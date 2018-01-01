Проклятый телефон. Часть 1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:55

Причина: Изменен раздел. Стилистика автора сохранена

Setron Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:55 by

Ну, что ж, начнем. Ивану было 16 лет. Однажды решил пойти в магазин за телефоном. Купил себе телефон. Это был не новый айфон, а старенький Nokia.Попользовался 2 дня, вроде все хорошо. На следующий день видит: некоторые номера закрашены красным, некоторые зеленым, а остальные - желтым. Один из красных номеров был номером его матери. Мать была на работе. Непонимающий Ваня позвонил. Никто не ответил. Позвонил второй раз, тоже самое. В третий раз кто-то ответил, и это была совершенно не его мать. Ответил ее коллега, который сообщил, что его мать нашли растерзанной и мертвой. Она вся - с ног до головы - была в своей крови.Соответственно, начали искать убийцу. Никаких следов, никаких отпечатков не было. Подозрение пало на коллегу, но у него было алиби, и он оказался невиновен.Иван был сам не свой, терял родственников. Все обладатели красных номеров были убиты, но постепенно появлялись еще красные номера.Иван решил сломать этот телефон. Достал молоток и разбил его. Он был в изумлении, когда увидел, что на нем нет сим-карты. Как бы он ни пытался, телефон работал.В конце концов на телефон кто-то позвонил. Незнакомый номер. Иван решил не отвечать. Но он не мог отклонить вызов, сколько бы не он ни пытался. Телефон не переставал звонить. Попытки выкинуть его не увенчались успехом. Он каждый день возвращался домой к Ивану. Вскоре терпение его кончилось, и он ответил на звонок...***- Затем я услышал из комнаты Вани истошный крик, а когда зашел к нему, увидел, что вся комната была залита кровью, а телефон лежал чистый, как будто ничего не было, - проговорил отец, горько плача.- Вы уверены? - спросил полицейский.- Абсолютно, - сказал отец заплаканным голосом.- Но при обыске мы не нашли никакой крови, вообще никаких следов и никакого телефона, как вы объясните это? - спросил полицейский.- Я сказал вам, что видел, и не имею ни малейшего представления, куда все это делось, - сказал отец.- Возможно, у вас были галлюцинации. И ваш сын в полном порядке, - произнес он.- У меня нет никаких чертовых галлюцинаций, у меня убили жену, а сын исчез, у меня нет никого! - гневался отец.- Раз вы уверены, мы попробуем найти вашего сына, - сказал полицейский.- Хорошо бы, - грустно сказал отец и с этими словами ушел из участка.

Ключевые слова: Кровь смерть телефон звонок номер авторская история

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