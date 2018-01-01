Вход в бездну

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:53 by

Необычно огромное (диаметр — около 40 метров) странное отверстие в земле, обнаруженное в июле 2014 года у села Бованенково (ЯНАО), было снято на видео и 10 июля выложено на YouTube вертолетчиками, которые обслуживают нефтяные и газовые промыслы на Ямале.Вокруг воронки — темные отвалы выброшенного наружу грунта, возможно, силой взрыва. Однако, согласно официальным данным, никаких изыскательских работ, связанных с подрывом мощных зарядов, в этих местах не проводилось.«Размер воронки (косвенно его можно оценить, взглянув на зелень вокруг дыры — это деревья, хоть и карликовые, арктические), говорит о том, что мощность взрыва была сравнима с мощностью небольшой атомной бомбы», — указывает издание «Челябинский вестник».Местные оленеводы, которые называют себя свидетелями явления, утверждают, что над участком, где произошел выброс, сначала стояла дымка, затем последовала огненная вспышка и земля содрогнулась.Отсутствие четкого объяснения появления кратера привело к обсуждению различных фантастических теорий в социальных сетях: от тестирования неизвестного оружия до подземных чужеродных баз.16 июля того же года на место отправилась группа исследователей из Института криосферы Земли РАН и Центра изучения Арктики. Специалисты взяли анализы воды, почвы, воздуха, а также измерили радиационный фон воронки. Никаких опасных излучений, следов обугливания, обгорания не было найдено, так что возможность падения метеорита исключается.По мнению ученых, кратер образовался естественным путем и наиболее вероятной причиной образования подобных отверстий являются выбросы природного газа, которые могут быть вызваны глобальным потеплением. На Ямале начали оттаивать мерзлые породы. Местами они стали менее плотными, и через них нашел выход сланцевый газ, который встречается по всему шельфу Субарктики.Летом ученые не смогли исследовать дно кратера из-за постоянного обрушения грунта. Для проведения научных работ участники экспедиции спускались на глубину 20 метров при сильном ветре, порывы которого достигали 20 м/сек.Следующую экспедицию в апреле 2015 года для безопасного спуска сопровождали спасатель и альпинист. Первый исследователь опустился вниз с георадаром и просветил дно воронки. После чего, группа исследователей провела заборы льда для определения газового состава и определения источника происхождения воды на дне дыры.По данным ученых, форма воронки — это гриб, общая глубина составляет 35 метров, 10 из которых — вода, ширина вертикального канала (ствола) — 18 метров, а на поверхности расширяется до 40 метров. С течением времени на этом месте образуется озеро, каких уже немало на Ямале, но, по заверению исследователей, рыбы там не будет, так как водоем слишком мал для этого.Директор российского центра освоения Арктики Владимир Пушкарев, который в составе научной экспедиции исследовал объект, рассказал:Впервые мы спустились на дно воронки. Ощущения не передать словами. В очередной раз поразила ее форма, которая напоминает конус. Стены воронки состоят в основном изо льда с небольшими частицами породы. Видно, что летом по стенам воронки стекает вода. Ее дно уже превратилось в небольшое озеро, которое замерзло. Мы спокойно ходили по льду и брали образцы грунта для исследования.Мы сделали замеры на скопление вредных газов на дне воронки. Их мы не обнаружили. В воронке скопился воздух без вредных примесей и опасных газов, которые могут пагубно сказаться на состоянии живых организмов. Все это говорит о том, что в озере, сформированном на дне воронки, образовываются бактерии.Исследователи считают, что между ямальской воронкой и Бермудским треугольником есть связующее звено — газовые гидраты. Внешне это выглядит как кусок льда. На дне мирового океана такие газовые гидраты залегают в виде пластов и хлопьев. Но никто не умеет их добывать.Одна из рабочих версий по Бермудскому треугольнику заключается в том, что в его районе на дне как раз залегают эти газовые гидраты. Что-то происходит и нарушается их спокойствие. В итоге, метан начинает активно выделяться, вода бурлить, а ее плотность падать. Соответственно, корабль, находящийся в тот момент в районе Бермудского треугольника, просто не может больше держаться на плаву. Так что общее звено ямальской воронки и треугольника — это газовые гидраты, которые здесь находятся в замороженном состоянии.К сожалению, на дне воронки ученым не удалось обнаружить останки древних животных, «хотя они и надеялись на это». Кратер с тающими и осыпающими краями начал наполняться водой и превращаться в озеро.

Ключевые слова: Ямал воронка вечная мерзлота озеро

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