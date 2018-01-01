Завещание

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Olga_29 Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:08 by

История эта произошла еще в советские годы в небольшом поселке. В маленьком домике на окраине жила пожилая женщина Галина Ивановна с внучкой Лесей. С родителями девочка знакома не была. О личности отца неизвестно ей было и вовсе, бабушка Галя говорила, что он вроде был солдатом-срочником, которых присылали к ним на уборку урожая, но так это или нет - сказать было трудно.А мать, племянница Галины Ивановны, оставила новорожденную дочку в родильном доме, написала отказ, да и была такова. Леся попала бы в Дом малютки, но женщина пожалела девочку и забрала к себе.У бабушки Гали Лесе жилось хорошо. Конечно, на зарплату уборщицы Дома культуры особо не разгуляешься, но женщина как могла, по мере сил, старалась баловать девочку. Даже в ее день рождения накрывала стол для школьных подружек Леси. Лишь одно обстоятельство омрачало их жизнь – дядя Ваня, сын Галины Ивановны.Он жил отдельно, был из тех, кого зовут непутевым - пил, гулял, женился, развелся. Иногда являлся к матери, требуя денег на очередную бутылку, обзывал Лесю нагулянной и уходил.Когда Лесе исполнилось 18 лет, случилось горе – Галина Ивановна, недолго поболев, умерла. Соседи помогли девушке организовать скромные похороны, но не успело пройти девять дней, как в дом явился сын бабушки Гали и велел Лесе убираться вон. У сына покойной был свой дом, который когда-то поставили ему ныне покойные родители, но разве второй дом лишним будет? А подопечная покойной матери в этом случае лишняя, и дядя Ваня велел девушке убираться вон.Еще при жизни Галина Ивановна не раз говорила – дом останется Лесе. Даже завещание составила. Но только найти Леся его не смогла, оно пропало бесследно, и ей пришлось переехать на квартиру в райцентре.Прошло недели две, и история получила продолжение.Как-то утром Лесе приснился сон, словно она снова в доме своей бабушки Гали, и они пьют чай на кухне, как это нередко делали по вечерам. Галина Ивановна гладила девушку по руке, приговаривая:- Все будет хорошо, Лесенька!А через день к ней неожиданно приехал дядя Ваня. Он выглядел так, словно не спал неделю, он явно был зол. Девушка хотела было спрятаться в доме, полагая, что дядя Ваня жаждет устроить разборки, но тот лишь швырнул ей какой-то конверт, со словами:- На, забирай, возвращайся в ее халупу, достала она меня до печенок, старая карга!Леся непонимающе уставилась на дядьку, а тот начал рассказывать. Не успел он расположиться в доме матери, как начались странности. В доме сам по себе гас и включался свет, слышались шаги, вздохи. Новый хозяин списал бы все на свое алкогольное опьянение, но дальше было больше.Ночью он видел у своей постели мать. Даже парализованный страхом, он смог отметить – покойница чем-то крайне недовольна и даже грозила ему пальцем. И он хорошо знал, почему она недовольна: завещание в пользу ее воспитанницы, которое он предусмотрительно прихватил в один из своих визитов при жизни матери.Иван переселился в другую комнату, но мать-покойница тоже «переехала» следом. Видел лишь он ее, приятели-собутыльники, которых Иван позвал ночевать к себе, наотрез отказывались ее видеть и, хихикая, говорили, что он допился.Решив, что «мамкина халупа» таких мучений не стоит, Иван решил отдать завещание законной наследнице.- Забирай ее халупу, больно нужна она мне! - процедил дядя Ваня на прощание.

Ключевые слова: Родственница завещание покойница авторская история

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