы оккупантами для подвоза цемента и других строительных материалов. Но пускали их только до входа в туннель, внутри работали лишь сами немцы и пленные красноармейцы. Объект усиленно охранялся военной полицией. Причем подземное строительство шло даже в окружении, до конца января 1943 года, после чего немцы взорвали все входы в подземелье.Активное строительство весь период окружения шло в районе Городища. В первых числах февраля 43-го, после того, как сдался Паулюс, но еще оставалась северная группировка, туда, по рассказам местных жителей, пришли крытые брезентом грузовики и все входы также были взорваны. Строительство этого подземного объекта, по некоторым косвенным данным, вели морские части.В районе Австрийской балки поисковиками обнаружен странный подземный объект. На глубине всего полутора метров идут мощные железобетонные перекрытия. Все попытки как-то проникнуть внутрь – входы взорваны – успехом не увенчались. Что это были за объекты, что строили немцы почти до последнего дня сражения – ответа на этот вопрос пока нет.Он известен всем, кто хоть раз читал о Сталинградской битве. Это основной аэродром, куда поступало снабжение для немецкой группировки, отсюда вывозились раненые. После потери «Питомника» снабжение армии Паулюса фактически прекратилось. Но почему разные данные по дате захвата «Питомника» Красной армией – от 10 до 20 января 43-го года? С другими датами и цифрами и в официальных документах, и в различных исследованиях – как наших, так и зарубежных – таких разночтений нет.По нашим официальным данным, аэродром «Питомник» полностью контролировался Красной армией с 15 января. Но что тогда делать с летной книжкой фельдфебеля Мите (специальная транспортная группа 8-го Воздушного корпуса), в которой указан его рейс Сальск – «Питомник» 16 января 1943 года? На следующий день, 17 января, его Ju-52 снова вылетел на «Питомник», но на 40-й минуте полета поступила радиограмма: вернуться в Сальск, в связи с изменением обстановки. Все это зафиксировано в летной книжке (а немцы к документам даже во время войны относились очень внимательно).2 февраля 1943 года – капитуляцией войск под командованием генерал-полковника Карла Штреккера. И этот факт не подлежит сомнению. Но отдельные части немецких войск и после официальной капитуляции продолжали вести боевые действия.3 февраля состоялся последний рейс транспортников Люфтваффе в Сталинград (с 25 января 6-я армия снабжалась только с помощью контейнеров на парашютах). Вылетели 35 самолетов, добрались до города только 10. Признаков боев не наблюдалось, но в районе тракторного завода была замечена серия сигнальных ракет, означающих «здесь немецкие солдаты». Туда и были сброшены последние 7 тонн груза. Был ли этот сигнал военной хитростью советских войск, или контейнеры все же попали по назначению – доподлинно неизвестно.Но, оказывается, отдельные части немецких войск вели боевые действия и после официальной капитуляции. Сталинградский тракторный начали восстанавливать уже в марте, но на территории завода и в апреле происходили вооруженные стычки с немцами, прятавшимися в подземных коммуникациях. Причем речь идет о нескольких группах немецких солдат. Есть несколько свидетельств о пленении одной, но довольно большой – около 200 человек – группы немцев в начале марта 1943 года на территории завода «Баррикады».4 мая 1943 года в районе Константиновска Ростовской области (около 400 км от Сталинграда) была задержана двигавшаяся в сторону фронта группа. Пятеро немцев, двое – русские. На предварительном допросе, по словам очевидца, бывшего сотрудника Смерша, они показали, что являются солдатами 6-й немецкой армии и идут из Сталинграда. Интересна деталь: задержанные не выглядели изнемогающими от голода. Русских «хиви» («добровольные помощники» – так называли их немцы) расстреляли, а немцев перевезли в Ростов, в областной НКВД.Эта тема, касающаяся Сталинградского сражения, до сих пор как-то обходится стороной. Уже в сентябре 1942 года, когда первое немецкое наступление, начавшееся в районе вокзала и Мамаева кургана, было остановлено железной волей и кровью советских солдат, в отделы НКВД частей Сталинградского и Юго-Восточного фронтов стали поступать сообщения с передовой о том, что против них нередко сражаются «бывшие советские военнослужащие». Известно, что во время операции «Кольцо» (уничтожение 6-й армии) на самых угрожающих участках оборону держали немецкие штурмовые батальоны и «русские» батальоны.В состав немецких войск под Сталинградом входили: дивизия «Фон Штумпфельд», 213-й кавалерийский (казачий) батальон, 403-й кавалерийский (казачий) батальон, 553-я отдельная казачья батарея, 6-й украинский батальон (он же 551-й восточный батальон), 448-я отдельная восточная рота, украинская строительная рота при штабе 8-го пехотного корпуса (176-я восточная рота), 113-й казачий эскадрон и 113-я добровольческая восточная рота – в составе 113-й пехотной дивизии, украинские 194-я и 295-я восточные строительные роты, 76-я добровольческая восточная рота (179-я восточная рота), добровольческая украинская рота (552-я восточная рота), 404-я казачья рота, 1-й и 2-й калмыцкие эскадроны (в составе 16-й моторизированной дивизии).Дивизия генерал-майора фон Штумпфельда была сформирована в Сталинграде 12 декабря 1942 года из добровольцев, казаков, украинских и русских полицейских, оказавшихся в Сталинградском котле. Принимали туда и перебежчиков. Вооружена дивизия была в основном советским «трофейным» оружием. Командный состав: вначале – офицеры вермахта, позже стали назначать и бывших советских офицеров. Командиром Каменского батальона в январе 1943 года стал, например, бывший майор Красной Армии Тухминов. Когда 6-я армия капитулировала, остатки дивизии заняли оборону на территории тракторного завода, где и были уничтожены в первую неделю февраля.Туда им и дорога...Автор - Сергей Селиванов.

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