Телефонный сон

Некоторое время назад я начал видеть сон. Раз или два в неделю, один и тот же.Я лежу на кровати, на тумбочке в изголовье заряжается телефон, у него загорается экран — и с мерзкими хлюпающими звуками из него вырываются длинные полупрозрачные щупальца и тянутся ко мне. Я пытаюсь отмахнуться, но руки проходят сквозь щупальца или отскакивают, как будто те сделаны из резины, ужасной, противоестественной резины. Они залезают мне в рот, в уши, в нос...И я просыпаюсь, будя криками родных и близких, ощущая холодное и липкое прикосновение к глазам.Я попытался очистить память телефона, но это не помогло. Два раза в неделю, в понедельник и четверг, я просыпаюсь от своего персонального кошмара и потом не могу уснуть. Уже несколько раз это становилось проблемой на работе, мне даже пришлось сдать не самые приятные анализы, чтобы доказать, что я не принимаю ничего противозаконного.Поэтому я достал сим-карту и отнес телефон в полицейский участок. Это было как раз в воскресенье. Сказал, что нашел на улице, хозяина не знаю, ваша очередь... С тех пор ни одного плохого сна.Ни одного щупальца.Теперь всегда буду делать только так.

