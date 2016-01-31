Тайны пропавших экспедиций

Летяга Просмотров: 92 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:11 by

История изучения нашей планеты, путешествий и географических открытий полна драматических страниц. Многим великим путешественникам не суждено было вернуться домой, погибнув при кораблекрушениях, от рук враждебных аборигенов или из-за голода и болезней.Знаменитый капитан Джеймс Кук нашёл свою смерть на Гавайях. И по сей день идут споры о том, ели аборигены погибшего или нет. Но обстоятельства, при которых погиб Кук, более-менее ясны. Другим исследователям повезло куда меньше: их судьба остаётся неизвестной спустя десятки, а то и сотни лет.Легенда гласит, что король Франции Людовик XVI, подойдя к гильотине, под ножом которой ему предстояло лишиться головы, спросил: «Нет ли вестей от Лаперуза?». В 1783 году Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз, один из лучших капитанов французского королевского флота, был приглашён на аудиенцию к королю Людовику XVI. Монарх предложил ему возглавить кругосветную морскую экспедицию, целью которой стало бы упорядочивание открытий, сделанных Джеймсом Куком в Тихом океане, и «снискание дружбы вождей далёких племён». Капитан Лаперуз принял столь лестное предложение.Экспедиция стартовала 1 августа 1785 года из французского Бреста. Под началом Лаперуза находились два фрегата — «Буссоль» и «Астролябия», а также 220 человек команды. Помимо матросов, в экспедицию отправились несколько учёных и три художника.«Буссоль» и «Астролябия» обогнули мыс Горн, побывали в Чили, на острове Пасхи и Гавайском архипелаге. В конце июня 1786 года они достигли Аляски, где Лаперуз обследовал окрестности горы святого Ильи. 13 июля здесь же, в бухте, получившей название Порт Французов, из-за сильного течения были потеряны две шлюпки и барка с 21 человеком на борту.Гибель шлюпок экспедиции Лаперуза в Порте Французов, 1786 годОттуда «Буссоль» и «Астролябия» направились в порт Монтерей, что в Калифорнии, где Лаперуз сделал описание францисканских миссий и составил критическую заметку о дурном приёме со стороны индейцев. Затем Лаперуз благополучно пересёк Тихий океан, добравшись до Макао, где была продана добытая на Аляске пушнина.Фрегаты «Буссоль» и «Астролябия»В 1787 году экспедиция прошла вдоль берегов Северо-Восточной Азии, обследовала Корейский полуостров, а затем открыла пролив между Сахалином и островом Хоккайдо. При этом Сахалин Лаперуз ошибочно посчитал полуостровом.В сентябре 1787 года экспедиция Лаперуза бросила якорь в Петропавловске, где была радушно принята русским гарнизоном. «Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более тёплый приём, чем здесь, на Камчатке», — писал Лаперуз в письме французскому послу в Петербурге. Отправив посыльного с приказом доставить во Францию почту и результаты исследований, полученные к этому моменту, Лаперуз двинулся дальше.Гавань Петропавловска, 1787 годПриём на Самоа разительно отличался от русского: здесь в стычке с аборигенами погибли 12 моряков, включая капитана «Астролябии» Флёрио де Лангля. 24 января 1788 года «Буссоль» и «Астролябия» зашли в Ботанический залив, омывающий восточное побережье Австралии, где встретились с английским флотом.10 марта 1788 года Лаперуз продолжил плавание, намереваясь посетить Новую Каледонию и Соломоновы острова. Более никаких вестей от экспедиции не поступало. Долгие годы судьба экспедиции Лаперуза оставалась загадкой для всего мира. Но более всего интересовались ею, естественно, французы, соотечественники пропавших моряков. Легенда о короле, на эшафоте интересующемся новостями о Лаперузе, возможно, лишь выдумка, но сама ситуация вполне возможна, так как бесследное исчезновение французских кораблей волновало и революционеров, и монархистов в равной степени.Кораблекрушение у острова ВаникороЛишь в 1826 году английский капитан Питер Диллон обнаружил следы кораблекрушения на острове Ваникоро и связал их с экспедицией Лаперуза. В XX веке были записаны устные предания островитян, рассказывающие о кораблекрушении, при котором погибли оба корабля экспедиции Лаперуза. Часть команды выжила и ещё долгие годы жила среди аборигенов. В 2005 году был окончательно идентифицирован найденный среди сохранившихся близ берегов Ваникоро обломков секстант, который действительно входил в оборудование корабля «Буссоль». Установить, выжил ли при кораблекрушении сам капитан Лаперуз, не удалось.19 мая 1845 года английские корабли «Террор» и «Эребус» отправились в экспедицию, целью которой были поиски Северо-Западного прохода из Атлантического в Тихий океан. Возглавлял экспедицию опытный путешественник, исследователь Арктики, контр-адмирал британского флота Джон Франклин. Для 59-летнего Франклина это была четвёртая экспедиция. В её состав входили 129 человек.Суда ненадолго зашли в гавань Стромнесс на Оркнейских островах в северной части Шотландии, а оттуда отплыли в Гренландию. На западном побережье Гренландии экипажи «Террора и «Эребуса» приняли на борт запасы провизии, перевозившиеся транспортным судном, а назад отправили письма родным.В начале августа 1845 года китобойные суда «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз» повстречали «Эребус» и «Террор» в море Баффина, когда те, пришвартовавшись ко льду, ждали благоприятных условий для пересечения пролива Ланкастер. Больше сведений об экспедиции Франклина не поступало. Поиски были начаты в 1848 году, однако результатов не дали.Корабли «Террор» и «Эребус»Информация об экспедиции добывалась буквально по крупицам. В 1850 году на острове Бичи были найдены могилы трёх членов экспедиции. В 1859 году поисковая экспедиция во главе с Френсисом Леопольдом Мак-Клинтоком обнаружила записку, оставленную на острове Кинг-Уильям. Записка содержала данные о судьбе кораблей и членов экипажей до апреля 1848 года. Стало известно, что «Террор» и «Эребус» были затёрты во льдах и покинуты людьми. Потери экспедиции к тому моменту составляли 9 офицеров и 15 матросов.У эскимосов были обнаружены некоторые вещи, принадлежавшие членам экспедиции. Местные жители рассказали, что путешественники умирали от голода и болезней. Кроме того, появились предположения, впоследствии подтвердившиеся, что среди отчаявшихся членов экспедиции были случаи каннибализма.Поисковые и исследовательские работы продолжаются до сих пор. Установлено, что большинство членов экспедиции умерли на островах Бичи и Кинг-Уильям от голода, переохлаждения, воспаления лёгких. Судьба самого Джона Франклина достоверно не установлена.8 июня 1900 года от причала на Неве отошла шхуна «Заря» с участниками русской полярной экспедиции, которую возглавлял русский геолог и полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль. Экспедиция была снаряжена Императорской Академией наук и имела основной целью исследование части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиск легендарной Земли Санникова. В состав экспедиции входили более 20 человек. Осенью 1900 года экспедиция остановилась на зимовку в бухте Колина Арчера близ архипелага Норденшёльда в Таймырской губе. Летом 1901 года экспедиция обследовала Таймыр.Летом 1902 года экспедиция разделилась: барон Толль в сопровождении астронома Фридриха Зееберга и двух охотников, Василия Горохова и Николая Дьяконова, покинул шхуну, чтобы на санях и шлюпках совершить переход на остров Беннетта. Предполагалось, что через два месяца «Заря» подойдёт к острову Беннета, чтобы забрать группу Толля. Однако тяжёлая ледовая обстановка привела к тому, что «Заря» не смогла подойти к острову Беннетта в назначенный срок, получила серьёзные повреждения и вынуждена была уйти в Тикси.Шхуна «Заря»В 1903 году на помощь Толлю была направлена спасательная экспедиция, которую возглавил Александр Колчак. Добравшись до острова Беннета, Колчак установил, что группа Толля, успешно добравшись до острова, в ожидании «Зари» занялась исследовательской работой. Поскольку руководитель экспедиции не предполагал новой зимовки, запасы были истрачены, а новые не сделаны. 26 октября 1902 года партия Толля двинулась с острова на юг. Записка Толля, обнаруженная позднее Колчаком, оканчивалась словами: «Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20 дней. Все здоровы. 26 октября 1902 года».Участники экспедиции на шхуне «Заря»Колчак забрал дневники и другие материалы экспедиции, оставленные Толлем на стоянке. Найти следы путешественников ему не удалось. Барон и трое его спутников считаются пропавшими без вести по сей день.20 мая 1937 года 39-летняя американская лётчица Амелия Эрхарт в сопровождении штурмана Фредерика Нунана начала кругосветный перелет на двухмоторном моноплане «Локхид Электра L-10E». Ко 2 июля Эрхарт и Нунан успешно преодолели 4/5 всего маршрута. Однако самый сложный перелёт был впереди. 2 июля самолёт лётчицы стартовал с побережья Новой Гвинеи и через 18 часов полёта над Тихим океаном должен был приземлиться на острове Хоуленд.Остров Хоуленд представляет из себя клочок земли длиной 2,5 километра и шириной 800 метров, выступающий над уровнем моря всего на три метра. Обнаружить его посреди океана со средствами навигации 1930-х годов — задача труднейшая. Тем не менее, Амелия Эрхарт, бывшая уже к тому времени настоящей легендой авиации, первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантику, была уверена в своих силах.На Хоуленде для Амелии Эрхарт специально построили взлётно-посадочную полосу, там её ждали представители властей США и репортёры. Связь с самолётом поддерживал корабль сторожевой охраны, выполнявший роль радиомаяка. К расчётному времени лётчица сообщила, что находится в заданном районе, но ни остров, ни корабль не видит. Судя по уровню последнего радиосообщения, принятого с борта самолёта, «Локхид Электра» был где-то совсем рядом, но так и не появился.Когда прекратилась связь и должно было кончиться топливо в самолете, ВМС США начали самую масштабную поисковую операцию в своей истории. Однако обследование 220 000 квадратных миль океана, многочисленных маленьких островков и атоллов не дало никакого результата.Остров Хоуленд5 января 1939 года Амелия Эрхарт и Фредерик Нунан официально были признаны погибшими, хотя точной информации об их судьбе нет до сих пор. По одной версии, истративший топливо самолёт просто рухнул в океан, по другой — Эрхарт посадила самолёт на одном из маленьких островков, но при посадке экипаж лишился связи и получил тяжёлые ранения, что привело к их гибели. Существует и версия о том, что потерпевшие аварию лётчики могли быть захвачены в плен, а позже казнены японскими военными. Однако ни одна из версий и по сей день не получила достоверных доказательств.12 августа 1937 года с подмосковного аэродрома взлетел самолет ДБ-А с бортовым номером Н-209 и экипажем из шести человек. Командиром экипажа являлся Герой Советского Союза, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин» Сигизмунд Леваневский.За плечами Леваневского было несколько сверхдальних авиаперелётов. На сей раз ему предстояло, преодолев Северный полюс, достичь города Фэрбенкс на Аляске. «Всякий раз, когда я посещал Америку, люди оказывали мне самый сердечный и дружественный приём. Я надеюсь, что этот перелёт поможет укрепить добрые отношения между нашими странами», — сказал 35-летний Леваневский корреспонденту New York Times, прежде чем занять место в кабине.Но полёт с самого начала складывался трудно, а радиограммы с борта становились всё тревожнее. В последней радиограмме Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и плохих метеоусловиях. В расчётное время самолет в Фэрбенкс не прибыл. Поиски, проводившиеся как в СССР, так и в США, результатов не дали.Вот уже 80 лет периодически появляются сообщения о том, что самолёт Сигизмунда Леваневского обнаружен. Однако ни разу они не получили подтверждения. По разным версиям, самолёт, отклонившись от курса, мог упасть в Якутии, или же, наоборот, потерпеть катастрофу, уже достигнув побережья Аляски. Как бы то ни было, достоверно установить судьбу экипажа Леваневского не удаётся по сей день.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Экспедиция капитан экипаж самолёт остров пролив океан

Другие, подобные истории: