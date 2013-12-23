Ипотека с привидением

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:05

Причина: Добавлен раздел.

Nik_dk Просмотров: 490 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 12:05 by

Когда мне одобрили ипотеку, я оббегала полгорода, чтобы выбрать достойный вариант. Новостройки отмела сразу, так как у меня не хватало денег. Строящиеся дома не хотела ждать. Уже почти руки опустила, но, наконец, мне позвонила женщина и сказала, что готова продать почти за бесценок прекрасную квартиру в центре города, в старенькой, но крепкой хрущевке.Квартира мне сразу понравилась. В ней было так уютно, а сама хозяйка была какая-то сникшая, потерянная старушка. Я побоялась, что она передумает, и договор купли-продажи мы оформили очень быстро.Неделю ушло на переезд, мелкий ремонт, пока обзавелась кое-какими мелочами, купила новую кухню и прочее.Странности я начала замечать где-то через месяц. Как-то ночью проснулась от тяжелого вздоха, я даже на щеке ощутила чужое дыхание. От ужаса у меня перехватило дыхание, я судорожно включила лампу, но возле меня, естественно, никого не было. Подруга посоветовала взять кота. В данное время я в этой квартире живу восемь месяцев, за это время от меня сбежали трое котов, несмотря на то, что я живу на третьем этаже. Они как будто испаряются.Странностей становилось все больше. К примеру, я точно помнила, что ставила электрический чайник, уходила в комнату, возвращалась, а чайник так и не закипел, как будто его кто-то выключил.Очень быстро садились батарейки на пульте от телевизора. Или ставила телефон на зарядку на ночь, а утром оказывается, что он отсоединен от провода. Таких мелочей становилось все больше и больше.Но самый страшный момент для меня был, когда я мылась и резко ощутила рядом кого-то. Глаза были в мыле, я кое-как их открыла и отчетливо увидела рядом мужской силуэт. Я тогда просто потеряла сознание.Упросила подругу пожить у меня немного, но она, как только переехала, стала такой раздражительной, что мы с ней разругались уже на третий день, до сих пор не общаемся.Жить в гостях у других подруг оказалось невыносимо. Я подумала, что, в принципе, это нечто ничего плохого мне не делает, и переехала обратно к себе домой. Я даже не хотела думать о продаже квартиры, искать другую - я бы не смогла повторно пройти через все это.А потом мне приснился сон. На кухне сидел красивый мужчина лет тридцати, пил чай и ласково мне улыбался. Я села рядом с ним, мы переговорили всю ночь, а потом я проснулась. Потом мне такие сны стали сниться каждую ночь. Он говорил, что его зовут Алексей, рассказывал о себе. Что он жил в этой квартире, но решил самостоятельно уйти из жизни, но он об этом жалеет, потому что не знал, что познакомится со мной.Я думала, это просто сны. Пока как-то ко мне приехала бывшая хозяйка квартиры, печальная старушка. Она попросила посмотреть вещи на балконе. К слову, до них у меня руки так и не дошли: летом была занята другими делами, потом стало холодно, наступила зима. Хозяйка вытащила с балкона большую коробку, там лежали старые одеяла.Вдруг оттуда выскользнула фотография. Я наклонилась, чтобы ей помочь, и тут меня как будто обожгло: с фотографии на меня смотрел Алексей из моих снов. «Это мой сын, ему было 34 года», - печально сказала старушка.Я не знаю, что мне дальше делать.Автор: Инна МАКАРОВА.

Ключевые слова: Ипотека квартира призрак сон

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