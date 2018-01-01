Загадка перуанского камня с макетом города

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 0 +4 Вчера, 14:47 by

На высоте 3500 метров над уровнем моря, в 47 километрах к востоку от города Абанкай (Перу) расположен археологический комплекс Сайвите (Sayhuite), который считается центром религиозного культа воды.На его территории находится гранитный монолит высотой 2,28 метра и размерами окружностей: в верхней части — 11,14 метров и у основания — 8,14 метров. Других гранитных камней или плит поблизости нет.Однако не проблема доставки древними инками этого камня в данное место озадачивает исследователей, а верхняя часть валуна: на ее поверхности выполнен в миниатюре город. Неизвестный умелец прошлого высек из гранита улицы и здания, систему водных каналов, террасы и возделываемые поля, храмы и площади.Кроме того, на камне вырезаны фигуры священных божеств, животных — пумы, обезьяны, змеи, лягушки, ящерицы, крабы, креветки и растений — кукуруза. По краям равномерно распределены 38 отверстий, через которые вытекала вода. Некоторые исследователи считают, что в этих отверстиях располагались идолы из золота, которое сорвали испанские конкистадоры.До сих пор точно не выяснено назначение этого древнего удивительного памятника. Большинство исследователей сходятся в том, что он представляет собой макет древнего города инков. В пользу этого предположения говорит и то, что ирригационная система каменного города-макета функционирует безотказно и по сей день: дождевая вода растекается по каналам и речкам, «орошая» поля, а затем через сточные отверстия на краю плиты (окраина города) стекает вниз.Других каменных макетов городов древних инков археологи нигде не обнаружили. И если макет был прообразом будущего реального города, то его создатель должен был иметь незаурядные топографические способности, чтобы без специальных измерительных приборов и инструментов создать подобный слепок местности протяженностью несколько километров.Ученые продолжают задаваться вопросом: так кто и зачем высек этот удивительный макет? Был ли он каким-то религиозным сооружением, просто игрушкой или, быть может, учебником по ирригации? Несомненно, что для создания такого произведения потребовались немалые инженерные навыки и не один год труда. Заказать его в качестве развлечения могли только очень состоятельные люди, к примеру, царских кровей. Однако все места, где жили древние правители, находятся довольно далеко от загадочного камня.Пока однозначных ответов на все эти вопросы не найдено. Остается только любоваться произведением неизвестного резчика по камню и поражаться его мастерству. Может быть, древний мастер решил запечатлеть в камне строгую красоту родного города?Копия камня Сайвит, сделанная перуанским скульптором Хуаном Хосе Паредесом находится в районе Сан-Исидро (Лима).

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