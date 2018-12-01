Болотник

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:43

Причина: Изменён раздел.

Mr.Halloreef Просмотров: 62 Комментарии: 0 +2 Вчера, 08:41 by

- Эй Энтони, подкинь дровишек, а то огонь тухнет.- Окей, Феликс, - встал Энтони со своего места и подкинул дрова.- Хорошая история, Саня, задумка интересная, но реализацию подкачала.- Попытаюсь, Клод.- Хорошо. Уилл, твоя очередь.- У меня как раз есть история, которую мне рассказывал отец.- Надеюсь, не про злобных гномиков?Все тихо засмеялись.- Нет, эта история основана на реальных событиях.- Хорошо, это уже интересно, давай рассказывай - не тяни резину.Мой отец работал в цирке штангистом, только через 3 месяца познакомился с моей мамой. Он являлся для детей героем, все детишки хотели быть как он, до знакомства с матерью для него цирк и друзья, работающие в цирке, были семьёй. Но был человек, который породил монстра.Это был конферансье или же ведущий цирка, который объявляет номера программ. Он не был общительным с коллегами, и однажды отец решил узнать, почему он такой. Он выяснил, что Эдвард (да, так звали конферансье) считал себя не таким, как другие, и его не примут. Отец сказал ему не волноваться, он должен попробовать подружится с коллегами, Эдвард решил попытаться, и у него сработало. Все были рады, что он наконец-то начал со всеми общаться и подружился со всеми, но мой отец был для него лучшим другом: если бы не он, то Эдвард остался бы изгоем.Прошло 5 месяцев, после работы Эдвард предложил моему отцу познакомиться с его семьёй, мой отец был удивлён, ведь сам Эдвард говорил, что он изгоем был. Эдвард объяснил, что это было так, но жене было всё равно - изгой или нет. Главное, что она единственная, кому не важно, кто он. Когда они добрались до дома Эдварда, мой отец снова был удивлён: дом Эдварда находился на территории болота, и сам дом был не красивым, но и не настолько ужасным. Внутри дома было красиво - прям магия, будто они зашли в портал и оказались в другом доме. Они были на кухне, ели приготовленные пирожки, жена Эдварда была очень добра к гостям, но к моему отцу ещё больше, благодарила его за то, что он помог подтолкнуть Эдварда к попытке слиться с обществом. А также отец увидел его сына-подростка по имени Кевин. Кевин смотрел на моего отца, как будто он был святым, взял пирожок, посмотрел на своего отца и мать недовольно и ушёл в зал. Отец спросил у Эдварда, почему он хмурый на них, Эдвард сказал, что Кевин хмурится на них, потому что они скоро переедут в нормальный дом в городе. Спросив почему его сын не рад, что они съезжают с этого места в город в красивом доме, отец получил ответ, что его сын любит этот дом и само болото, больше всего, чем их. Они не понимали, почему тут так нравится Кевину, пытались с его женой доказать, что в городе будет лучше и там он друзей найдёт, но всё бесполезно. Было даже такое, что Кевин брал деньги, которые копил его отец, и выкидывал в болото, - и так целых 3 раза. И начал Эдвард прятать их куда-то, а куда, не сказал моему отцу, даже своей жене не рассказал - только он знал, где они находились. Эдвард сказал, что ещё один день поработает, получит деньги и купит как раз новый дом. Отец рад был за своего друга. Отец уже не помнил, какое было время, но примерно в 16:49, вспомнив, что он пригласил мою маму в ресторан, быстро попрощавшись, бегом побежал на остановку.На следующий день не появился на работе Эдвард, было очень странно для него, ведь это был тот день, когда он получит деньги, и отец решил пойти и выяснить, что случилось с его другом. Он прибыл на болото, дверь была распахнута. Он решил рискнуть зайти. Проверил кухню, ванную, комнаты - никого не было. И остался один чердак - они были там, но только мертвые, кроме Кевина. Трупа Кевина не было, а это значит, что всё его рук дело. А ещё отец заметил, что там был нарисован знак сатаны. Отец хотел немедленно выйти из дома, но, повернувшись, уже увидел Кевина, даже сказал, во что он был одет: была кофта с капюшоном в зелёную и чёрную полоску, синие мешковатые штаны, чёрные сапоги, как у рыбаков, и надета вязанная маска осьминога серого цвета. Кевин сразу сказал ему уходить...Сам отец не знал, что на него нашло, но он хотел отомстить за друга и начал атаковать Кевина. Сам отец не помнит, сколько он избивал и уворачивался от атак, Кевин упал на колени, много сил потратил. Отец подошел сзади, схватил его голову и свернул шею. Спустившись вниз, в коридор, отец остановился из-за звука в чердаке, со страхом повернувшись к чердаку, он увидел стоящего Кевина со свёрнутой шеей. Кевин поправил голову, как будто так бывало часто с ним. Отец, недолго думая, начал бежать к выходу, он без труда выбрался из дома, Кевин даже не пытался остановить его.Он вернулся домой, позвонил в полицию, рассказал всё, кроме того, что он ему свернул шею, а Кевину по-барабану. На следующий день по телевизору были новости, рассказывали, что полиция прибыла к дому, находившемуся на территории болота. Хозяева были задушены убийцей, потом был отправлен спецназ, командир спецназа рассказал, что убийца сопротивлялся и по нему открыли огонь, но он остался в живых и сбежал. Возможно, на нем был бронежилет, хоть многие и сомневаются. В доме, на чердаке, было обнаружено два тела, Эдварда и Марии Климовых, но тела Кевина Климова не было, возможно, убийцей является как раз Кевин Климов, полиция продолжает поиски убийцы. Мой отец решил ещё подработать в цирке, накопить достаточно денег и уехать в другой город, предлагая моей маме тоже поехать с ним. Как ни странно, но она согласилась, и они уехали, а о Кевине ничего не было слышно по новостям.- Отстой.- Это не похоже на реальное событие, не может быть, чтобы этот парень не сдох от того, что твой батя свернул ему шею.- Да я знаю, хоть он это серьёзно мне рассказывал, но сам не особо верю в это.- А куда они переехали?- В Красноярск.- А где раньше жили до этого?- В Белгороде.- О, а что ты тут тогда делаешь, в Белгороде?- Хотел поглядеть, как тут мой отец жил.- Погодь, а где находилось болото?- Тебе повезло, что я спросил отца об этом. Болото находилось рядом с лесом, а лес находился возле конца территории дороги Белгорода.- Чувак, нам повезло.- В смысле?- Мы тут как раз рядом с этим болотом. Всего лишь нужно пойти в соседний лес, а там уже это болото.- Зачем нам туда идти?- Проверить, правда ли это.- Это просто какие-то выдумки моего отца, незачем идти на это болото.- А тебе разве не интересно?- Ну… я не разу не был на болотах.- Ну вот как раз впервые поближе познакомишься с болотом.- Ладно, пошли.Не проверял время, сколько мы шли, но мы добрались.- У всех есть фонарики?Все крикнули "да". Мы шли по тропе, разглядывая территорию болота, как вдруг мы остановились, и Саня сказал:- Глядите - дом!Я ошалел: и вправду дом, и не очень красивый. Дальше все пошли вперёд, а Клод начал кричать:- Эй, болотник!- Болотник? - спросил я.- Ну да, он же живёт в болоте.Так и продолжал дурачиться Клод и звать болотника. Потом мы зашли в дом, могу сказать, что внутри раньше было красиво, как будто… зашли в портал и оказались в другом доме. Мне сразу стало не по себе в доме, и я сразу сказал друзьям:- Ребят, нам нужно уйти отсюда, у меня плохое предчувствие.- Что, Уилл, испугался?- Ребят, а где Феликс?И вправду: Феликса рядом с нами не было.- Да, наверное, наверху. Сейчас пойду за ним.Через минуту мы услышали крик Клода. Он спустился и бежал к выходу, крича нам:- Ребят, бегите!Не думая, сразу мы все побежали. Мы разделились, я бежал, думая о том, что зря поддался любопытству. Но я споткнулся об корни дерева, при этом слышал крики друзей. Я повернулся и светил фонариком, мотая в разные места, повернул фонарь и увидел стоящего Кевина. Его одежда была грязной, были дырки на его кофте от пуль, он держал в руках хлыст и, походу, сгнил, так как я чуял вонь гнили. Мы смотрели друг на друга, и я понял, что он меня разглядывал. Он начал кряхтеть, сменяя кряхтение на стоны, но всё-таки нечеловеческим хриплым голосом он сказал:- Беги…Я быстро встал и начал бежать, не было слышно, что он за мной шел, он и вправду меня отпустил. Я добрался до остановки, начал звонить в полицию, всё рассказал, и через некоторое время полиция прибыла. Одна половина полиции стояла на "стрёме", а другие пошла в лес, к болоту, за моё плечо схватился полицейский и сказал мне:- Пошли к машине, я отвезу тебя в участок.Я послушно пошёл за ним и сел в машину. Мы добрались до полицейского участка. Внутри он спросил меня:- Ты Уилл Чернов?- Да. Откуда вы меня знаете?- Мой отец знал твоего отца, он был командиром спецназа.- Погоди. Командиром спецназа, который обнаружил тела Климовых?- Да, твой отец не рассказывал, что был знаком с ним?- Нет.- Понятно. Боюсь, Кевин Климов вернулся.- Это уже не Кевин Климов, это теперь болотник.

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