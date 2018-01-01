Бесы, демоны, существа

Луквус Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:31 by

БОГГАРТБоггарт, Призрак, пугало - в английском фольклоре проказливые фейри.К тем людям, в доме которых живут, относятся, как правило, довольно дружелюбно, однако способны на злые проделки и тогда ведут себя точь-в-точь как стуканцы.Боггарты предпочитают бродяжить в одиночку, поскольку между собой не очень-то ладят. Косматые, с длинными желтыми зубами, не слишком далекие, боггарты не пользуются популярностью даже среди фейри. Их любимая проделка такова:прокрасться ночью в спальню, провести холодной, мокрой лапой по лицу человека и сдернуть на пол одеяло.По преданию, боггарт донимал некоего фермера. Особенно от него доставалось детям. Он крал у них хлеб с маслом, прятал тарелки с кашей, и его никак не могли поймать. Но однажды младший сын фермера наткнулся на дырку в глубине шкафа и сунул туда старую подкову. Та вылетела, обратно и стукнула мальчика по лбу. С того дня уже дети начали изводить боггарта, засовывая в дырку всякий мусор.Вскоре между ними разгорелась настоящая война, и, фермер решил переехать от греха подальше. В день переезда сосед спросил:- Уезжаете?- Да уж. Этот чертов боггарт надоел хуже горькой редьки. Знаешь, он чуть было не прикончил мою хозяйку.И тут из груды вещей донесся утробный голос:- Да уж. да уж!- Боггарт! - воскликнул фермер. - И как он туда забрался? Придется оставаться, на новом месте он нас будет изводить ничуть не меньше.Они остались в старом доме. и боггарт мучил их до тех пор, пока ему самому не надоело.Боггарты чаще всего напоминают кривых карликов. Их родственниками являются брауни.Считается, что подкова, повешенная при входе, над дверью дома, убережет жилье от проникновения боггарта.Боггарт так же относится к "дворовым" ворам. Он крадет сельскохозяйственные орудия на фермах.В Северной Англии верили, что призракам никогда нельзя давать имена, потому что когда им даются имена, то их сила становится очень большой и они не поддаются контролю.Один из лучших способов избавиться от боггарта состоит в том, чтобы просто попросить покинуть дом и не приходить пока "падубы зелены".Потребуется примерно два сезона чтобы понять, что падубы всегда зелены и боггарт был обманут.БЕРЕГИНИБерегини в славянской мифологии - духи в обличие женщин с хвостами, живущие по берегам рек. Упоминаются в древнерусских историко-литературных памятниках. Они оберегают людей от злых духов, предсказывают будущее, а также спасают маленьких детей, оставшихся без присмотра и упавших в воду.Берегини-бродницы часто указывали путникам, где расположен брод. Однако ныне нужно опасаться и этих добрых духов, ибо многие из них стали злыми лобастами, когда люди забыли о Русалиях и перестали следить за чистотой вод. А коли озеро, либо старое русло реки становилось болотом - все водные жители либо переселялись в живые реки и озера, либо становились болотниками и болотницами.Одна из наиболее оригинальных трактовок образа берегинь принадлежит Д.К.Зеленину: Поскольку русалки часто появляются на берегах рек, постольку название берегинь было бы к ним приложимо. Но в народных говорах название это неизвестно.Судя же по контексту речи, под "берегинями" в слове (т.е. в двух древнерусских поучениях, известных по рукописям XIV- XV вв. –М.В.) разумеются скорее не русалки, а весьма близкие к русалкам сестры-лихорадки.Согласно народным верованиям, вода – традиционное местообитание не только лихорадок, но и многих болезней. Поэтому, следуя логике Д.К.Зеленина, можно допустить, что связанные с водой берегини были не столько «непосредственными прообразами» сестер – лихорадок, сколько наделялись властью над болезнями (возможно, были и персонификациями болезней).Вера в берегинь («живущих на берегу» «оберегающих») была, по-видимому, достаточно распространена в Древней Руси. О ней неоднократно (и, конечно, с осуждением) говорится в различных сочинениях отцов церкви: «Одна из вставок в «Слове о том, как первые погани кланялись идолам» приписывает восточным славянам веры в берегынь. В слове, носящем сходное заглавие, но обозначенном именем Иоанна Златоуста, говорится: «и начаша жрети... упирем и берегыням... – и далее: и рекам, и источникам, и берегыням». [Кагаров, 1918].Е.В.Аничков считал «требы упырям и берегиням» «ядром древнерусских верований» [Аничков, 1914]. Судить о том, что представляли собой берегини, по достаточно отрывочным свидетельствам трудно. Часть исследователей видит в них «предшественниц» русалок или отождествляет их с русалками. Действительно, берегини определенно связаны с водой; им, по-видимому, подвластны и некоторые существенные стороны жизни людей. Поэтому предположение о связи берегинь и русалок небезосновательно.ГАРПИИВ греческой мифологии гарпий посылали в наказание провинившимся перед богами людям. Гарпии отнимали пищу у человека всякий раз, когда он садиться есть, и так длилось до тех по, пока человек не умирал от голода.Наряду с наглым отбиранием пищи гарпии распространяли страшное зловоние, которое не всякий мог вынести.Гарпии были дочерьми морского божества Тавманта и океаниды Электры. Они - архаические до-олимпийские божества. Число их колеблется приблизительно от двух до пяти; изображаются в виде крылатых диких миксантропических существ - полуженщин-полуптиц отвратительного вида. Их имена (Аэлла, Аэллопа, Подарга, Окипета, Келайно) указывают на связь со стихиями и мраком («Вихрь», «Вихревидная», «Быстроногая», «Быстрая», «Мрачная»). В мифах они представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ (греч. «похищаю»), внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. Близость Гарпий к ветрам сказывается в том, что от Гарпии Подарги и Зефира родились божественные кони Ахилла. Известна история о том, как Гарпии мучили царя Финея, проклятого за невольное преступление, и, похищая его пищу, обрекли его на голодную смерть.Однако Гарпии были изгнаны родичами Финея, сыновьями Борея - аргонавтами Зетом и Калаидом; убить Гарпий помешала героям вестница Зевса Ирида. Гарпий помещали обычно на Строфадских островах в Эгейском море, позднее - вместе с другими чудовищами в аиде.«Вверху на дереве сидела птицеподобная тварь – по всей вероятности, разновидность гарпии. У нее были полные женские груди и свернутый хвостом змеиный хвост. Грязные, засаленные перья торчали во все стороны. А лексикон этой твари не поддавался описанию. Бояться ее нечего – по крайней мере, пока она находится на хорошей дистанции. Нет ничего противней гарпии».(Энтони Пирс «Заклинание для хамелеона»)«Размахивая грязными, дурно пахнущими крыльями, гарпии подлетели ближе. Вот уж грязнули! Сальные курицы с женскими головами и грудями. Но ни капли очарования: лица у них, как у ведьм. А голоса – хриплые, сиплые! На лапах – громадные шершавые когти».(Энтони Пирс «Замок Ругна»)Греческая мифология подарила нам множество мифических чудовищ, образы которых мы знаем до сих пор и используем в разных областях творчества, от поговорок и книг до картин и прочего. Не обошла мифология стороной и биологию, а точнее, животный мир. Здесь обнаружились такие существа, как гарпии. Как известно, в греческой мифологии гарпии были архаическими божествами: чудовищами в виде ужасных крылатых полуженщин-полуптиц. В мифах они выступали как злые похитители детей и душ, и даже их название – гарпии от греч. Arpazw «похищающие», указывает на эту функцию. Самый известный миф о гарпиях рассказывает о том как гарпии мучили царя Финея, проклятого за невольное преступление богами. В наказание гарпии похищали у него пищу, обрекая Финея на долгую мучительную смерть от голода. Спасли же царя аргонавты Зет и Калаид, прогнавшие кровожадных крылатых чудовищ.В реальном мире гарпиями назвали огромных орлов-обезъяноедов (Pithecophaga jefferyi), обитающих на Филиппинских островах, а точнее на острова Самар. Длина птицы достигает 1 метра, а длина крыла около 50 см. Они нападают на небольших домашних животных, млекопитающих и птиц, в основном кур, залетая в деревни. Хотя основной рацион этих кровожадных орлов составляют маленькие филиппинские обезьянки, за что гарпии и получили свое второе название – обезьяноеды. Сейчас орлы гарпии-обезьяноеды на грани вымирания и строго охраняются законом.Существует еще три вида орлов гарпий. Первый просто гарпии – Harpia harpyia , обитающая в равнинных тропических лесах Южной Америки. Пиются они тоже обезьянами и ленивцами.Новогвинейская гарпия (Harpyosis novaeguinea) живет в тропических лесах Новой Гвинеи, а так же Длиннохвостая гарпия (Morphnus gaianensis ) живущая в Центральной и Южной Америке, в тропиках. Она тяготеет к обитанию на берегах озер и рек. Так же как и ее родственницы в других местах земного шара питается мясом млекопитающих и своей кровожадностью походит на мифических прародительниц. И как знать, возможно, именно подобные животные порождали в сознании наших далеких предков те фантастические образы разных чудищ, которые мы до сих пор можем прочитать в сказках или мифах.БОГЛБогл - в английском фольклоре близкие родичи гоблинов. Это существа злокозненные и проказливые, но иногда способны и на добрые поступки. От них достается прежде всего преступникам, тем, кто обманывает вдов и сирот, и прочим негодяям.Прогнать богла можно, показав ему библию.Есть легенда, что у одной вдовы сосед украл подсвечники. Вскоре после этого он увидел ночью в своем саду черную фигуру и выстрелил в нее из ружья. На следующую ночь фигура появилась вновь и сказала:- «Во мне нет ни плоти, ни крови, твоя пуля меня не убьет. Отдай подсвечники».Забрав требуемое, богл вырвал у мужчины ресничку и исчез. С той поры у человека до конца его дней подергивался глаз.Название может произойти от валлийского bwg, означая призрака или эльфа.Богла часто путают с другими шотландскими существами, такими как Боггарт. Полагают, что это целая разновидность существ Баллибогс. Есть также родственный термин в шотландском гэльском языке, bucan, обычно означая эльфа, и bodach также имеет некоторые общие черты.Богл - существо, которое любит досаждать людям, до тех пор пока те не сходят с ума. Они могут заставить человека слышать голоса там где их нет, затем повторять то же самое из другого угла или места. Это может продолжаться часами, пока человек не решит больше не искать в самом расстроенном состоянии.Боглы могут учинять беспорядки в доме и вести странные разговоры. Так же они любят мучить маленьких непослушных и ленивых детей.Автор: Voland.

Ключевые слова: Богл дети гарпии боггарт берегини

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