Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Ипотека с привидением

Когда мне одобрили ипотеку, я оббегала полгорода, чтобы выбрать достойный вариант. Новостройки отмела сразу, так как у меня не хватало денег. Строящиеся дома не хотела ждать. Уже почти руки опустила, но, наконец, мне позвонила женщина и сказала, что готова продать почти за бесценок прекрасную квартиру в центре города, в старенькой, но крепкой хрущевке.

Квартира мне сразу понравилась. В ней было так уютно, а сама хозяйка была какая-то сникшая, потерянная старушка. Я побоялась, что она передумает, и договор купли-продажи мы оформили очень быстро.

Неделю ушло на переезд, мелкий ремонт, пока обзавелась кое-какими мелочами, купила новую кухню и прочее.

Странности я начала замечать где-то через месяц. Как-то ночью проснулась от тяжелого вздоха, я даже на щеке ощутила чужое дыхание. От ужаса у меня перехватило дыхание, я судорожно включила лампу, но возле меня, естественно, никого не было. Подруга посоветовала взять кота. В данное время я в этой квартире живу восемь месяцев, за это время от меня сбежали трое котов, несмотря на то, что я живу на третьем этаже. Они как будто испаряются.

Странностей становилось все больше. К примеру, я точно помнила, что ставила электрический чайник, уходила в комнату, возвращалась, а чайник так и не закипел, как будто его кто-то выключил.

Очень быстро садились батарейки на пульте от телевизора. Или ставила телефон на зарядку на ночь, а утром оказывается, что он отсоединен от провода. Таких мелочей становилось все больше и больше.

Но самый страшный момент для меня был, когда я мылась и резко ощутила рядом кого-то. Глаза были в мыле, я кое-как их открыла и отчетливо увидела рядом мужской силуэт. Я тогда просто потеряла сознание.

Упросила подругу пожить у меня немного, но она, как только переехала, стала такой раздражительной, что мы с ней разругались уже на третий день, до сих пор не общаемся.

Жить в гостях у других подруг оказалось невыносимо. Я подумала, что, в принципе, это нечто ничего плохого мне не делает, и переехала обратно к себе домой. Я даже не хотела думать о продаже квартиры, искать другую - я бы не смогла повторно пройти через все это.

А потом мне приснился сон. На кухне сидел красивый мужчина лет тридцати, пил чай и ласково мне улыбался. Я села рядом с ним, мы переговорили всю ночь, а потом я проснулась. Потом мне такие сны стали сниться каждую ночь. Он говорил, что его зовут Алексей, рассказывал о себе. Что он жил в этой квартире, но решил самостоятельно уйти из жизни, но он об этом жалеет, потому что не знал, что познакомится со мной.

Я думала, это просто сны. Пока как-то ко мне приехала бывшая хозяйка квартиры, печальная старушка. Она попросила посмотреть вещи на балконе. К слову, до них у меня руки так и не дошли: летом была занята другими делами, потом стало холодно, наступила зима. Хозяйка вытащила с балкона большую коробку, там лежали старые одеяла.

Вдруг оттуда выскользнула фотография. Я наклонилась, чтобы ей помочь, и тут меня как будто обожгло: с фотографии на меня смотрел Алексей из моих снов. «Это мой сын, ему было 34 года», - печально сказала старушка.

Я не знаю, что мне дальше делать.

Автор: Инна МАКАРОВА.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:05
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 12:05 by Nik_dkПросмотров: 490Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Ипотека квартира призрак сон

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:50
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (945|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 795
Что делать? Неизвестно что делать, но ей надо бы эту душу неупокоенную отослать туда, куда надо. А то сей красавчик утянет и девушку за собой.
Только вот как вещи старой хозяйки до сих пор лежат на балконе? Зачем их оставлять? Да ещё вовремя выпавшая фотография добавляет сомнений в правдивости.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 12:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (763|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 623
зашла на источник, там концовка еще есть: "Сны так и снятся каждую ночь, мы уже целовались, днем я чувствую, что он рядом. Я схожу с ума, или как?" "
интересная ипотека. Жаль, что от таких вот сожителей не страхуют :) а то было бы 4 риска: "страхование жизни/здоровья, имущества, потери прав собственности, и от привидения:)
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#3 написал: DRUID
Сегодня, 14:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 248
Утащит за собой девчонку.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: Nik_dk
Сегодня, 15:17
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (79|0)
Публикаций: 727
Комментариев: 47
Цитата: Pmariam
зашла на источник, там концовка еще есть: "Сны так и снятся каждую ночь, мы уже целовались, днем я чувствую, что он рядом. Я схожу с ума, или как?" "

Мой косяк не докопировал

Цитата: Pmariam
"страхование жизни/здоровья, имущества, потери прав собственности, и от привидения:)

в каких-то африканских странах вроде есть такое страхование
Зарегистрирован: 25.07.2011
                              
#5 написал: murikns
Сегодня, 15:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 229
+++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.12.2011
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.