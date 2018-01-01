Когда погаснет Солнце

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:02 by

На протяжении миллионов лет каждый новый день Земли начинается с восхода Солнца на востоке и заканчивается его закатом на западе. Исторические эпохи сменяют друг друга, рушатся одни империи и рождаются другие, объявляются войны и заключаются перемирия, а Солнце все также размеренно движется по небосклону.Но задумывается ли кто-нибудь, что произойдет, если в один совсем не прекрасный день Солнце вдруг перестанет существовать? На фоне этого события все, чем занята на сегодняшний день человеческая цивилизация, окажется не более, чем мышиной возней на тонущем корабле. А ведь такое однажды может случиться.Из учебников по астрономии известно, что звезда, подобная Солнцу, живет около десяти миллиардов лет. Из них на сегодняшний день уже прошло около 4,57 миллиардов лет, соответственно не трудно посчитать, что еще примерно 5,5 миллиардов лет человечество может заниматься на Земле своими делами, не беспокоясь о том, что кто-то вдруг погасит «вечную лампочку» у него над головой.Так официально обстоят дела, но ряд достаточно серьезных ученых физиков считает иначе. Голландский астрофизик Пирс Ван дер Меер, являющийся экспертом Европейского космического агентства, несколько лет назад неожиданно заявил, что 1 июля 2005 года на Солнце произошел крупный выброс плазмы.Астрономы подсчитали, что диаметр протуберанца составил более тридцати диаметров Земли, а его длина превысила рекордные 350 тысяч километров. К счастью для жителей планеты, выброс вещества произошел в противоположную от Земли сторону.Однако ученые и, в частности, Ван дер Меер, не спешили радоваться. По мнению астрофизика, много лет изучающего поведение Солнца, наше светило в скором времени ждет взрыв. Причем, сроки ученый называл совсем не космических масштабов, жизни светилу и, соответственно, человечеству голландец отводил всего около шести лет. Получалось, что конец света должен был наступить в 2011 – 2012 годах.Пророчество астрофизика довольно быстро разошлось по мировым СМИ, вызвав определенную панику среди впечатлительных жителей планеты, подогретых пророчеством майя, также упоминавшего о гибели очередного Солнца. В своих выводах Ван дер Меер опирался на данные о странном изменении внутренней температуры Солнца.Долгие годы температура светила была постоянной и составляла около 15 миллионов градусов Цельсия. Но в период с 1994 по 2005 годы температура Солнца вдруг резко подскочила до 27 миллионов градусов — почти вдвое. На основе этих данных ученый сделал вывод, что, нагреваясь столь быстрыми темпами, Солнце быстро превратится в сверхновую звезду.По словам Ван дер Меера, конец цивилизации будет красочным, но не долгим. Сначала произойдет ослепительная вспышка, следом за ней потоки рентгеновского, ультрафиолетового и гамма-излучения уничтожат все живое на нашей планете.Земля нагреется до нескольких тысяч градусов, а океаны попросту испарятся. Однако прошел 2011 год, человечество счастливо пережило декабрь 2012-го, минул 2014 год, стартовал 2018-й, а катаклизм так и не произошел.Впрочем, не стоит радоваться раньше времени, поскольку в предсказаниях и столь глобальных расчетах возможны погрешности. Сегодня человечеству необходимо понять, планирует ли Солнце действительно взорваться, и если «да», то когда примерно это может произойти.Оказалось, что ученые, действительно, последние годы задумываются о том, чтобы изменить официальную точку зрения относительно модели эволюции звезд солнечного типа. Так, Саймон Кэмпбелл, ученый из Университета Монаш, опубликовал работу, в которой утверждает, что звезды, аналогичные Солнцу, как правило, пропускают этап старости и умирают сразу.Подобный вывод исследователь сделал на основе исследования шарового скопления NGC 6752, которое своей историей дало понять, что теории об эволюции звезд солнечного типа – ошибочны. Долгое время считалось, что ученые знают практически все относительно эволюции звезд и периодах их старения.Предполагалось, что Солнце, согласно этой теории, примерно через 5 миллиардов лет утратит атмосферу и превратится в красного гиганта – звезду, которая выжгла все свое топливо. И этот красный гигант сначала распухнет до орбиты Земли, а затем сожмется до размеров белого карлика, чтобы потом снова стать обычной звездой.Теперь, после исследования с помощью телескопа VLT шарового скопления NGC 6752, оказывается, что звезды типа Солнца действительно не доживают до момента глубокой старости, а срок их жизни напрямую зависит от количества содержания натрия.Так сложилось, что в шаровом скоплении NGC 6752 присутствуют сразу два поколения звезд. Этот интересный факт позволил астрофизикам сравнить количество натрия в «старых» и «новых» звездах на примере более 130 звезд. Выводы оказались самыми поразительными: они фактически подтвердили, что звезда может взорваться в «расцвете лет».Больше всего ученых пугает то, что Солнце ведет себя непредсказуемо. Гигантскому выбросу вещества в 2005 году не предшествовал ни один из признаков, обычно оповещавших об аналогичных катаклизмах. Чаще всего о таких «проделках» дают знать знаменитые солнечные пятна – темные области на поверхности светила, говорящие об изменении или колебании магнитного поля Солнца.Даже сейчас сильные магнитные бури на Солнце порой не только влияют на здоровье метеозависимых людей, но и разрушают линии электропередач. Что же говорить о выбросе солнечного вещества. А если еще и представить, что в очередной раз этот протуберанец будет направлен в сторону Земли.Только вдумайтесь: он достигнет поверхности нашей планеты за 8 минут. Это примерно столько же, сколько составляло время подлета баллистических ракет к границам США или СССР во время противостояния времен холодной войны. Только в этот раз, если протуберанец пробьет насквозь атмосферу Земли, не поможет никакой бункер.Однако же отечественные астрофизики считают, что не стоит смотреть на вещи столь пессимистично. По их мнению, Ван дер Меер и поклонники его и аналогичных теорий ошибаются. Ведь интенсивность, а не сила солнечного излучения, постоянна на протяжении многих, в том числе и последних лет.Это было бы невозможным, если бы температура Солнца росла так, как об этом говорит голландец. Следовательно, он либо ошибается, либо сознательно, желая прославиться, создает дутую сенсацию.Ряд других ученых утверждают, что подобные повышения температуры возможны, но это так называемые циклы солнечной активности, продолжительностью 11, 22, 100 или 400 лет, когда после периода повышения температуры идет период ее понижения.Причем произошедшая роковая вспышка, переполошившая всю планету, произошла в 2005 году, как раз в последний год 11- летнего цикла активности. При этом физики всего мира, не сговариваясь, заверяют, что даже если голландец прав, то до взрыва Солнца должно пройти не менее нескольких десятков, а то и сотен тысяч лет.Тем не менее, если человечество хочет жить вечно, ему необходимо позаботиться о постройке огромных звездолетов, на которые могла бы переселиться человеческая цивилизация, чтобы не зависеть от капризов своей звезды.Автор: Дмитрий Туманов.

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