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Природные аномальные явления

Вход в бездну

Вход в бездну

Необычно огромное (диаметр — около 40 метров) странное отверстие в земле, обнаруженное в июле 2014 года у села Бованенково (ЯНАО), было снято на видео и 10 июля выложено на YouTube вертолетчиками, которые обслуживают нефтяные и газовые промыслы на Ямале.

Вокруг воронки — темные отвалы выброшенного наружу грунта, возможно, силой взрыва. Однако, согласно официальным данным, никаких изыскательских работ, связанных с подрывом мощных зарядов, в этих местах не проводилось.

Вход в бездну

«Размер воронки (косвенно его можно оценить, взглянув на зелень вокруг дыры — это деревья, хоть и карликовые, арктические), говорит о том, что мощность взрыва была сравнима с мощностью небольшой атомной бомбы», — указывает издание «Челябинский вестник».

Местные оленеводы, которые называют себя свидетелями явления, утверждают, что над участком, где произошел выброс, сначала стояла дымка, затем последовала огненная вспышка и земля содрогнулась.

Отсутствие четкого объяснения появления кратера привело к обсуждению различных фантастических теорий в социальных сетях: от тестирования неизвестного оружия до подземных чужеродных баз.

16 июля того же года на место отправилась группа исследователей из Института криосферы Земли РАН и Центра изучения Арктики. Специалисты взяли анализы воды, почвы, воздуха, а также измерили радиационный фон воронки. Никаких опасных излучений, следов обугливания, обгорания не было найдено, так что возможность падения метеорита исключается.

Вход в бездну

По мнению ученых, кратер образовался естественным путем и наиболее вероятной причиной образования подобных отверстий являются выбросы природного газа, которые могут быть вызваны глобальным потеплением. На Ямале начали оттаивать мерзлые породы. Местами они стали менее плотными, и через них нашел выход сланцевый газ, который встречается по всему шельфу Субарктики.

Летом ученые не смогли исследовать дно кратера из-за постоянного обрушения грунта. Для проведения научных работ участники экспедиции спускались на глубину 20 метров при сильном ветре, порывы которого достигали 20 м/сек.

Следующую экспедицию в апреле 2015 года для безопасного спуска сопровождали спасатель и альпинист. Первый исследователь опустился вниз с георадаром и просветил дно воронки. После чего, группа исследователей провела заборы льда для определения газового состава и определения источника происхождения воды на дне дыры.

Вход в бездну

По данным ученых, форма воронки — это гриб, общая глубина составляет 35 метров, 10 из которых — вода, ширина вертикального канала (ствола) — 18 метров, а на поверхности расширяется до 40 метров. С течением времени на этом месте образуется озеро, каких уже немало на Ямале, но, по заверению исследователей, рыбы там не будет, так как водоем слишком мал для этого.

Вход в бездну

Директор российского центра освоения Арктики Владимир Пушкарев, который в составе научной экспедиции исследовал объект, рассказал:

Впервые мы спустились на дно воронки. Ощущения не передать словами. В очередной раз поразила ее форма, которая напоминает конус. Стены воронки состоят в основном изо льда с небольшими частицами породы. Видно, что летом по стенам воронки стекает вода. Ее дно уже превратилось в небольшое озеро, которое замерзло. Мы спокойно ходили по льду и брали образцы грунта для исследования.

Мы сделали замеры на скопление вредных газов на дне воронки. Их мы не обнаружили. В воронке скопился воздух без вредных примесей и опасных газов, которые могут пагубно сказаться на состоянии живых организмов. Все это говорит о том, что в озере, сформированном на дне воронки, образовываются бактерии.

Вход в бездну

Исследователи считают, что между ямальской воронкой и Бермудским треугольником есть связующее звено — газовые гидраты. Внешне это выглядит как кусок льда. На дне мирового океана такие газовые гидраты залегают в виде пластов и хлопьев. Но никто не умеет их добывать.

Вход в бездну

Одна из рабочих версий по Бермудскому треугольнику заключается в том, что в его районе на дне как раз залегают эти газовые гидраты. Что-то происходит и нарушается их спокойствие. В итоге, метан начинает активно выделяться, вода бурлить, а ее плотность падать. Соответственно, корабль, находящийся в тот момент в районе Бермудского треугольника, просто не может больше держаться на плаву. Так что общее звено ямальской воронки и треугольника — это газовые гидраты, которые здесь находятся в замороженном состоянии.

Вход в бездну
Вход в бездну

К сожалению, на дне воронки ученым не удалось обнаружить останки древних животных, «хотя они и надеялись на это». Кратер с тающими и осыпающими краями начал наполняться водой и превращаться в озеро.






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Сегодня, 08:53 by ЛетягаПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ямал воронка вечная мерзлота озеро

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