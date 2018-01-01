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Страшно интересно

Загадка перуанского камня с макетом города

Загадка перуанского камня с макетом города

На высоте 3500 метров над уровнем моря, в 47 километрах к востоку от города Абанкай (Перу) расположен археологический комплекс Сайвите (Sayhuite), который считается центром религиозного культа воды.

Загадка перуанского камня с макетом города

На его территории находится гранитный монолит высотой 2,28 метра и размерами окружностей: в верхней части — 11,14 метров и у основания — 8,14 метров. Других гранитных камней или плит поблизости нет.

Загадка перуанского камня с макетом города

Однако не проблема доставки древними инками этого камня в данное место озадачивает исследователей, а верхняя часть валуна: на ее поверхности выполнен в миниатюре город. Неизвестный умелец прошлого высек из гранита улицы и здания, систему водных каналов, террасы и возделываемые поля, храмы и площади.

Загадка перуанского камня с макетом города
Загадка перуанского камня с макетом города

Кроме того, на камне вырезаны фигуры священных божеств, животных — пумы, обезьяны, змеи, лягушки, ящерицы, крабы, креветки и растений — кукуруза. По краям равномерно распределены 38 отверстий, через которые вытекала вода. Некоторые исследователи считают, что в этих отверстиях располагались идолы из золота, которое сорвали испанские конкистадоры.

Загадка перуанского камня с макетом города

До сих пор точно не выяснено назначение этого древнего удивительного памятника. Большинство исследователей сходятся в том, что он представляет собой макет древнего города инков. В пользу этого предположения говорит и то, что ирригационная система каменного города-макета функционирует безотказно и по сей день: дождевая вода растекается по каналам и речкам, «орошая» поля, а затем через сточные отверстия на краю плиты (окраина города) стекает вниз.

Других каменных макетов городов древних инков археологи нигде не обнаружили. И если макет был прообразом будущего реального города, то его создатель должен был иметь незаурядные топографические способности, чтобы без специальных измерительных приборов и инструментов создать подобный слепок местности протяженностью несколько километров.

Загадка перуанского камня с макетом города

Ученые продолжают задаваться вопросом: так кто и зачем высек этот удивительный макет? Был ли он каким-то религиозным сооружением, просто игрушкой или, быть может, учебником по ирригации? Несомненно, что для создания такого произведения потребовались немалые инженерные навыки и не один год труда. Заказать его в качестве развлечения могли только очень состоятельные люди, к примеру, царских кровей. Однако все места, где жили древние правители, находятся довольно далеко от загадочного камня.

Загадка перуанского камня с макетом города

Пока однозначных ответов на все эти вопросы не найдено. Остается только любоваться произведением неизвестного резчика по камню и поражаться его мастерству. Может быть, древний мастер решил запечатлеть в камне строгую красоту родного города?

Загадка перуанского камня с макетом города

Копия камня Сайвит, сделанная перуанским скульптором Хуаном Хосе Паредесом находится в районе Сан-Исидро (Лима).

Загадка перуанского камня с макетом города
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Источник 2.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:47
Вчера, 14:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Загадки находки тайны цивилизация удивительное

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