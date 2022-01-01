Марина Григорьевна

Voice of Darkness Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:28 by

Сколько я помню, Илья Горкин был редкостным мудаком. В школе этот парень цеплялся ко всем, кто был слабее него, но никогда не лез к тем, кто мог бы заставить его ответить за базар. Иными словами, Илюха был редкостной мразью, которого либо презирали, либо просто ненавидели, немногочисленные друзья Илюхи были ему под стать - такие-же придурки, любящие самоутверждаться за счёт тех, кто не даст сдачи. Я сам частенько подвергался нападкам Горкина, но за те годы, что мы учились с ним в одном классе, я научился его игнорировать, потому через какое-то время он утратил ко мне всякий интерес, лишь время от времени гогоча вместе со своими придурошными дружками, когда я проходил мимо по коридору. На Илью учителя жаловались постоянно, смирно он себя вёл только с нашим трудовиком - Евгением Александровичем, т.к. мужик он был довольно строгий и сам мог уколоть любого нарушителя дисциплины колким словом и поднять его на смех.Когда мы учились в шестом классе, в середине учебного года, в начале третьей четверти, у нас сменился учитель русского языка - Людмила Антоновна, что вела у нас занятия прежде, слегла с тяжелым заболеванием, поэтому на замену ей нам поставили молодую учительницу, вроде как только недавно окончившую педагогический институт. Учительницу звали Марина Григорьевна. Одевалась она строго, но даже так многие пацаны в нашей школе отмечали её красоту, но в то же время вела она себя достаточно сдержанно и отстраненно - зачастую, она просто монотонно объясняла тему как по методичке, что сильно отличалось от подачи Людмилы Антоновны.Примерно в середине четверти произошел случай, что кардинально всё изменил в нашей школьной жизни. Началось всё с того, что наш небезызвестный любитель посрывать уроки и побесить учителей Илюха, как обычно, начал страдать хернёй на уроке. Ему нравилось выводить из себя учителей, он чувствовал себя эдаким королём, которому дозволено издеваться над людьми. По всей видимости, на все угрозы и выговоры учителей родители Горкина никак не реагировали, даже на родительском собрании они появлялись редко, по словам моих отца и мамы. Естественно, что учителя, коими в основном были женщины, не поднимали на учеников руку. Но в случае с Ильёй, думаю, каждый из них очень бы хотел нарушить это правило и хорошенько ему всыпать.Марина Григорьевна безуспешно пыталась призвать Горкина к порядку, но тот в ответ лишь смеялся и огрызался. Это начало выводить из себя нескольких наших одноклассников, которые сами начали требовать Горкина закрыть рот, но, в конечном счёте, Марина Григорьевна осадила их, сказав, что просто оставит Горкина после уроков.После того как прозвенел звонок с урока, Илья, естественно, собирался вышмыгнуть из класса, чтобы не отбывать своё наказание, но Марина Григорьевна быстро это заметила и не выпустила его из класса, всё же заставив нарушителя спокойствия остаться в классе.На следующий день Илюха не появился в школе, и день,в целом, прошел достаточно спокойно, а затем он отсутствовал и на следующий день. Да, Горкин, конечно, частенько сбегал с уроков или прогуливал школу, это было вполне обыденным явлением, но то, что он в итоге пропал на целую неделю, удивило, наверное, всех в нашем классе. В понедельник наша староста класса - Катюха - рассказала, что ходила домой к Илье, узнать что произошло. Родители Горкина сами были потрясены тем, что случилось - прежде они никогда не видели своего сына таким испуганным. Что с ним случилось, они так и не смогли объяснить, не смог внятно ничего и Илья, который сказал лишь то, что не вернётся в школу никогда. Но, само собой, где-то в середине недели Илья всё таки вернулся в школу, и с последнего урока, которым был русский язык, сбежал. В нашем классе после этого начали расползаться слухи о том, что Марина Григорьевна как-то связана с этими переменами в характере Горкина - он стал куда реже цепляться к другим, стал более тихим. Все, в том числе и учителя, кажется, наконец вздохнули с облегчением. Однако меня почему-то эта резкая перемена в характере Ильи насторожила и обеспокоила. Нет, разумеется я по прежнему считал Илюху куском говна и никаких тёплых чувств к нему не питал, однако меня продолжал мучить вопрос - что же такое нужно сделать, чтобы заставить человека так резко поменяться?Я начал замечать, что Горкин всегда теперь сбегает перед русским языком. Слухи о том, что Марина Григорьевна что-то сделала с ним, уже не казались мне такими нелепыми, как прежде. Что-то во всём этом было и я решил копнуть в эту тему.Илюху я подстерёг в раздевалке и решил докопаться до него так же, как он докапывался до других.- Эй, придурошный! Ты куда это намылился? С уроков сбегаешь? - как можно громче обратился я к Илюхе, чтобы нас точно услышала заведующая раздевалкой.- Рот закрой! Никуда я не сбегаю, дебил! - Рявкнул в ответ Илья, явно злой на меня за то, что я раскрыл его, - у меня голова сильно болит. Мне нужно домой.- А что такое? От знаний голова пухнуть начала? Ухо, из которого они вылетают, забилось? Так сходи к медику! - продолжал издеваться я.Кажется, я даже понимал этот кайф - было безумно приятно подколоть того, кто тебя так бесит. Сейчас, в этот момент, именно я был хозяином положения и Илюху это страшно бесило, я буквально видел, как он исходит на говно, и я испытывал от этого кайф!- Валентина Сергеевна, вы же не отпустите этого прогульщика? - обратился я к заведующей.Илюха и правда не сильно походил на больного - да и притворяться он, откровенно говоря, не умел, так что больших трудов сорвать этот дешевый "побег из Шоушенка" мне не составило.- Всё, сука! Ты труп! После школы, я тебя закопаю, понял? - прорычал Горкин, когда мы с ним отошли от раздевалки достаточно далеко.- Ты мне угрожаешь? Может, мне Марине Григорьевне об этом рассказать? - спросил я с вызовом.Лицо Ильи моментально побледнело, когда я упомянул нашу русичку. Кажется, слухи и правда подтвердились - я впервые видел Илюху таким бледным и испуганным.- Что такое? Ты нашу русичку испугался? - ухмыльнулся я, пользуясь моментом.- Скажешь ей - ты покойник! Понял! - взяв себя в руки рявкнул Илья и зашагал прочь, видимо планируя от меня сбежать.Но я твёрдо был намерен испортить ему день, а потому следовал за ним по пятам. Он легко мог укрыться на время урока в библиотеке, но я обломал его и здесь. Да и скажем прямо - Илья точно не из тех, кто читает книги в свободное время. Я караулил его и у туалетов. В конечном счёте терпение Горкина лопнуло и он полез на меня с кулаками, прямо в коридоре, на глазах у кучи других школьников.Не то это было совпадение, не то чистая удача, но в не успевшую толком начаться драку вмешалась Марина Григорьевна. При одном только её виде Илюха опять побледнел и чуть ли не вжался в стену, когда она начала кричать на него и отчитывать. Подобной реакции от него я точно не ожидал - всякий раз, когда он к кому-то лез и его хватали за руку учителя, он в ответ активно огрызался и пытался выставить жертвой себя, но не в этом случае. Это казалось не то что странным, я был, откровенно говоря, удивлён!Когда Марина Григорьевна сказала, что он останется с ней после уроков сегодня, Илюха чуть не зарыдал, а я же, встав и отряхнувшись, злорадно заулыбался, стоя за спиной учительницы, но кажется, Илья даже не обратил на это никакого внимания.После того как урок русского языка закончился, Илья чуть ли не пулей бросился к выходу из класса, расталкивая одноклассников, но Марина Григорьевна сразу поймала его. То, что произошло дальше, повергло в шок весь класс - Горкин закатил настоящую истерику! Он кричал, вырывался и натурально ревел. Такая реакция у многих вызывала недоумение, у некоторых радость, и кто-то из наших даже начал хохотать и снимать происходящее на телефон. Я же, наблюдая за картиной, был в замешательстве - как достаточно тихая и спокойная женщина вроде Марины Григорьевны может вызывать у хулигана и задиры, который кого угодно мог довести до белого каления, такой страх? А именно это и был страх, он был напуган, это было видно в его взгляде. И это ещё сильнее подогревало моё любопытство. Я решил остаться возле кабинета и послушать.После того, как коридоры школы опустели, я наконец-то устроился возле классной двери и начал прислушиваться. Долгое время в классе царила тишина, но вскоре я услышал следующее:- Горкин, почему ты ничего не делаешь? Мы будем сидеть здесь столько, сколько понадобится, чтобы ты написал то, что я велела, - обратилась к Илюхе учительница.В классе снова повисла тишина. И так продолжалось ещё несколько минут, пока я от испуга, не отшарахнулся от двери.- ПИШИ, НЕМЕДЛЕННО! - прогремел какой-то неестественно громкий и низкий голос, больше напоминавший рёв пожарной тревоги.Знаете, вот этот голос, предупреждающий об опасности, который звучит как из бочки, только в этом случае можно было услышать четко каждое слово.Я от испуга чуть не обделался - настолько это было неожиданно и громко.- ЧТО ТЕБЕ НЕ ПОНЯТНО, ГОРКИН? - вновь прогремел голос.Я не мог поверить в происходящее. Не мог поверить в то, что женщина может так громко орать, да ещё и таким раскатистым, громовым голосом! В следующее мгновение я услышал, как Марина Григорьевна встаёт из-за стола и направляется, видимо, в сторону Илюхи. Далее я услышал, как Горкин, с криком неподдельного ужаса, несётся к двери и яростно ломится в неё, зовя на помощь.- СЯДЬ! - послышался громкий голос.У меня сердце ушло в пятки - я даже представить боялся, что происходит за запертой дверью. Илья, натурально, сходил с ума, продолжая ломиться в дверь, истерично вопя и хныкая.- НЕМЕДЛЕННО СЯДЬ И УСПОКОЙСЯ, ИЛЬЯ! - снова прогремел голос учительницы.Далее послышался грохот, похожий на то, что кто-то в классе кидается стульями и сбивает ими парты.- НЕ ВЫНУЖДАЙ МЕНЯ ПРИБЕГАТЬ К СИЛЕ! - опять прогремел голос Марии Григорьевны.Я не знаю, что нашло на меня в этот момент, но я со всех ног побежал прочь.Как бы я сильно терпеть не мог Илью, даже такое наказание мне казалось слишком страшным для него. Я полетел на первый этаж, к охраннику, сказал, что там в классе происходит какая-то жуть - там, видимо, ученика убивают. Наш уже немолодой охранник, Алексей Степанович, сперва не поверил моим словам, но потом всё же пошел за мной.Когда мы с охранником пришли, в классе уже стояла тишина. Алексей Степанович постучал в дверь.- Минутку! - послышался из-за двери голос Марины Григорьевны, самый обычный женский голос.Раздался щелчок замка и дверь открыла учительница.- Что-то случилось? - спросила она у охранника.- Да вот, мне тут молодой человек сказал, что здесь ученика убивают. - Ответил Алексей Степанович, пожимая плечами.- Убивают? - засмеялась учительница, но как-то громко и неуместно, я обратил внимание, что при этом она смотрела на охранника каким-то странным, немигающим взглядом.- Позвольте, я загляну к вам? - попросил мужчина.- Да-да, конечно, - кивнула учительница, впуская нас в класс.В классе царил небольшой беспорядок, Илья сидел за партой, записывая что-то в тетрадь, вид у него был затравленный, подавленный, в этот момент я думал о том, что же училка с ним такое сделала?- Как видите, всё в порядке, - пожала плечами Марина Григорьевна.- Удивляюсь с вас, Марина Григорьевна, - усмехнулся Алексей Степанович. - Ни у кого не получалось с этим пацаном справиться, а у вас вышло!- Стараюсь, - скромно пожала плечами учительница.- Ну, ладно, не будем вас отвлекать, - сказал мужчина, разворачиваясь и собираясь уходить, но тут оживился Илюха, сорвавшись с парты, он подлетел к нам и начал умолять забрать его с собой.Алексей Степанович лишь засмеялся ,и отделавшись от Горкина, вывел меня из класса.Уходя, я услышал как Илюха хнычет за закрытой дверью.- Н-н-не н-н-над-д-до... - услышал я за дверью.- Садись, Горкин. Ты ещё не дописал, - сказала спокойным, даже холодным голосом русичка.В этот момент я осознал, что никак не смогу помочь Илье, и лучше бы мне самому уйти отсюда поскорее, пока и за моё наказание не взялась учительница.На следующий день Илья снова не появился в школе, однако я видел его родителей, о чём-то разговаривающих с директором. В очередной раз Илья Горкин стал предметом обсуждения в нашем классе. Никто не знал, что с ним произошло. Никто, кроме меня.С той поры я начал приглядываться к нашей учительницы русского языка и начал замечать пугающие странности в её поведении - во время диктанта я заметил, что Марина Григорьевна ни разу не моргнула за те пять минут, что я тихо наблюдал за ней. Ещё я заметил, что она время от времени забывает дышать - её грудная клетка не двигалась вообще, а один раз я заметил, как она немигающим взглядом просто смотрит на учеников, занятых контрольным списыванием. Она сидела неподвижно, словно манекен. Всё это до жути пугало меня и оставалось только гадать, какие ещё жуткие вещи видел Горкин, находясь с ней в кабинете один на один.По итогу Горкины устроили скандал и забрали сына из школы. От некоторых одноклассников я слышал, что его даже положили в дурку, где он проходит лечение. Что до Марины Григорьевны, то после окончания учебного года больше я её не видел - вроде она уволилась или её уволили, но больше в школе она нашей не работала. В течении всего оставшегося года подобных странных случаев в школе не происходило. Я не знаю, что это было, но теперь у меня выработалась привычка - присматриваться к людям и наблюдать за ними непродолжительное время. И таких "людей", как Марина Григорьевна, я периодически вижу на улицах города. Их немного, но они есть. С такими людьми я стараюсь не встречаться взглядами и не иметь с ними никаких дел по возможности. А даже если и требуется это, то я стараюсь побыстрее отделаться от них и не выдавать себя, делая вид, что ничего особенного не происходит. Я всегда думал, что ужас - это когда на тебя выпрыгивает страшное, непонятное страшилище, которое пытается тебя сожрать. Но теперь я, кажется, знаю, что такое настоящий ужас...

Ключевые слова: Школа учительница ученик хулиган наказание авторская история

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