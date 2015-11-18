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10 необъяснимых чудес природы

Многих завораживают странные явления, происходящие на других планетах.
Кажется, стоит лишь достичь этих далеких миров, как все тайны рассеются. Однако и на Земле происходит немало необычных явлений, в чьей природе ученые пока не в силах разобраться.

1. Воронки холма Маунт Болди
10 необъяснимых чудес природы
37-метровый холм Болди – высочайшая песчаная дюна вблизи южного побережья озера Мичиган. Основная ее особенность в том, что она перемещается ежегодно на метр-другой. Но ничего таинственного в этом нет: работу по транспортировке выполняет ветер.

Загадочно другое: время от времени в ней образуются воронки, в которые проваливаются люди. Так, например, в июле 2013 земля буквально ушла из-под ног 6-летнего Натана Восснера, который был погребен в трехметровой дыре. К счастью, после многочасовых спасательных работ мальчика удалось вытащить живым и невредимым. В следующем месяце внезапно образовалась еще одна воронка. Причины этого явления ученые так и не смогли выявить.

2. “Глаз Сахары”
10 необъяснимых чудес природы
Структура Ришат, также известная как «Глаз Сахары» — интересное геологическое образование, раскинувшееся в пустыне. Его диаметр составляет примерно 50 метров. При взгляде с высоты «Глаз» выглядит как концентрические круги всех оттенков синего.

Ранее считалось, что Структура Ришат появилась в результате падения метеорита, но последние исследования доказывают, что это не так — как правило, в метеоритных кратерах присутствуют различные соединения кремния, а в «Глазе Сахары» ничего подобного нет.

3. Лакированные скалы
10 необъяснимых чудес природы
Каменные породы, расположенные в пустынях, часто покрыты напоминающей лак субстанцией различных оттенков — от светло-оранжевого до чёрного. Древние люди выцарапывали на «лаке» изображения животных и портреты соплеменников — подобные наскальные арт-объекты пещерных художников расположены по всему миру, но как ни странно, учёные до сих пор не знают наверняка, откуда берётся «лаковое покрытие».

Одни учёные полагают, что вещество появилось в результате вымывания некоторых химических соединений из скальных пород, а другие уверены, что «лак» образовался из-за оседания некоей пыли, но убедительных доказательств подобных версий все еще нет.

4. Утурунку
10 необъяснимых чудес природы
Утурунку – 6-километровый стратовулкан на юго-западе Боливии, который в последний раз извергался примерно 300 000 лет назад. С помощью спутниковых наблюдений удалось установить, что его подземные камеры способны наполняться в 10 раз быстрее, нежели у других подобных вулканических структур – со скоростью 1 кубометр магмы в секунду.

В результате этого процесса вся местность вокруг вулкана ежегодно поднимается на несколько сантиметров. Как долго уже продолжается этот процесс и возможно ли превращение Утурунку, в конце концов, в супервулкан, остается неясным.

5. Массовое пермское вымирание
10 необъяснимых чудес природы
252 млн. лет назад случилось крупнейшее массовое вымирание в истории животного мира: исчезло свыше 96% морских и 70% сухопутных видов, в том числе самые большие насекомые, когда-либо жившие на Земле. Среди причин катастрофы конца пермского периода называют столкновение с астероидом, масштабные извержения вулканов, каскад изменений окружающей среды. Однако точной причины массового катаклизма еще не выявлено.

6. Озеро Хиллер
10 необъяснимых чудес природы
Озеро Хиллер было обнаружено в 1802-м году в одной из австралийских пустынь — с тех самых пор учёные безуспешно пытаются понять, чем вызван необычный ярко-розовый цвет водоёма. Хиллер — не единственное розовое озеро в мире, но если в других случаях такой оттенок воды объясняется наличием креветок, особых водорослей и микроорганизмов, как в озере Пинк, расположенном в штате Западная Австралия, или водорослями, как в сенегальском озере Ретба, то Хиллер пока не раскрывает исследователям тайну своих розовых вод.

7. Образование Гавайских островов
10 необъяснимых чудес природы
Гавайи образовались в результате подводной вулканической деятельности. Десятки миллионов лет назад горячая магма вырвалась на поверхность океана и застыла, образовав один из красивейших архипелагов на планете. Однако точная причина формирования Гавайев в сегодняшней форме является одной из величайших загадок геологии.

8. Возраст Гранд-Каньона
10 необъяснимых чудес природы
Гранд-Каньон — одна из самых главных достопримечательностей США. Это уникальное геологическое образование изучено вдоль и поперёк, но геологи до сих пор не могут прийти к общему мнению о его возрасте — одни называют цифры в шесть миллионов лет, другие говорят о семидесяти миллионах.

9. Трещины земной коры
10 необъяснимых чудес природы
Время от времени в различных уголках нашей планеты появляются огромные трещины, которые учёные называют «величайшим тектоническим парадоксом». При образовании «нормальных» разломов должны присутствовать перепады высот между разошедшимися краями, а у внезапно появляющихся трещин такого нет.

Кроме того, появление «рваных ран» на поверхности Земли обычно сопровождается землетрясениями, но в районах образования загадочных трещин сейсмической активности не наблюдается. Некоторые очевидцы возникновения трещин отмечают, что в это время слышали странный подземный гул, источник которого учёным также пока неизвестен.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:50
Вчера, 20:50 by КосмонастьПросмотров: 74Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Природа необъяснимые явления загадки мир

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Вчера, 20:53
+1
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Комментариев: 865
Интересные места, правда на счёт розового озера как-то мало верится)
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 21:02
+1
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Комментариев: 2 266
Цитата: Spirit Forester
Интересные места, правда на счёт розового озера как-то мало верится)
++

Антиресно. Много загадок на нашей планете)))Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:10
0
Группа: Журналисты
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Комментариев: 7 616
Интересные чудеса природы, которые не могут разгадать тупые учёные, хотя легко "примерно" определяют возраст и строят версии, одна другой невероятнее. blush +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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