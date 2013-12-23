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Страшилки

Ваше Преосвященство

Он шел по пыльной, разбитой колёсами телег дороге мимо обветшалых строений общины. Иногда он останавливался, нагибался и, потирая руками свои колени, бормотал что-то несвязное, понятное лишь ему одному. Капюшон мантии скрывал его лицо почти полностью, поэтому крестьянам, встречавшимся на его пути, было трудно понять, стар он или молод. С опаской люди поглядывали на него, но кланялись странному человеку в фиолетовой сутане. Чтобы ''освятить'' ум и мысли их, он начинал полагать на чело их крестное знамение, но то ли его кашель, то ли дрожащие руки не позволяли завершиться обряду.

Направлялся сей странный епископ в вотчину сеньора Гилберта, где должен был состояться церковный суд над молодой женщиной, обвиненной в колдовстве. По сути, она уже призналась в пособничестве «рогатому богу». Раскалённые щипцы и иглы уже сделали свое дело... Ему осталось только /в подтверждение приговора/ поставить свою подпись на судебно-исполнительном листе. Остальное будет зависеть от «дьявольского умения» палача.

Недалеко от усадьбы его встретил здешний приходской священник Норман.

- Так что она совершила, брат мой? - завел он разговор.
- Варила зелья, коими опаивала и совращала «священное войско Господа нашего». Тьфу ты, - сплюнул Норман:- Спаси и сохрани нас, грешных.

Рот епископа исказила ухмылка. По недомыслию своему священник понял его мимику по-своему:
- Вот и я говорю, на костёр её. Пусть душа этой бестии горит в «геенне огненной».

Войдя в дом, епископ решил завершить дело немедленно. Взял протянутый ему Норманом документ, прочёл только нижние строчки:
«... на теле Колетты /урождённая Валеш/ искали доказательство вины /печать дьявола/. Подозреваемую осмотрели, а потом делали уколы специальной иглой. Палачи и судьи нашли на ее теле пятна белого цвета, которые не были чувствительны к уколу иглы...» Далее число и подписи Нормана и еще троих, кои были ему не знакомы. Взяв перо, уверенным размашистым почерком он вывел своё имя.

- Что же, дело сделано.
- Несомненно, Ваше Преосвященство.
- Смотреть на то, как поджаривают очередную потаскушку, мне не стоит. Да и смрад на улице после казни будет стоять долго. Думаю, пора мне отправляться в путь. Есть еще несколько мест, где необходим наш «праведный суд».
- Да... Пожалуй, я вас провожу.
- Не стоит. А как, бишь, там ее зовут?
- Колетта, Ваше Преосвященство.
- Ах да... - епископ замолчал. Его серо-зеленые глаза приобрели какой-то необыкновенно яркий изумрудный цвет. Норману даже показалось, что они неестественно вспыхнули. Странный человек в фиолетовой сутане вышел, и священник вздохнул с облегчением:
- Ну, и чудаковатый же вы, Ваше Преосвященство. Ох, и чудаковатый.

Норман взял в руки документ, подписанный пришлым, поднёс его поближе к огню, чтобы получше разглядеть подпись, и волосы зашевелились на его голове от ужаса прочитанного.

Mephistopheles, гласили буквы, и казалось, что адское пламя пляшет над каждой из них. Перед глазами священника всплыли картины недавних событий: Игристое вино, молодая вдовушка с раскрасневшимися от плотной еды и хорошей выпивки щеками, слова её: "Проспись, дурень", пыльная дорога, молодая красивая девушка с испуганными глазами и растрёпанными чёрными, как смоль, волосами... темнота... сеньор Гилберт, потный и пыхтящий на молодом теле юной прихожанки...

- О Господи... - Норман машинально опустил руку в свой кошель, где лежали отданные за молчание монеты.

Он шел по пыльной, разбитой колёсами телег дороге. Иногда он останавливался, нагибался и, потирая руками свои колени, бормотал: "Терзайся, Яхве*, оплакивая Сына Своего, ибо войско твое - гробы крашенные, только снаружи имеют вид благочестия, а внутри полны гнили и костей мертвых". Капюшон мантии скрывал его лицо почти полностью, поэтому крестьянам, встречавшимся на его пути, было трудно понять, стар он или молод. С опаской люди поглядывали на него, но кланялись странному человеку в фиолетовой сутане. Чтобы ''освятить'' ум и мысли их, он начинал полагать на чело их крестное знамение, но то ли его кашель, то ли дрожащие руки не позволяли завершиться обряду.

Ваше Преосвященство

*ЯХВЕ – имя собственное, традиционно переводимое на русский язык как "Господь".

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:57 by ms MollyПросмотров: 66Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Епископ страх казнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:24
0
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Репутация: (1098|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 102
Дважды прочла, чтобы вникнуть. Суть ясна.
Только кто же этот епископ: Бог отец или противоположность его?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: ms Molly
Вчера, 18:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 17
Цитата: зелёное яблочко
Дважды прочла, чтобы вникнуть. Суть ясна.
Только кто же этот епископ: Бог отец или противоположность его?

Он тот, кем подписался)
Зарегистрирован: 28.05.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:31
+1
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Репутация: (1098|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 102
Цитата: ms Molly
кем подписался)

Потому и не может благословение прохожих довести до конца))) Такое предположение тоже было. Кашель — сродни аллергии)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:51
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1650|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 878
Понравилось, почему не в творческих? А душу признавшейся, я так поняла , этот "епископ" себе заберет? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#5 написал: ms Molly
Вчера, 21:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 17
Цитата: Tigger power
Понравилось, почему не в творческих? А душу признавшейся, я так поняла , этот "епископ" себе заберет? +

Думаю да)
Зарегистрирован: 28.05.2018
#6 написал: Estellan
Вчера, 23:55
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1098|0)
Публикаций: 129
Комментариев: 1 367
Вот так. Чуть что, сразу Тиль крайний.((

Я за то, чтобы эта публикация увидела народ. Не только ж нам про проклятия невинно убиенных любовниц читать)
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1892|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 542
Просто поставлю плюс, понравилось. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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