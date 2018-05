Загадки следов "древних вездеходов"

На нашей планете много мест, которые либо не достаточно изучены, либо представляют собой сложные и странные явления, вокруг которых ведутся споры классической теории и нестандартных для современной науки версий. Вот одна из таких находок.Окаменевшие следы колес, найденные в различных местах, в том числе в некоторых частях Турции и Испании, были оставлены тяжелыми вездеходами около 12-14 миллионов лет назад – так утверждает Александр Колтыпин, геолог и директор Исследовательского центра естествознания Московского Международного независимого эколого-политологического университета.Это утверждение вызывает немалые споры, так как большинство археологов считают, что человеческая цивилизация существует на нашей планете всего несколько тысяч, а не миллионов лет. Согласиться с теорией этого ученого – значит признать, что еще до нас на Земле существовала доисторическая цивилизация, которая, возможно, была достаточно развитой, чтобы иметь такие транспортные средства.Колесные колеи пересекают разломы, образовавшиеся в середине и в конце периода миоцена (примерно 12-14 миллионов лет назад). Определив возраст разломов, Колтыпин и предположил, что тяжелый транспорт неизвестной нам цивилизации ездил этими дорогами миллионы лет назад.В то время земля была мокрой и мягкой как глина. Большие транспортные средства грузли в грязи, оставляя в ней глубокие колеи. Со временем, когда земля высохла, в ней остались рытвины разной глубины. Транспорт продолжал ездить проторенными дорогами уже по сухой земле, как утверждает Колтыпин, и не груз так глубоко.Транспортные средства были такой же длины, как и современные автомобили, но шины были около 23 см в ширину.По словам ученого, очень немногие труды по геологии и археологии содержат информацию об этих окаменелых следах машин. Но даже в этих редких упоминаниях, как правило, разъяснение сводится к тому, что следы были оставлены телегами, запряженными ослами или верблюдами.«Я никогда не соглашусь с этими объяснениями,» написал ученый на своей странице в интернете. «Лично я всегда буду помнить … что в истории нашей планеты были и другие цивилизации, которые исчезли задолго до появления современного человека.»Окаменевшие рытвины от колес во Фригийской долине, Турция. (Фото Александра Колтыпина)Колтыпин утверждает, что следы не могли быть оставлены легкими тележками или колесницами, потому что такие глубокие борозды могли проделать только тяжелые транспортные средства.Он провел много исследований в различных местах, где были найдены эти следы, хорошо изучил опубликованные исследования по местной геологии. Он выдвинул предположение, что сеть дорог протянулась вдоль значительной части Средиземноморья и за его пределами более 12 миллионов лет назад.Эти наезженные пути использовались людьми, которые и строили те подземные города, остатки которых мы и сейчас можем найти, например, в местности Каппадокии в Турции. Александр выдвинул теорию, согласно которой эти города тоже намного древнее, чем это считается в официальной археологии.Окаменевшие рытвины от колес были найдены на Мальте, в Италии, Казахстане, Франции и даже в Северной Америке, пишет Колтыпин.Больше всего их в провинции Кютахья, Турция, и в уже упомянутой исторической местности Каппадокия. Там окаменевшие следы от колес тянутся на многие километры.Каппадокия, ТурцияКютахья, Турция.Окаменелый след, оставленный доисторическим зданием рядом с такими же древними следами колес во Фригийской долине, Турция.Окаменевшие следы во Фригийской долине, Турция, видимые и сегодня, по мнению д-р Александра Колтыпина, оставленные тяжелыми машинами, на которых ездили по данной местности люди доисторической цивилизации.Большинство археологов относят многие из этих следов к разным цивилизациям, жившим в разные периоды времени. Но, Колтыпин считает, что не правильно относить одинаковые дороги, рытвины и подземные постройки к разным эпохам и культурам.Вместо этого он относит их к одной, широко распространенной цивилизации, населявшей Землю в отдаленную эпоху. Бесчисленное множество природных явлений, таких как цунами, извержения вулканов, наводнения и тектонические нарушения, уничтожили бо̀льшую часть остатков той высокоразвитой доисторической цивилизации, говорит он.Принимая во внимание воздействие этих природных явлений на геологические формации, Колтыпину и удалось определить, что эти рытвины и дороги появились, скорее всего, еще раньше всех этих катастрофических событий.Тяжелые минеральные отложения, покрывающие колеи, и эрозия также свидетельствуют о глубокой древности, утверждает ученый.Окаменение может произойти в течение нескольких сотен лет или даже нескольких месяцев, так что просто тот факт, что рытвины от колес окаменели, еще не есть доказательством того, что они очень старые. Но, Колтыпин утверждает, что другие геологические свидетельства указывают на то, что они появились в период миоцена миллионы лет назад.Расположенные рядом подземные города, ирригационные системы, колодцы и многое другое, также демонстрируют признаки того, что им миллионы лет, говорит он. Но добавляет: «Без тщательных дополнительных исследований при участии многих археологов, геологов и специалистов по фольклору невозможно пока ответить на вопрос, что это была за цивилизация.»Еще информацияВот что они пишут: На большом каменном плато мы увидели явно искусственные образования — одинаковые следы от колес, которые десятками шли в одном направлении. Все следы парные, поэтому их правильнее назвать колеи. Как оказалось позднее, эти колеи хорошо видно на спутниковых снимках.Рис 1. Спутниковый снимок одного из скоплений следов.Рис 2. Одно из самых крупных скоплений — до 30 колей.Колеи идут как по плоской и ровной части плато, так и по более сложному рельефу местности — переваливают холмы, проходят между ними и прямо по ним. Они пересекаются, иногда сходятся или расходятся.Рис 3. Несколько следов сходятся вместе, чтобы снова разойтись через двадцать метровРис 4. “Еду как хочу”Место, которое больше всего нас заинтересовало — колея, прошедшая между двух холмов. Следы колес в ней ничем не отличаются от десятков своих соседей, но именно в этом месте мы встречаем следы на стенках холмов, которые рассказывают нам много интересного о характеристиках транспортного средства, которое их оставило.Рис 5, 6. Глубокая колея между двумя холмами без следов застревания ТС.На фотографиях хорошо видно, как сформированы обе стенки — они ровные, словно срезаны, а ширина их незначительно шире самой колеи.По обоим стенкам идут симметричные блоки царапин, продавленные неким трапециевидным выступом, который находился с обеих сторон транспортного средства.Рис 7. Царапины идут строго на одной высоте, образуя очень ровную прямую линию от начала до конца.Рис 8. На фотографии сложно передать трапецеидальную форму царапин, но видна глубина и рельефностьХотя на первый взгляд царапины кажутся довольно неопрятными, можно наблюдать два удивительных факта: каждая одиночная царапина прослеживается по всей длине стенки, а сам блок царапин целиком является крайне ровным по высоте также на всей длине.Вскоре оказалось, что следы между двумя холмами были еще не самой интересной находкой — с ними могли посоперничать отпечатки, которые мы нашли около скопления колей, где порода, к сожалению, сохранилась гораздо хуже. Этой находкой стали прямоугольные отпечатки в камне, глубиной немного меньше остальных следов. Отпечатки были в непосредственной близости от колей.Рис 9. Загадочные прямоугольники в непосредственной близости от колейРис 10. Довольно глубокий (15 см) отпечаток колеи за ним.Рис 11. На этом кадре след больше всего напоминает прямоугольный отпечаток.Насчет этих прямоугольников сложно что-то сказать наверняка — порода значительно выветрилась, и определить, насколько они были ровными, невозможно. Рядом идут колеи, которые также значительно разрушены, а иногда уже полностью рассыпались, поверх нанесло земли и растет трава. Единственное что пришло в голову — это места, где с транспортных средств снимали груз и клали его рядом, а косвенное подтверждение этому — размеры прямоугольников полностью соответствовали максимальному размеру груза, который бы комфортно разместился на транспорте с такой шириной оси и толщиной колес, которая есть у всех колей.После возвращения из Турции — первое чем мы начали заниматься, это поиск всех возможных сведений о найденных нами формациях, начав, конечно, с интернета.В интернете нас ждало даже не разочарование… а крайнее удивление: во всей сети мы нашли только одну фотографию именно этих колей с подписью, что эти колеи прорезаны колесами Фригийских телег.Были миллионы записей про каменные колеи на Мальте (сразу оговорюсь что мы имеем здесь дело с принципиально разными образованиями и сравнивать эти колеи с Мальтийскими просто бессмысленно).Мы и наши коллеги нашли несколько материалов, посвященных этому району Анатолии, в том числе конкретно посвященные древним дорогам — и результат почти нулевой. Единственное, что можно узнать из этих этих работ — в этом районе были дороги, при этом не смотря на массу графического материала (включая памятники архитектуры, находящиеся на расстоянии 300-500 метров от ближайших колей), не было ни одной фотографии таких удивительных и сохранившихся следов.Рис 12. Асланкая — один из самых известных монументов Фригийской долины. От него до ближайших следов не больше шестисот метров.Получается, что ученые не знают про эти колеи? Или знают и по какой-то причине даже не удосуживаются приложить фотографии или хотя бы снимки со спутников к своим научным трудам, даже если эти труды напрямую связаны с дорогами… Но ведь мы нашли не дороги — эти следы не образуют дороги, мы находили их группы тут и там, эти группы часто идут перпендикулярно друг к другу!В специальной программе мы исследовали спутниковые снимки охватывающие около шестисот квадратных километров (область 20х30 км) вокруг колей, найдя все видимые скопления — никакой системы не наметилось.Увеличение области анализа привело к локализации участка, на котором можно найти следы: это полоса длинной около 65 километров и шириной до 5 километров — казалось бы, направление следов лежит перед нами, но сами следы почти никогда не шли в направлении самой полосы и даже наоборот — мы не можем говорить о длине 65 километров, судя по направлению колей нам проще говорить о такой огромной ширине.Если об этом знают археологи, то не удивительно, что такие образования их не интересуют — ведь они никак не хотят укладываться в стандартную систему.Пока одни искали статьи по археологии, другие изучали геологию. Удалось выяснить, что порода, в которой есть следы — вулканический туф миоценового периода (это значит что вулканическая активность в регионе закончилась более пяти миллионов лет назад).Рис 13. Упрощенная геологическая карта исследуемой территории. Оранжевым выделена область в которой найдены агломерации следов. Все породы в районе исследований относятся к миоцену и представляют в основном пирокластические породы (туфы), известняковые породы и изредка граниты. Колеи, судя по всему, образованы только в туфах. Изучить карту можно тут (турецкий язык).К этому моменту мы уже точно знали главный вопрос по нашей находке.Что и когда смогло прокатать такие следы?Для того, чтобы начать отвечать на этот вопрос, наверное, необходимо выписать возможные версии, а потом постепенно отбрасывать не стыкующиеся.1. Природное (геологическое) происхождение.2. Продавлено тяжелой техникой в последние сто лет, например во время одной из мировых войн.3. Накатано фригийскими телегами несколько тысяч лет назад.4. Прокатано в мягком, как глина, камне.Разберемся со всеми версиями по порядку.Этот вариант я выбрал не случайно — природное происхождение часто приписывают колеям на Мальте, да и в Турции мы часто наблюдали удивительной красоты и геометрии геологические формирования.Достаточно посмотреть на агломерации колей из космоса, чтобы сомнений в техногенности не осталось, и конечно наше любимое место — между двух холмов — не оставляет сомнений в искусственном происхождении, прибавим к этому пересечения под острыми углами и прямоугольные следы от груза, и можно смело класть эту версию на полку.Однако, чтобы быть честным, я упомяну одно наблюдение, которое могло бы пригодиться в этой версии: мы не нашли выраженных мест начала, конца колей, мест резкого разворота или движения задним ходом. Например даже в моей любимой колее между холмов нету ни намека на застревание транспорта, а на подъемах (или спусках, ведь направление определить почти невозможно) нету следов пробуксовки.Эта версия стала одной из основных после того, как в открытых источниках не удалось найти нужной информации исторического и археологического характера.Туф — сравнительно мягкий камень, его прочность на сжатие составляет 100-200 кг/см2, что при расчете, исходя из контактного пятна колеса в 100 см2 даст нам необходимый вес минимум в 40-80 тонн веса (для состояния статус-кво) и гораздо большим весом для разрушения породы на такую глубину (к сожалению для расчета точного веса необходим расчет в области сопромата, среди нас специалистов не нашлось).Предположим, что для продавливания нам потребуется всего 80 тонн, даже тогда необходимая нагрузка будет вдвое превышать нагрузку самого выносливого КАМАЗа — а у него уже 12 колес, которые заведомо шире наших колей, а задние — сдвоенные.Если применить расчет по нагрузке на туф для КАМАЗа — получим 35 кг/см2, что в 3-6 раз меньше необходимой нагрузки для разрушения породы.То есть, колесного транспортного средства с такой нагрузкой на дутых колесах, скорее всего, не существует.Гусеничное транспортное средство исключается сразу по нескольким причинам:Распределение веса на гусеницах идет гораздо равномернее чем на колесах — это как раз то свойство, которое дает танкам такую проходимость, но мы имеем глубокие колеи.Зацепы на гусеницах оставляют на твердой поверхности характерные сколы — а мы не нашли никаких следов протектора.При движении по дуге гусеничное средство немного разрушило бы стенку (и даже колею), противоположную направлению поворота — в нашем случае таких повреждений не было.Самым главным доводом против версии о современном происхождении являются ровные и даже плавные линии колей — если бы колеи были продавлены тяжелейшим тягачом, то они бы раскрошились и потрескались (туф довольно хрупкий), от них откололись бы крупные куски, пересечения колей были бы разбиты и завалены обломками. Всего этого нет.Я думаю, что для любого историка или археолога эта версия не только самая логичная, но и аксиоматичная — ей просто не нужны подтверждения.Логическая цепочка здесь действительно простая.1) Нет сомнений что во Фригийской долине ездили телеги2) Очевидно, что если по одному месту проехать очень много раз — образуется колея. Когда колея стала настолько глубокой, что по ней тяжело ехать, начинают ездить неподалеку от нее, постепенно укатывая новые и новые колеи.1. С тем что телеги были — спору нет, в музеях остались фигурки и барельефы. Но ведь телеги ездят по дорогам — а те группы следов, что мы нашли, меньше всего заслуживают названия “дорога”.Чем же характеризуются дороги?Дороги имеют направление — В нашем случае не прослеживается единое направление “дороги” — на площадке в несколько квадратных километров мы имеем несколько агломераций, каждая из которых имеет довольно много колей. Агломерации не складываются в одну дорогу, а зачастую имеют различные направления.Дороги делают оптимальными — они должны быть прямыми где это возможно, ровными, где можно найти ровное место, необходимо избегать резких подъемов и спусков.Оптимальности в нашем случае очень мало — мы находили место, где соседние колеи идут под холмом, через холм, по его краю и рядом с ним, словно было абсолютно все равно, переваливать ли через лишний холм или нет, а прецедент с ездой между двух холмов, в котором был риск застрять между ними или просто разрушить конструкцию телеги вообще вопиющий — между тем в нескольких метрах идет несколько колей, которые обошли эту впадину.Дороги ремонтируют — если выбрана оптимальная трасса, ее не бросят, если есть возможность ее использовать дальше. В нашем случае —никаких следов ремонта не обнаружено. А ведь нет ничего проще, чем засыпать битым туфом слишком глубокую колею и продолжать ее использовать как новую. Битого туфа вокруг хватает, нужно только изобрести лопату или даже простую метлу.В конце концов — дороги строят! Конечно, если перед нами каменное плато, строительство на нем не обязательно, но камень есть не везде. Там где порода переходит в грунт должна быть дорога — из плоских камней или брусчатки, из гальки или дерева.Если уж телеги оставили глубокие следы в камне, да еще и десятки параллельных, то я даже не могу себе представить что бы стало с мягким грунтом, если бы на нем не было обустроенной дороги — скорее всего через короткое время ездить стало бы невозможно, телеги бы утопали в развороченном грунте и без строительства пришлось бы накатывать колеи параллельно не десятками, а тысячами.Ни одного фрагмента строительства, ни одного места, которое могло бы претендовать на грунтовую дорогу древности, ничего за пределами туфа мы не нашли.Подводя итоги: мы не нашли оптимальности в выборе места для колей, не нашли следов ремонта, не нашли следов строительства дорог, а главное не нашли основного свойства дороги — общего направления.2. Сами характеристики колей не дают считать их прокатанными за многие годы!Для начала разберемся с тем, как должны выглядеть колеи, которые прокатывают в камне телегой без амортизаторов (ведь никто не станет спорить что 2-4 тысячи лет назад амортизаторов не было?).1) Конкретная колея должна иметь примерно равную глубину везде, где плотность породы примерно одинакова.Если едешь по туфу, то в нем нету “сухого места” как в глине, он будет стираться более-менее равномерно, а зависимости будут скорее от угла наклона, чем от места.2) Дно колеи не может быть ровным.Вы, конечно, видели ямы на асфальтовых дорогах и наверняка замечали, что сначала образуется маленькая выбоина или даже трещина, потом день за днем она растет и углубляется, превращаясь в колдобину, и все это в то время, когда в метре от нее асфальт выглядит почти как новый.Физика этого процесса очень проста — когда образуется выбоина, каждое колесо, которое в нее по падает — бьется о нее с силой значительно большей чем давление на ровный асфальт. Поверхность уже повреждена, а об нее непрерывно стучат колеса, что вызывает дальнейшее разрушение асфальта, которое в какой-то момент начинает нарастать экспоненциально.Приостанавливается разрушение когда яма становится настолько глубокой, что по ней уже боятся проезжать, либо когда бравые дорожные работники сделают ямочный ремонт.Именно такие процессы будут происходить в колее — как только в одном из следов колеи образуется первая колдобина — каждый раз, когда по ней будет проезжать колесо — оно будет биться о ее дно, при этом телега будет немного наклоняться в сторону следа, где образовалась колдобина. Чем больше колес проедет — тем глубже будет становится колдобина, тем шире станет в этом месте колея.Итак — дно колеи должно со временем выглядеть как стиральная доска, а бортики топорщиться в разные стороны.3) Перекрестки под острыми углами не могут сохранять какую либо форму.Физика, которая будет действовать на перекрестки (кроме перекрестков под углами близкими к прямому, а такой мы нашли только один), очень похожа на физику колдобин: телега, подъезжая к перекресту разбивала бы колесами самые тонкие (а значит хрупкие) участки, и вместо ровных углов, мы бы видели что-то бесформенное, сглаженное. И чем меньше оставалось бы направляющих для колес, тем сильнее бы разрушались стенки перекрестка, превращая его в довольно ровное место с несколькими въездами-выездами. При этом все подходящие к перекрестку колеи были бы значительно шире в точке въезда на перекресток, чем колея в среднем, потому что после выезда на перекресток телега не всегда бы точно попадала в створ нужной колеи и опять же, колесо билось о стенки, стачивая и скалывая их. Даже если новая колея пересекает старую, более не используемую, мы должны видеть идентичные разрушения, вот только въезд-выезд старой колеи будут не расширены.И еще раз, коротко: колея, которую телега прокатала за долгое время, должна иметь по всей длине схожую глубину, будет иметь бугристое дно, кривоватые стенки, при пересечении с другими колеями будет довольно разбитый перекресток.Всего этого в нашем случае нету. Во-первых мы имеем места, где колеи становятся менее глубокими — причем обычно все, что находятся в этом месте, хотя порода не поменялась. Даже если это списать на высокую плотность туфа в конкретном месте — это никак не сможет объяснить данную фотографию:Рис 14. Холмик продавлен по самому краю — как горка песка, по краю которой проехал трактор, немного продавив его.Во-вторых, везде, где колеи хорошо сохранились, мы имеем очень ровное дно. Фактически, дно феноменально ровное, нигде не было найдено регулярных выбоин — и это при условии что туф хрупкий: один удар молотком — и вокруг полетят крупные куски.В-третьих, почти все перекрестки с острыми углами имеют высокую сохранность пересечений — никаких разбитостей, никаких расширенных выходных колей.Рис 15. Очень ровные края и острые углыРис 16. Макро фотография предыдущего перекрестка. Закругление, которое образуют дно и боковая стенка следа, имеют радиус меньше 5 мм. К сожалению, мы не догадались кинуть туда монетку для точной фиксации размеров.Чтобы не быть голословным, говоря о археологах и историках, я связался с профессором, который специализируется на путях сообщения древней Турции. То, что он написал об этих дорогах полностью совпадает с приведенной выше логикой:“The carts and chariots would have had iron tires, at least some of them. The ruts continue to be made until they are so deep that the axle hits the ridge between. Where there is space new tracks are made along the same route.”“У телег и колесниц были железные обода, по крайней мере у некоторых. Колеи продолжали использовать, пока они не становились такими глубокими, что телеги начинали цепляться осью. На свободном месте прокладывали новый путь вдоль той же дороги”.Все это позволяет с уверенностью говорить — колеи которые мы имеем, это не те остатки дорог, о которых говорят археологи.Если предположить, что колеи появились когда камень был еще мягким — все противоречия физического и логического свойства исчезают.Нам не надо больше считать это место дорогой — просто десяток другой телег проехало по глине, ничего особо примечательного — то же самое можно видеть вдоль полей в дачный сезон. При этом все следы, которые были прокатаны не по камню, а по грунту, давно уже пропали, искать остатки от них — как искать прошлогодний снег.Накатывать такие колеи годами тоже не нужно, судя по нашим наблюдениям — большинство из них прокатано за один раз, по некоторым проехали два или три раза.Тут же исчезают все недоразумения с ровным дном, стенками и острыми пересечениями без следов разрушения на перекрестках — при разовом проезде все должно выглядеть именно так, как на наших снимках. Трещин и сколов в мягком камне тоже не должно появляться.Следы от груза, которые упомянуты в начале статьи, также вполне логичны — если тяжелый ящик сняли с транспорта, то он вполне может оставить за собой продавленный след в мягком грунте.Но не смотря на то, что противоречия с физикой снимаются полностью, появляются новые противоречия — с геологией и историей.Например, некоторое время после извержения, но извержения в этом районе закончились более пяти миллионов лет назад.Второй вариант, который высказал автор нашей экспедиции — туф извергался на дне озера, остывал и образовывал очень рыхлое дно; позже вода ушла, озеро превратилось в болото, потом в глину и потом уже застыло окончательно. В таком случае туф мог быть мягким много дольше, может быть даже до нашего времени. Вот только если бы здесь была глина 2-4 тысячи лет назад (которая так и не успела застыть за миллионы лет), то наверняка до сих пор бы оставались места, в которых она не застыла — например, рядом с озером или речкой. Мы объездили всю округу — никаких болот тут нет, весь туф одинаково твердый, даже тот, что находится на берегу ближайшего озера (от следов до озера — от 700 метров до 15 километров).Получается, что и в том и в другом случае туф застыл гораздо раньше, чем 2-4 тысячи лет назад. Некоторые области туфа имеют серьезные разрушения и выветривание, что также свидетельствует о значительно большем возрасте.Придумывать гипотезы о том, что за транспортное средство колесило по не окаменевшему туфу много миллионов лет назад, можно долго и со вкусом, поэтому я хотел бы оставить это на волю читателю. Вместо гипотез, я хочу добавить еще немного интересных фактов и наблюдений, которые мы сделали за те два дня, которые исследовали следы.Отпечатки животных или человека мы искали вдоль следов, но не нашли. Даже там где следы сохранились идеально — никаких, даже самых поверхностных вмятин мы не увидели.Между колеями нету ничего, что напоминало бы о том, кто тянул телегу, и даже совсем наоборот — встречаются места, где область между колесами имеет такую форму, что по мы по ним проходили с опаской — выгнутые, под углом, иногда просто бесформенные участки.Рис 17. В этом месте даже человеку ходить опасно, а лошадь тянущая тяжелую телегу, запросто может сломать ноги.Напомню, что необычные прямоугольные отпечатки, как будто от снятого с телег груза, мы нашли в одной из областей — однако там уровень эрозии такой, что мы не смогли определить вокруг следы человека или животного. По той же причине невозможно сделать выводы о форме и качестве внутренних углов в прямоугольниках.Рис 18. Несмотря на эрозию — в следующей экспедиции мы обязательно поищем здесь следы ног еще раз.Предположение о возможной независимой подвеске возникло уже после того, как мы уехали: впечатления были еще свежие и я перебирал в голове все что мы увидели и чувствовал, что есть что-то еще, на что мы не обратили достаточно внимания.В какой-то момент я вспомнил, что среди колей была и такая, которая одним колесом проходила по верхушке холмика, а вторым сантиметров на тридцать ниже — по его боку. При этом колея была вертикальная! Телега с жесткой подвеской просто не могла бы оставить вертикальный след — перепад в 30 сантиметров при ширине оси 180 сантиметров даст угол в 11 градусов.Рис 19. Схематическое изображение телеги (толщина и высота колес, ширина оси и перепада высоты холма соблюдена; глубина следов для наглядности увеличена).Слева — обычная телега с жестокой подвеской, оставляет вертикальный след.По центру — обычная телега оставляет след на холме с перепадом высоты 30 см.Справа — транспортное средство с независимой подвеской оставляет вертикальный след.Подтверждение этой версии не только (и в который уже раз!) перевернет наше представление о сложности транспортного средства, но и будет весомым дополнительным доказательством того, что колеи прокатаны за один раз (в противном случае глубина, ширина нижней колеи должна быть выше — ведь на нее приходилось значительно больше массы телеги).К сожалению, среди отснятого фото и видео материала я не нашел тот самый холм, который подтверждал бы эту версию, поэтому пока оставим ее как гипотезу, подтверждение или опровержение которой мы попытаемся найти в ближайшей экспедицииРис 20. Горы вокруг выветриваются — засыпая колеи грунтом,в котором растет чахлый кустарник.Рис 21. Пересечение колей под острым угломРис 22. Характеристики поворотаРис 23. Узкий след, втрое уже остальных, а главное — непарный, словно кто-то проехал на мотоцикле или даже велосипеде;определить наличие или отсутствие протектора здесь невозможно.Рис 24. Всего в пятистах метрах от отлично сохранившегося туфа мы нашли сильно эродировавшую породуРис 25. След от двойного проката по одному следу. Справа стенка ровная, а слева стенку продавило. Заметно, что продавленный грунт немного увеличил глубину колеи слева.Автор: Vendetta.

