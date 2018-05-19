Скульптура "Черный призрак" и Мемельский замок

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:11

A.Norton Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:11 by

«Чёрный призрак» – название скульптуры, установленной в непосредственной близости от частично сохранившегося Мемельского замка. Она появилась здесь не ради развлечения, а как дань памяти давно минувших столетий.Согласно легенде, 19 февраля 1595 года стражник Ханс фон дер Хейд, охранявший замок Мемель, увидел мужчину, одетого в длинную чёрную мантию. Подойдя к охраннику, незнакомец поинтересовался количеством провианта в замке, а услышав, что с едой у жителей Мемеля всё в порядке, рассердился и исчез со словами: "Но зерна и дров вам всё же не хватит". Вместе с ним испарился и мост через канал, по которому пришло привидение.Словам стражника не поверили, но вскоре в стране и вправду наступило нелёгкое время. Этого никто не ожидал и поэтому странная история, навсегда врезавшаяся в сердца людей, стала передаваться из поколения в поколение.Второе появление призрака состоялось в июне 2010 года уже в присутствии многочисленных жителей и гостей города. Бронзовую скульптуру весом в 300 кг установили у разводного моста, стоящего на пути к руинам старинного замка.Она олицетворяет одинокого призрака, который, освещая себе путь фонарём, выбирается из тёмной реки, чтобы взглянуть на нынешнее состояние города. В какой-то момент он замирает и молчаливо смотрит на новый мир, что так не похож на его воспоминания.На фотографиях ниже - уцелевшие фрагменты Мемельского замка.Мемельский замок по праву считается одной из главных достопримечательностей Клайпеды – крупнейшего города Литвы. Он является единственным орденским замком, сохранившимся до наших дней. Еще в далеком 1252 году впервые упоминалось это название, когда в устье реки Дане был возведен замок из дерева, получивший название Мемельбург. Расположение постройки было не очень удачным, так как местность оказалась слишком заболоченной. Скорее всего, по этой причине в 1253 году на правом берегу реки был построен замок из камня. Внутри двора размещались различные постройки, а стены защищались насыпями и рвами. Позже это строение было отдано в распоряжение Тевтонскому ордену в обмен на его земли в Эстонии. Орден даже после утраты своего военного предназначения достаточно долго удерживал замок в своей собственности.Как и все исторически значимые сооружения, этот замок много чего пережил на своем веку. Например, в 1379 году он был полностью сожжен войсками литовского князя Кейтута. Однако вскоре был восстановлен и даже приспособлен под огнестрельное оружие. В 1455-м после длительной обороны строение было захвачено жемайтами (литовской этнической группой). В середине 1500 года замок был перестроен и укреплен соответственно новым оборонительным тенденциям, в следствие чего приобрел форму неправильного четырехугольника с пятью башнями, в самой большой в то время находилась тюрьма. Очередная перестройка произошла в конце 16 века, переместившая замок на лидирующее место среди бастионных сооружений в восточной Прибалтике. В 1757 году в ходе Семилетней войны историческое строение было захвачено русскими войсками и после окончания баталий пришло в упадок, полностью утратив звание военного объекта.Во времена СССР замок находился на территории Опытного судоремонтного завода. Доступ к нему был практически запрещен, так как на посещение зоны требовалось специальное разрешение.И наконец, в 1998 году состоялся архитектурный конкурс по приведению исторического замка и его большой башни в надлежащее состояние. Победителем стала группа архитекторов во главе с С. Маномайтисом. Их задача заключалась в возведении главной достопримечательности Литвы с точным соблюдением всех объемов и высот. Особенность идеи - использование стекла вместо кирпича. Концепция основывалась на слиянии технологий 21-го века и древней истории литовской земли. В 2002 году на территории замка открылся музей, представляющий огромный интерес для туристов.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Призрак статуя замок городская легенда

Другие, подобные истории: