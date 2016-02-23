Деревня мёртвых

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:05

Ernesta Просмотров: 87 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 13:03 by

Необычная достопримечательность – деревня мёртвых на Бали – расположена на восточном берегу озера Батур, в провинции Кинтамани. Здесь живёт древний народ Бали-Ага, который считается коренным на острове. Знаменита деревня своим особым способом захоронения: умерших складывают под священным деревом Меньян, а не сжигают, как в остальных балийских деревнях.Название деревни Труньян происходит от двух слов – "дерево" и “хороший запах”. Получила его деревня из-за того, что была построена вокруг дерева-баньяна с огромной кроной, источающего удивительный аромат. Баньян – это общее название разных видов деревьев, которые пускают воздушные корни и могут из одного ствола разрастаться до целой рощи. Говорят, что местному баньяну уже 1100 лет.Под деревом жители устроили кладбище, благодаря которому туристы и окрестили это место деревней мертвецов (на Бали её так называют только русские).Населяет Труньян древний народ Бали-Ага. Считается, что это потомки первых балийцев. Историки говорят, что они жили здесь ещё до массового заселения острова яванцами, которое состоялось во времена правления династии Маджапахит, в XV веке. За столетия совместного проживания с другими островитянами Бали-Ага так и не ассимилировались. Даже когда Индонезия находилась под колониальным владычеством, этому народу удалось избежать контактов с европейцами и сохранить свою обособленность и культуру.По легенде, Бали-Ага пришли в эти места из деревни Бедулу. В ней жил король Педженг, последний из балийских правителей до яванского завоевания. Король обладал магический силой – мог отрезать себе голову и ставить на место. Однажды она упала в реку и уплыла. Слуга решил спасти ситуацию, отрезал голову свинье и отдал ее правителю. Расстроенный король спрятался в своем замке и никого не пускал, смущаясь своей внешности. Но случилось так, что один из детей раскрыл его секрет. С тех пор короля звали Dalem Bedulu – «тот, кто сменил голову».В отличие от остальных жителей острова, Бали-Ага исповедуют древнюю религию – анимизм. Они обожествляют предметы и силы природы. В Труньяне, например, поклоняются звездам и ветру. Разговаривают жители деревни на особом диалекте, который отличается от языка остальных частей острова. Говорят, что этому диалекту уже больше тысячи лет. Бали-Ага живут, в основном, на востоке острова, в отдаленных горных районах.Балийцы рассказывают то ли древнее предание, то ли сказку о том, что запах дерева Меньян доносился до острова Ява. Правитель Маджапахит послал своего слугу, чтобы узнать, откуда идет аромат. Слуга нашел дерево, волшебное благоухание привело его в священный трепет. Мужчина сел под баньяном и начал медитировать. Он решил никому не рассказывать об этом месте. Чтобы запаха больше никто не слышал, слуга положил под дерево мертвое тело.Часто можно услышать рассказы о том, что место под священным баньяном – это обиталище злых духов. Мертвецы, которых сюда приносят, удерживают темные силы и создают гармонию между двумя мирами. Еще говорят, что когда-то аромат дерева привлек саму богиню рек и озер Деви Дану, но как это связано с захоронениями, неясно.По сведениям историков и этнологов, похоронный обряд в Труньяне берет свое начало от обычаев анимистической секты Агама Баю и восходит до времен неолита. До прихода индуистов на Бали существовало шесть похожих сект, каждая из которых имела свои обычаи. Местные жители говорят, что они не сжигают умерших, так как вулкан Батур из-за этого может рассердиться, и начнется извержение.На самом деле в деревне есть три кладбища (kuburan). На одном из них хоронят детей и не успевших вступить в брак мужчин и женщин. На втором – самоубийц, людей, умерших от травм или опасных инфекций, инвалидов, которые при жизни потеряли кукую-либо часть тела. Захоронения на этих кладбищах находятся в земле, как и во многих других частях мира. Только третье кладбище, имеющее название Сетра Вайях (Setra Wayah), расположено под открытым небом. На нем можно хоронить женатых мужчин и женщин, которые умерли естественной смертью, и чье тело не было повреждено. Расположено это кладбище на северо-востоке, за полкилометра от деревни.Как же выглядит этот обряд захоронения? Сначала тело умершего обмывают и заворачивают в недорогую ткань. Затем собирают ему в последнюю дорогу домашнюю утварь и другие предметы быта. Мужчины везут покойника на лодке к священному дереву (по суше туда добраться очень трудно). Женщинам вход на похороны под деревом запрещен. Согласно поверьям местных жителей, это может вызвать землетрясение, наводнение, оползень или извержение вулкана.Мертвые тела укладывают в плетеные из бамбуковых веток шалаши или клетки. Эти конструкции защищают мертвецов от обезьян, хищников и других диких животных. Всего на кладбище 11 шалашей. Когда они все заполняются, кости из первого вытаскивают и складывают на каменных ступенях. Там можно увидеть черепа и бедренные кости людей, умерших сотни лет назад. Рядом с покойниками оставляют все предметы, которые привезли из деревни. Тела разлагаются под влиянием ветра и влаги довольно быстро. При этом трупный запах почти не чувствуется. Наверное, ароматное дерево действительно вбирает его.Для того, чтобы похоронить человека на этом кладбище, семья должна собрать деньги для обряда, иногда приходится дожидаться очереди на церемонию. Покойники могут по несколько дней, а то и недель, оставаться дома. Чтобы тела не разлагались, родственники обрабатывают их формалином. Но и этот неприятный запах не чувствуется возле дерева.Бали-Ага не посещают своих мертвых и не ухаживают за кладбищем. Потому оно выглядит очень неухоженным. Повсюду валяется посуда, зонты, обувь, которые растаскивают обезьяны. Вокруг шалашей можно увидеть разбросанные черепа и кости. Некоторые посетители говорят, что слабый запах разлагающихся тел все же есть, хотя он и не такой сильный, как бы следовало ожидать в этом месте. Местные гиды объясняют, что вонь источают тела людей, которые не очень праведно жили. Возможно, наличие запаха или его отсутствие связано с погодой и уровнем влажности, ведь перед дождем все ароматы усиливаются.Несмотря на немного мрачную атмосферу, на кладбище чувствуется необычное спокойствие, будто весь мир обрел такую долгожданную гармонию. Оно окружено каменной стеной. На берегу озера, куда можно подплыть только на лодке, есть небольшой деревянный пирс, который в сезон дожей почти полностью затоплен. От пирса тропинка ведет вглубь леса. Сейчас место стало популярным туристическим «аттракционом», потому вначале тропинки есть указатели и небольшой «алтарь» с черепом и костями. На нем можно по желанию оставить пожертвование.

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