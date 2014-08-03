В кубанской реке нашли доисторический камень с «микросхемой»

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 89 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 18:21 by

Примерный возраст находки — почти полмиллиарда лет. Очередному улову двух рыбаков из Лабинска, как это ни странно, больше всего порадовались не их жены, а местные уфологи и палеонтологи. Обнаруженный во время «охоты» на сазанов и толстолобиков камень тянет ни много ни мало на научную сенсацию!— Сидели с другом в верховье речушки Ходзь (левый приток Лабы. — прим. ред.), клева особого не было, — рассказал «КП» свидетель находки Виктор Морозов. — В какой-то момент товарищ зашел в воду, что-то долго пристально разглядывал на дне.Заинтересовавший их обломок рыбаки в итоге вытащили на сушу.— Я сам по образованию геолог, но такие куски породы мне еще никогда не встречались, — добавляет Морозов. — Камень явно органического происхождения.Чтобы не ходить вокруг да около, по возвращении домой друзья передали любопытную находку местному клубу «Космопоиск».— Первое, что бросилось в глаза — необычная вставка в цельный кусок породы размерами с телефонную сим-карту и внешне похожая на микросхему, — сообщил «КП» исследователь аномальных явлений Сергей Фролов.Проведенная экспертиза показала — глыба лежала на планете еще до эпохи динозавров. Каким образом она оказалась на поверхности земли, ученым еще предстоит выяснить. Не исключено, что камень вымыло из горы мощным потоком воды.— Образовался он во времена Девона приблизительно 450 миллионов лет назад, — пояснили «Комсомолке» в НИИ нанотехнологий и новых материалов Южно-Российского государственного технического университета. — Состоит порода в основном из фрагментов скелетов морских лилий. Во вставке, которая так заинтересовала любителей сверхъестественного, фрагмент стебля живых организмов.Находка лабинских рыбаков, говорят специалисты, хотя и не связана с деятельностью внеземных цивилизаций, но представляет собой огромную ценность для науки. Не так часто палеонтологам удается обнаружить такие яркие свидетельства доисторической жизни на нашей планете. После детального исследования артефакт, скорее всего, отправят на хранение в профильный музей.Это не первая находка. Ранее так же находили при добыче угля и болты и патрубки двигателей из чистой платины и много другого. И это все в породах, которым миллионы лет. Таких находок уже довольно много и не только в России.

Ключевые слова: Находка времена Девона артефакт

Другие, подобные истории: