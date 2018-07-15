Игрушки

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:41 by

В двадцать лет я переехала из уютной родительской квартиры в тесную комнатушку в общежитии. Хотелось доказать, что я уже взрослая, смогу сама о себе позаботиться. Жилось очень даже неплохо. Большие пространства меня всегда угнетали, так что маленькая комната, обставленная скромной мебелью, пришлась мне по душе. Единственное, что напрягало – отсутствие соседей моего возраста. Этаж был почти пуст. Большинство комнат было закрыто якобы для ремонта. Правда, я так и не увидела ни разу, когда, собственно, делается этот самый мифический ремонт. Напротив моей комнаты жила старушка, которая лишь подозрительно зыркала на меня и ворчала что-то неразборчивое. А в противоположном конце коридора обитала супружеская пара преклонных лет в компании со старым мопсом. Пес часто гавкал по ночам, чем приносил мне немало неудобств. Его хозяйка каждое утро извинялась передо мной, и я терпела, будучи миролюбивым человеком.Однажды утром я увидела под окнами машину скорой помощи. Оказалось, что хозяйка беспокойного мопса скончалась. Ее безутешный супруг вскоре съехал из общежития, и в моем коридоре воцарилась долгожданная тишина. Но в один прекрасный день моей скучной жизни пришел конец. В комнату, где проживали супруги с мопсом, въехала молодая женщина с дочкой. Мы как-то сразу сдружились с новой соседкой. Звали ее Анна, а пятилетнюю дочку – Алиса, или просто Лисичка. Анна сбежала от мужа, не смогла терпеть бесконечных измен. Муж вернуть ее не пытался, дочкой не интересовался, да и так было даже спокойнее.Все свободные вечера я проводила в комнате у Ани и Лисички. Мать постаралась сделать для дочери настоящий детский рай. Комната была оклеена веселыми мультяшными обоями, повсюду были расставлены плюшевые игрушки разных цветов и размеров. Алиса просто обожала такие игрушки, даже куклы ей были не нужны. Для себя Аня оставила лишь крошечный уголок с кухонным столом и холодильником.Очередным вечером я зашла в гости к Ане, весело потряхивая коробкой с печеньем. Алиска смотрела мультики, не обращая на меня внимания. Аня же сидела на диване, обеспокоенно разглядывая потолок.- Вот опять… Смотри! – сказала она, даже не поздоровавшись. Я проследила за ее взглядом и увидела на обоях под потолком большое мокрое пятно.- Откуда вода берется, не пойму, - вздохнула Анна. – Каждый день одно и то же. Обои эти вечно отваливаются, замаялась подклеивать.Анна всплеснула руками и пошла ставить чайник.- Слушай, Лариса, а старые хозяева никогда не жаловались, что в комнате что-то не то?- Ты о чем? – переспросила я.Соседка села рядом со мной и тихо произнесла:- В комнате что-то странное творится.Я огляделась, пытаясь найти это самое «странное». Тогда ни во что мистическое я не верила, да и жилось мне очень спокойно, особенно сейчас, когда друзья такие появились.- Вечно эти следы на обоях, - шепотом заговорила Анна. – Еще по ночам сплю плохо. Все кажется, будто шепчет на ухо кто-то, а под диваном топот… Не знаю, может, с ума уже сошла… Еще игрушки эти…И тут я поняла, что же не так в комнате сегодня. Куда-то исчезли все Лисичкины плюшевые игрушки.- Стала я замечать, что игрушки наутро местами меняются. Или вовсе на полу оказываются, или на кухонном столе, даже в шкафу. Будто кто-то ночью их переставляет. Я у Лиски спрашивала, она ничего не знает. Да и спит она крепко, ночью не встает, я бы услышала. Всех зверей я в коробку сложила, да и в антресоль спрятала. А утром глядь – игрушки опять по всей комнате разбросаны. И так каждое утро! Ума не приложу, что происходит. Будто сами по комнате расползаются… Хотела выбросить к черту эти пылесборники, да Лиска в слезы ударилась, ни в какую не разрешила.Я с недоверием слушала странный рассказ Анны. В игрушки, которые ночью оживают, я, конечно, не верила. Решила, что это все – последствия тяжелого развода, стресса. Вот и мерещится всякое. Я кое-как успокоила подругу, посоветовала таблеточек попить, а лучше и вовсе отпуск взять на работе, съездить с дочкой куда-нибудь. Аня кивала, а сама со страхом смотрела на антресоль, будто ждала, что оттуда вот-вот игрушки живые выскочат.Честно говоря, мне и самой тогда стало жутковато. А потому я с радостью приняла предложение родителей погостить у них пару деньков, да и осталась на целую неделю. Рассказ Анны забылся и больше не вызывал тревоги. Вернула в свою комнату я поздним вечером и сразу же легла спать, решив не беспокоить в такое время Аню с Лисичкой.Среди ночи меня разбудил звонок мобильного. Я нажала на ответ, даже не посмотрев на экран, и услышала встревоженный шепот Ани:- Ларочка, пожалуйста, приди к нам… Мне очень страшно… В комнате что-то жуткое…Связь оборвалась. Я несколько секунд тупо смотрела на экран. Остатки сна моментально испарились. Анна - не тот человек, который будет заниматься глупыми розыгрышами. Я вскочила, быстро оделась и вышла в коридор. Меня окутала темнота. Очень странно, ведь обычно свет в коридоре не выключают даже ночью. Я нащупала выключатель около своей двери, но лампы не зажглись. Пришлось идти в кромешной тьме, освещая себе путь подсветкой телефона. Тогда мне в первый раз стало страшно. Это не был обычный человеческий страх. Это был какой-то иррациональный ужас, ужас от встречи с необъяснимым. Я боюсь, к примеру, мышей, пауков, но это совсем другое дело. Страх перед потусторонним сильнее. Он будто сжимает в тиски, не давая нормально дышать, заставляет без причины бешено биться сердце, обливаться холодным потом. Я не видела ничего подозрительного, но ужасно боялась.Коридор показался мне бесконечным. Я осторожно открыла дверь комнаты Анны и вошла внутрь. Ту же запнулась за что-то и вскрикнула. Посветив телефоном, обнаружила под ногами плюшевую собаку. Она валялась на полу прямо у двери.- Опять вылезли…Это был голос Ани. Она стояла посреди комнаты и смотрела на дочкин диванчик. Повсюду были разбросаны плюшевые игрушки. Лисичка мирно спала, укрывшись цветастым одеялком, а над ней… над ней что-то висело, что-то вроде темной шали, складками обвисающей с потолка. Я хотела спросить у Ани, зачем она повесила эту непонятную штуковину, но вдруг поняла, что это и есть то самое, потустороннее, которое внушало такой страх.- Ты тоже это видишь? – спросила Аня.- Вижу, - ответила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Подсветка в телефоне погасла, но и в темноте это нечто можно было легко разглядеть, так как по черным складкам странной «материи» то и дело пробегали искры. Я не знала, что делать. Хватать Лиску и бежать? А вдруг эта штука бросится на нас? Анну, похоже, терзали те же вопросы.Тем временем черное нечто стало раздуваться и медленно спускаться вниз. Оно будто тянуло свои щупальца, пытаясь схватить ребенка. Анна закричала и бросилась к дочери, но тут произошло неожиданное. Белый пушистый заяц, лежащий прямо у дивана, вдруг подпрыгнул и скрылся в черных складках. Материя взметнулась к потолку и будто связалась узлом. Через мгновенье игрушка упала мне под ноги. Я взяла в руки зайца и обнаружила, что он весь в крови, в порезах, словно живой. Заяц слабо трепыхался в моих руках, а потом затих. Умер? Не может быть, ведь это всего лишь игрушка! Мы с Аней синхронно посмотрели на потолок – страшный ночной гость исчез без следа. А вокруг сидели плюшевые игрушки. Они смотрели на нас своими глазками-бусинками, и в тот момент я была совершенно уверена, что они живые. И тут мы услышали голоса, тоненькие, будто детские. Нестройный хор детских голосов…- Они рядом, всегда рядом… Приходят с той стороны, черные, злые… Ищут слабых, беззащитных… Она хозяйка, маленькая хозяйка… Мы защитим ее, а вы не трогайте нас!Под потолком что-то щелкнуло, и зажглась люстра. Мы с Аней стояли посреди обычной детской комнатой, заваленной игрушками. Ничего необычного… Лисичка заворочалась, зевнула и открыла глаза.- Вы чего свет включили? Уже в садик пора? О, привет, тетя Лара!Я быстренько спрятала окровавленного зайца за спину, чтобы ребенок не увидел. Аня кинулась к дочери.- Прости, маленькая, просто Лариса в гости пришла, вот и свет включили. Ты спи, мы шуметь не будем.- Мама, а где мой заяц Мутя? – спросила Алиса, оглядывая лежащие на полу игрушки.Я медленно вытащила зайца из-за спины. Обычная плюшевая игрушка… Ни следа крови…- Мутя! – воскликнула Алиса. – К тете Ларе на ручки захотел, хитрый!Девочка погладила зайца по головке, чмокнула в белую мордочку и легла вместе с ним под одеяло.- Мамочка, ты больше не прячь моих зверят, хорошо?- Не буду, обещаю, - ответила Анна. И это было сказано не просто для успокоения ребенка.Через минутку Лисичка уснула, обнимая своего храброго зайца.- Слушай, Ларочка, вчера в магазине Лиска собаку плюшевую увидела, здоровенную, пять тысяч стоит. Я вот думаю, надо правда купить, а то ведь у нее мелкие все… - задумчиво произнесла Аня.- Купи, - твердо сказала я. - Завтра же.Аня выключила свет, но я не смогла сразу уйти. Мы с ней молча сидели в темноте, ощущая, как глаза игрушечных котят, собачек, дракончиков, утят смотрят на нас, не отрываясь. А вокруг темнота, уже обычная, не страшная, спокойная. Игрушки, словно защитники, которые никогда не спят, никогда не устают, и никогда не бросят свой пост, пока их маленькая хозяйка не вырастет.Автор - Dell.

Ключевые слова: Общежитие квартира соседи девочка сущность игрушки защита страшилки

Другие, подобные истории: