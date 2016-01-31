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Страшно интересно

Тайны пропавших экспедиций

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История изучения нашей планеты, путешествий и географических открытий полна драматических страниц. Многим великим путешественникам не суждено было вернуться домой, погибнув при кораблекрушениях, от рук враждебных аборигенов или из-за голода и болезней.
Знаменитый капитан Джеймс Кук нашёл свою смерть на Гавайях. И по сей день идут споры о том, ели аборигены погибшего или нет. Но обстоятельства, при которых погиб Кук, более-менее ясны. Другим исследователям повезло куда меньше: их судьба остаётся неизвестной спустя десятки, а то и сотни лет.

Граф де Лаперуз

Легенда гласит, что король Франции Людовик XVI, подойдя к гильотине, под ножом которой ему предстояло лишиться головы, спросил: «Нет ли вестей от Лаперуза?». В 1783 году Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз, один из лучших капитанов французского королевского флота, был приглашён на аудиенцию к королю Людовику XVI. Монарх предложил ему возглавить кругосветную морскую экспедицию, целью которой стало бы упорядочивание открытий, сделанных Джеймсом Куком в Тихом океане, и «снискание дружбы вождей далёких племён». Капитан Лаперуз принял столь лестное предложение.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/laperus_1.jpgЭкспедиция стартовала 1 августа 1785 года из французского Бреста. Под началом Лаперуза находились два фрегата — «Буссоль» и «Астролябия», а также 220 человек команды. Помимо матросов, в экспедицию отправились несколько учёных и три художника.

«Буссоль» и «Астролябия» обогнули мыс Горн, побывали в Чили, на острове Пасхи и Гавайском архипелаге. В конце июня 1786 года они достигли Аляски, где Лаперуз обследовал окрестности горы святого Ильи. 13 июля здесь же, в бухте, получившей название Порт Французов, из-за сильного течения были потеряны две шлюпки и барка с 21 человеком на борту.

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Гибель шлюпок экспедиции Лаперуза в Порте Французов, 1786 год

Оттуда «Буссоль» и «Астролябия» направились в порт Монтерей, что в Калифорнии, где Лаперуз сделал описание францисканских миссий и составил критическую заметку о дурном приёме со стороны индейцев. Затем Лаперуз благополучно пересёк Тихий океан, добравшись до Макао, где была продана добытая на Аляске пушнина.

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Фрегаты «Буссоль» и «Астролябия»

В 1787 году экспедиция прошла вдоль берегов Северо-Восточной Азии, обследовала Корейский полуостров, а затем открыла пролив между Сахалином и островом Хоккайдо. При этом Сахалин Лаперуз ошибочно посчитал полуостровом.
В сентябре 1787 года экспедиция Лаперуза бросила якорь в Петропавловске, где была радушно принята русским гарнизоном. «Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более тёплый приём, чем здесь, на Камчатке», — писал Лаперуз в письме французскому послу в Петербурге. Отправив посыльного с приказом доставить во Францию почту и результаты исследований, полученные к этому моменту, Лаперуз двинулся дальше.

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Гавань Петропавловска, 1787 год

Приём на Самоа разительно отличался от русского: здесь в стычке с аборигенами погибли 12 моряков, включая капитана «Астролябии» Флёрио де Лангля. 24 января 1788 года «Буссоль» и «Астролябия» зашли в Ботанический залив, омывающий восточное побережье Австралии, где встретились с английским флотом.
10 марта 1788 года Лаперуз продолжил плавание, намереваясь посетить Новую Каледонию и Соломоновы острова. Более никаких вестей от экспедиции не поступало. Долгие годы судьба экспедиции Лаперуза оставалась загадкой для всего мира. Но более всего интересовались ею, естественно, французы, соотечественники пропавших моряков. Легенда о короле, на эшафоте интересующемся новостями о Лаперузе, возможно, лишь выдумка, но сама ситуация вполне возможна, так как бесследное исчезновение французских кораблей волновало и революционеров, и монархистов в равной степени.

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Кораблекрушение у острова Ваникоро

Лишь в 1826 году английский капитан Питер Диллон обнаружил следы кораблекрушения на острове Ваникоро и связал их с экспедицией Лаперуза. В XX веке были записаны устные предания островитян, рассказывающие о кораблекрушении, при котором погибли оба корабля экспедиции Лаперуза. Часть команды выжила и ещё долгие годы жила среди аборигенов. В 2005 году был окончательно идентифицирован найденный среди сохранившихся близ берегов Ваникоро обломков секстант, который действительно входил в оборудование корабля «Буссоль». Установить, выжил ли при кораблекрушении сам капитан Лаперуз, не удалось.

Контр-адмирал Франклин

19 мая 1845 года английские корабли «Террор» и «Эребус» отправились в экспедицию, целью которой были поиски Северо-Западного прохода из Атлантического в Тихий океан. Возглавлял экспедицию опытный путешественник, исследователь Арктики, контр-адмирал британского флота Джон Франклин. Для 59-летнего Франклина это была четвёртая экспедиция. В её состав входили 129 человек.

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Суда ненадолго зашли в гавань Стромнесс на Оркнейских островах в северной части Шотландии, а оттуда отплыли в Гренландию. На западном побережье Гренландии экипажи «Террора и «Эребуса» приняли на борт запасы провизии, перевозившиеся транспортным судном, а назад отправили письма родным.
В начале августа 1845 года китобойные суда «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз» повстречали «Эребус» и «Террор» в море Баффина, когда те, пришвартовавшись ко льду, ждали благоприятных условий для пересечения пролива Ланкастер. Больше сведений об экспедиции Франклина не поступало. Поиски были начаты в 1848 году, однако результатов не дали.

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Корабли «Террор» и «Эребус»

Информация об экспедиции добывалась буквально по крупицам. В 1850 году на острове Бичи были найдены могилы трёх членов экспедиции. В 1859 году поисковая экспедиция во главе с Френсисом Леопольдом Мак-Клинтоком обнаружила записку, оставленную на острове Кинг-Уильям. Записка содержала данные о судьбе кораблей и членов экипажей до апреля 1848 года. Стало известно, что «Террор» и «Эребус» были затёрты во льдах и покинуты людьми. Потери экспедиции к тому моменту составляли 9 офицеров и 15 матросов.

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У эскимосов были обнаружены некоторые вещи, принадлежавшие членам экспедиции. Местные жители рассказали, что путешественники умирали от голода и болезней. Кроме того, появились предположения, впоследствии подтвердившиеся, что среди отчаявшихся членов экспедиции были случаи каннибализма.

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Поисковые и исследовательские работы продолжаются до сих пор. Установлено, что большинство членов экспедиции умерли на островах Бичи и Кинг-Уильям от голода, переохлаждения, воспаления лёгких. Судьба самого Джона Франклина достоверно не установлена.

Барон Толль

8 июня 1900 года от причала на Неве отошла шхуна «Заря» с участниками русской полярной экспедиции, которую возглавлял русский геолог и полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль. Экспедиция была снаряжена Императорской Академией наук и имела основной целью исследование части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиск легендарной Земли Санникова. В состав экспедиции входили более 20 человек. Осенью 1900 года экспедиция остановилась на зимовку в бухте Колина Арчера близ архипелага Норденшёльда в Таймырской губе. Летом 1901 года экспедиция обследовала Таймыр.

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Летом 1902 года экспедиция разделилась: барон Толль в сопровождении астронома Фридриха Зееберга и двух охотников, Василия Горохова и Николая Дьяконова, покинул шхуну, чтобы на санях и шлюпках совершить переход на остров Беннетта. Предполагалось, что через два месяца «Заря» подойдёт к острову Беннета, чтобы забрать группу Толля. Однако тяжёлая ледовая обстановка привела к тому, что «Заря» не смогла подойти к острову Беннетта в назначенный срок, получила серьёзные повреждения и вынуждена была уйти в Тикси.

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Шхуна «Заря»

В 1903 году на помощь Толлю была направлена спасательная экспедиция, которую возглавил Александр Колчак. Добравшись до острова Беннета, Колчак установил, что группа Толля, успешно добравшись до острова, в ожидании «Зари» занялась исследовательской работой. Поскольку руководитель экспедиции не предполагал новой зимовки, запасы были истрачены, а новые не сделаны. 26 октября 1902 года партия Толля двинулась с острова на юг. Записка Толля, обнаруженная позднее Колчаком, оканчивалась словами: «Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20 дней. Все здоровы. 26 октября 1902 года».

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Участники экспедиции на шхуне «Заря»

Колчак забрал дневники и другие материалы экспедиции, оставленные Толлем на стоянке. Найти следы путешественников ему не удалось. Барон и трое его спутников считаются пропавшими без вести по сей день.

Лётчица Амелия Эрхарт

20 мая 1937 года 39-летняя американская лётчица Амелия Эрхарт в сопровождении штурмана Фредерика Нунана начала кругосветный перелет на двухмоторном моноплане «Локхид Электра L-10E». Ко 2 июля Эрхарт и Нунан успешно преодолели 4/5 всего маршрута. Однако самый сложный перелёт был впереди. 2 июля самолёт лётчицы стартовал с побережья Новой Гвинеи и через 18 часов полёта над Тихим океаном должен был приземлиться на острове Хоуленд.

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Остров Хоуленд представляет из себя клочок земли длиной 2,5 километра и шириной 800 метров, выступающий над уровнем моря всего на три метра. Обнаружить его посреди океана со средствами навигации 1930-х годов — задача труднейшая. Тем не менее, Амелия Эрхарт, бывшая уже к тому времени настоящей легендой авиации, первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантику, была уверена в своих силах.

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На Хоуленде для Амелии Эрхарт специально построили взлётно-посадочную полосу, там её ждали представители властей США и репортёры. Связь с самолётом поддерживал корабль сторожевой охраны, выполнявший роль радиомаяка. К расчётному времени лётчица сообщила, что находится в заданном районе, но ни остров, ни корабль не видит. Судя по уровню последнего радиосообщения, принятого с борта самолёта, «Локхид Электра» был где-то совсем рядом, но так и не появился.

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Когда прекратилась связь и должно было кончиться топливо в самолете, ВМС США начали самую масштабную поисковую операцию в своей истории. Однако обследование 220 000 квадратных миль океана, многочисленных маленьких островков и атоллов не дало никакого результата.

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Остров Хоуленд

5 января 1939 года Амелия Эрхарт и Фредерик Нунан официально были признаны погибшими, хотя точной информации об их судьбе нет до сих пор. По одной версии, истративший топливо самолёт просто рухнул в океан, по другой — Эрхарт посадила самолёт на одном из маленьких островков, но при посадке экипаж лишился связи и получил тяжёлые ранения, что привело к их гибели. Существует и версия о том, что потерпевшие аварию лётчики могли быть захвачены в плен, а позже казнены японскими военными. Однако ни одна из версий и по сей день не получила достоверных доказательств.

Сигизмунд Леваневский

12 августа 1937 года с подмосковного аэродрома взлетел самолет ДБ-А с бортовым номером Н-209 и экипажем из шести человек. Командиром экипажа являлся Герой Советского Союза, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин» Сигизмунд Леваневский.

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За плечами Леваневского было несколько сверхдальних авиаперелётов. На сей раз ему предстояло, преодолев Северный полюс, достичь города Фэрбенкс на Аляске. «Всякий раз, когда я посещал Америку, люди оказывали мне самый сердечный и дружественный приём. Я надеюсь, что этот перелёт поможет укрепить добрые отношения между нашими странами», — сказал 35-летний Леваневский корреспонденту New York Times, прежде чем занять место в кабине.

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Но полёт с самого начала складывался трудно, а радиограммы с борта становились всё тревожнее. В последней радиограмме Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и плохих метеоусловиях. В расчётное время самолет в Фэрбенкс не прибыл. Поиски, проводившиеся как в СССР, так и в США, результатов не дали.

Вот уже 80 лет периодически появляются сообщения о том, что самолёт Сигизмунда Леваневского обнаружен. Однако ни разу они не получили подтверждения. По разным версиям, самолёт, отклонившись от курса, мог упасть в Якутии, или же, наоборот, потерпеть катастрофу, уже достигнув побережья Аляски. Как бы то ни было, достоверно установить судьбу экипажа Леваневского не удаётся по сей день.
Автор неизвестен.
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Сегодня, 13:11 by ЛетягаПросмотров: 92Комментарии: 2
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Ключевые слова: Экспедиция капитан экипаж самолёт остров пролив океан

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 14:36
+1
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Где -то у мамы до сих пор лежит книжка "Великие тайны прошлого " от Ридерз Дайджест.
Отличное издание, там эти истории пропаж в том числе описаны были, с упоением читала.

Еще про экспедицию Скотта на Южный полюс рекомендую ( если станет любопытно ) посмотреть.
Спасибо за отличный материал, иллюстрации и старания.
Эрхарт - красавица.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:56
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Комментариев: 5 483
Я в своё время буквально бредила историями о путешествиях и исследовательских экспедициях, особенно горных и полярных. Хорошо, сейчас куча всякого легко доступного материала. Только надо вспомнить и поинтересоваться.
И Санина я очень любила))
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
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