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Страшно интересно

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

Примерный возраст находки — почти полмиллиарда лет. Очередному улову двух рыбаков из Лабинска, как это ни странно, больше всего порадовались не их жены, а местные уфологи и палеонтологи. Обнаруженный во время «охоты» на сазанов и толстолобиков камень тянет ни много ни мало на научную сенсацию!

— Сидели с другом в верховье речушки Ходзь (левый приток Лабы. — прим. ред.), клева особого не было, — рассказал «КП» свидетель находки Виктор Морозов. — В какой-то момент товарищ зашел в воду, что-то долго пристально разглядывал на дне.

Заинтересовавший их обломок рыбаки в итоге вытащили на сушу.

— Я сам по образованию геолог, но такие куски породы мне еще никогда не встречались, — добавляет Морозов. — Камень явно органического происхождения.

Чтобы не ходить вокруг да около, по возвращении домой друзья передали любопытную находку местному клубу «Космопоиск».

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

— Первое, что бросилось в глаза — необычная вставка в цельный кусок породы размерами с телефонную сим-карту и внешне похожая на микросхему, — сообщил «КП» исследователь аномальных явлений Сергей Фролов.

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

Проведенная экспертиза показала — глыба лежала на планете еще до эпохи динозавров. Каким образом она оказалась на поверхности земли, ученым еще предстоит выяснить. Не исключено, что камень вымыло из горы мощным потоком воды.

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

— Образовался он во времена Девона приблизительно 450 миллионов лет назад, — пояснили «Комсомолке» в НИИ нанотехнологий и новых материалов Южно-Российского государственного технического университета. — Состоит порода в основном из фрагментов скелетов морских лилий. Во вставке, которая так заинтересовала любителей сверхъестественного, фрагмент стебля живых организмов.

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

Находка лабинских рыбаков, говорят специалисты, хотя и не связана с деятельностью внеземных цивилизаций, но представляет собой огромную ценность для науки. Не так часто палеонтологам удается обнаружить такие яркие свидетельства доисторической жизни на нашей планете. После детального исследования артефакт, скорее всего, отправят на хранение в профильный музей.

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

Это не первая находка. Ранее так же находили при добыче угля и болты и патрубки двигателей из чистой платины и много другого. И это все в породах, которым миллионы лет. Таких находок уже довольно много и не только в России.

В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 89Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Находка времена Девона артефакт

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:44
+1
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Комментариев: 5 873
Во вставке, которая так заинтересовала любителей сверхъестественного, фрагмент стебля живых организмов.

Так эта "микросхема" - фрагмент стебля? Странная у этого стебля структура. Впрочем, я не ботаник, может, как раз ничего странного в нём и нет.
Интересно. +++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: фергю сон
Сегодня, 21:03
0
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Вот откуда вышиванки пошли!
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