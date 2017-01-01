Несколько примет и суеверий со всего мира, которые не поддаются логике

Lynx Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:57 by

Голубоглазые люди наводят порчу, зато черная кошка – это к удаче. Нельзя втыкать палочки в рис и тем более смотреться в зеркало в темной комнате – это может иметь страшные последствия! Приметы и суеверия в разных странах мира выглядят, порой, весьма забавно, но иногда могут и напугать…В каждой культуре существуют суеверия. И продвинутый европеец, и абориген из племени туарегов, верит в чудесную силу талисманов и опасается дурного глаза. Некоторые приметы у жителей разных стран схожи: подкова – знак удачи, число 13 – мрачная «чертова дюжина», разбилось зеркало – жди беды. Но бывает, что одно и то же предзнаменование имеет совершенно противоположный смысл. Пресловутая встреча с черным котом в России сулит беду и требует немедленных профилактических мер в виде плевка через плечо. Англичане же напротив дарят открытки с изображением черных кошек, желая друг другу удачи. Словом, знакомство с приметами и суевериями из разных стран наверняка вас удивит и позабавит.Итак, поехали.Стоит птице «пометить», а по-простому, накакать на человека, как кто-нибудь рядом обязательно поспешит успокоить везунчика: «Не переживай, это примета к деньгам». Или к любви. Или к удаче. Вариантов много! Что это — наивная попытка сгладить неприятное происшествие? Или вера в закон космического равновесия: если где-то с кем-то случилась гадость, следом за ней обязательно придёт хорошее? Скорее всего, и то, и другое.А вообще, приметы о птичьих «метках» разнообразны, но в этом их плюс. Если не понравится одна, всегда можно найти более приятное толкование. Или вспомнить, что кружащий над вами хулиган не имеет ни малейшего представления о хороших манерах — где его птичий желудок повелел сбросить лишний груз, там это и произошло. Поди угадай, судьба ли караулила вас в виде невоспитанной птахи, решившей написать или накакать в неугодном месте, или вы случайно попали под раздачу.Что ни говори, а пауков любят немногие. У некоторых людей неприязнь к паукам может перерасти в настоящий панический ужас, название которому – арахнофобия. Увидев поблизости паука, большинство из нас поддастся желанию моментально убить несчастное существо, причем совершенно безобидное, и мало кто задумается над тем, что давние поверья запрещают уничтожать пауков. Например, в Катаре убивать пауков запрещено, так как они оберегают человеческое жилище от пожара.«В каждой избушке свои погремушки» – это про Италию. Здесь в каждой области – целый букет собственных поверий, однако тема дурного глаза («maloccio») беспокоит итальянцев чрезвычайно. Потому и рецептов против него – множество. К примеру, можно сложить из пальцев защитную «козу»: указательный и мизинец выставлены, остальные подогнуты.Итальянцы не доверяют комплиментам, считая их главным оружием сглаза. Если вы похвалите младенца, не удивляйтесь, когда его родитель станет тыкать в вас «козой». Чтобы определить, есть ли на вас порча, итальянцы советуют уронить каплю оливкового масла в святую воду. Если капля сохранит свою форму, то все в порядке, а если растечется по поверхности – дурной знак.То же, что и в России, только снизу. Производитель же внезапного счастья - собака.Гуляете по Парижу и вдруг угодили ногой в собачьи.... экскременты? Прежде чем расстраиваться, посмотрите, какой ногой Вы наступили на это «счастье». Если левой – день будет удачный, уверяют французы (наверняка это придумали владельцы собак, чтобы не убирать за своими питомцами).Занимательны суеверия, бытующие в Греции.В любом уважающем себя греческом доме вблизи от порога растет пышный кактус. Вооруженный острыми колючками, он эффективно охраняет жилище от разных бед.Если кого-то удивляло или забавляло, как китайцы втягивают в себя длиннющие макароны, перестаньте удивляться и делайте так же. Длинные макароны — символ долгой жизни и их нельзя перекусывать.Зато если перекусываешь, то будет много маленьких жизней, и появится шанс познакомиться с парнем/девушкой за соседним столиком!В Шотландии издревле существует очень странный свадебный обычай. Невесту в день бракосочетания обливают грязью, причем грязью самой грязной и вонючей, какую только можно придумать. Грязь готовят специально, со всей тщательностью и основательностью. Используют для этого дела только самые тухлые яйца, самое испорченные пиво, соусы и прочие продукты. Очень стараются, чтобы грязь получилась как можно более вонючей. Ведь, согласно шотландскому поверью, чем грязнее и «ароматнее» будет невеста, тем лучше для нее и для ее будущего брака.Но одним грязным обливанием дело не заканчивается. Грязную невесту жених проводит по всем окружающим публичным заведениям. Невеста все стоически терпит (заведения тоже), потому что считается, что, выдержав ТАКОЕ, ей потом в семейной жизни будет все нипочем. И брак получится крепким, и не будет в нем разрушающих ссор.Мальтийцы - удивительные люди. Все городские часы имеют по два циферблата, которые показывают разное время. Оказывается, хитрые мальтийцы специально путают время на часах. Делается это вот для чего: если дьявол задумает сделать человеку недоброе дело, он обязательно посмотрит на часы и запутается во времени, а значит, и недоброго дела не сделает. Такая вот традиция, идущая из глубины веков.Муха в суп попала — жди скорого подарка. Вряд ли в этом кроется какой-либо действительный смысл, кроме одного: жалко выливать суп. Поэтому брезгливому человеку, увидевшему в своей тарелке муху, говорят о грядущем подарке, намекая: либо подарка лишишься, либо вынь муху, да и продолжай есть. Речь идет о первом блюде, ибо со второго даже и брезгливый человек просто смахнет муху рукой, без поползновений на то, чтобы выбросить все содержимое. А потому и подарок ему сулить в этом случае необязательно.В Германии, так же как и в России, черная кошка обладает волшебной силой. Однако здесь верят, что неприятности принесет лишь кошка, перешедшая дорогу справа налево. Если слева направо — ждите благоприятного развития событий.В Японии на ночь нельзя оставлять открытым зеркало и уж тем более смотреться в него, можно увидеть собственную смерть. Хотя в большинстве поверий и примет Японии все заканчивается тем, что если сделаешь что-то не так, то все равно умрешь. Поэтому лучше делать все правильно, ошибочка стоит жизни.Звон битой посуды привычно ассоциируется у нас с добрыми приметами. «К счастью!» — утешаем мы человека, расколовшего любимую чашку. «На счастье!» — кричат гости, приветствуя новобрачных разбитой вдребезги тарелкой.В Дании под Новый год старые чашки-блюдца-бокалы колотят целыми стопками, чтобы освободить место новой удаче, а затем дарят в качестве подарка!А для размера счастья нужно ещё знать, был ли сосуд пуст или полон, разбился по чистой случайности или полетел в голову язвительного оппонента, выпал из руки солидного бизнесмена или скромной домохозяйки. Всякая мелочь способна полностью изменить смысл приметы!

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