Тетя Галя

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:36

Причина: Стилистика автора сохранена

lulutka2104 Просмотров: 134 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 17:36 by

Реальная история из моей жизни. Произошло это тринадцать лет назад. Но сначала предыстория.У моей дальней родственницы в юном возрасте трагически погибла дочь. Тетя Галя была безутешна. Жили мы тогда все в одном доме, моя семья поддерживала ее как могла.У тети Гали был старший сын, но жил он отдельно со своей семьей и навещал ее редко. Галина годилась мне в матери, но по стечению обстоятельств я сблизилась с ней больше всего. Мы часто пили чай, говорили, вспоминали покойную Таню. Тетя Галя нашла хоть какое-то утешение в общении со мной.Так прошло несколько лет. Я даже не представляла, как могу хоть на 10 минут вечером не забежать к тете Гале. Она научила меня печь пироги, готовить вкусные салаты и так далее. А сколько житейской мудрости было в ее словах!Время шло... Я устроила свою личную жизнь, а накануне тетя Галя уехала досматривать больного отца в другой город. Мы продолжали созваниваться, часто беседовали по телефону. Вскоре тетя Галя сообщила, что умер отец, а через некоторое время ушел из жизни и ее муж. Возвращаться назад она не собиралась, решила остаться в отчем доме.Мы созвонились за пять дней до случившегося, голос был у нее грустный, сказала, что тоскует за всеми. Я пообещала, что непременно навещу ее весной, на том и распрощались.Было воскресенье, за окном стучал холодный дождь, на душе было неуютно. И тут я вспомнила о тете Гале и невольно подумала про себя: "Царство ей небесное!". Я подскочила, как могла я так думать о живом человеке, как посмела? И стала набирать ее номер мобильного. Телефон предательски молчал...Я дождалась вечера, подумала, что, может, старый мобильник разрядился, а она не заметила. Но телефон не заработал вечером, не заработал он и на следующий день. Я чувствовала, что что-то случилось. Позвонила ее сыну, он был в командировке, но обещал съездить, навестить мать.Я ждала еще день. Никто не звонил, позвонила ему сама, и он ответил, что Галина умерла, заснула и не проснулась, завтра похороны. Я не знала, что сказать, как выразить слова сочувствия и только где-то в подсознании была мысль: "Ты знала..."На похороны я не успела, была ужасная тяжесть на душе, слезы душили. Хочу сказать, у тети Гали был страх, страх того, что она умрет в одиночестве и сразу не хватятся… Она часто это повторяла. Я долго думала, что, может, не просто так я это подумала тогда? Спохватилась, стала звонить. Сын-то ее - парень неплохой, но очень занят по работе, дальнобойщик, да и семья, дети маленькие.И вот прошло время, я так думаю, что это был девятый день после смерти, я сидела в комнате, всей семьей смотрели телевизор, я вышла на кухню налить чаю. И тут меня обдало запахом, это был запах сердечных капель тети Гали, очень специфический. Он как бы обнял меня, а потом растворился. Я позвала маму, она тоже почувствовала это и сказала: "Галя пришла попрощаться и поблагодарить!".

Ключевые слова: Тетя родственница смерть предчувствие запах авторская история

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