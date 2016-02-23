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Истории из жизни

Тетя Галя

Реальная история из моей жизни. Произошло это тринадцать лет назад. Но сначала предыстория.
У моей дальней родственницы в юном возрасте трагически погибла дочь. Тетя Галя была безутешна. Жили мы тогда все в одном доме, моя семья поддерживала ее как могла.
У тети Гали был старший сын, но жил он отдельно со своей семьей и навещал ее редко. Галина годилась мне в матери, но по стечению обстоятельств я сблизилась с ней больше всего. Мы часто пили чай, говорили, вспоминали покойную Таню. Тетя Галя нашла хоть какое-то утешение в общении со мной.
Так прошло несколько лет. Я даже не представляла, как могу хоть на 10 минут вечером не забежать к тете Гале. Она научила меня печь пироги, готовить вкусные салаты и так далее. А сколько житейской мудрости было в ее словах!

Время шло... Я устроила свою личную жизнь, а накануне тетя Галя уехала досматривать больного отца в другой город. Мы продолжали созваниваться, часто беседовали по телефону. Вскоре тетя Галя сообщила, что умер отец, а через некоторое время ушел из жизни и ее муж. Возвращаться назад она не собиралась, решила остаться в отчем доме.
Мы созвонились за пять дней до случившегося, голос был у нее грустный, сказала, что тоскует за всеми. Я пообещала, что непременно навещу ее весной, на том и распрощались.

Было воскресенье, за окном стучал холодный дождь, на душе было неуютно. И тут я вспомнила о тете Гале и невольно подумала про себя: "Царство ей небесное!". Я подскочила, как могла я так думать о живом человеке, как посмела? И стала набирать ее номер мобильного. Телефон предательски молчал...
Я дождалась вечера, подумала, что, может, старый мобильник разрядился, а она не заметила. Но телефон не заработал вечером, не заработал он и на следующий день. Я чувствовала, что что-то случилось. Позвонила ее сыну, он был в командировке, но обещал съездить, навестить мать.
Я ждала еще день. Никто не звонил, позвонила ему сама, и он ответил, что Галина умерла, заснула и не проснулась, завтра похороны. Я не знала, что сказать, как выразить слова сочувствия и только где-то в подсознании была мысль: "Ты знала..."

На похороны я не успела, была ужасная тяжесть на душе, слезы душили. Хочу сказать, у тети Гали был страх, страх того, что она умрет в одиночестве и сразу не хватятся… Она часто это повторяла. Я долго думала, что, может, не просто так я это подумала тогда? Спохватилась, стала звонить. Сын-то ее - парень неплохой, но очень занят по работе, дальнобойщик, да и семья, дети маленькие.

И вот прошло время, я так думаю, что это был девятый день после смерти, я сидела в комнате, всей семьей смотрели телевизор, я вышла на кухню налить чаю. И тут меня обдало запахом, это был запах сердечных капель тети Гали, очень специфический. Он как бы обнял меня, а потом растворился. Я позвала маму, она тоже почувствовала это и сказала: "Галя пришла попрощаться и поблагодарить!".

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 17:36 by lulutka2104Просмотров: 134Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Тетя родственница смерть предчувствие запах авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:37
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2292|0)
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Комментариев: 1 454
Печальная история... Жаль тетю Галю. Страшно это - умереть в одиночестве...
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Скважина
Сегодня, 18:31
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Онлайн
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 76
Сочувствую, Вам, автор. Родственные души чувствуют друг друга. Поэтому, возможно, Вы сразу все поняли.
Нечто похожее произошло в моем детстве. Задолго до моего рождения мама работала в одном коллективе и настолько там все сработались, что общались, дружили, ходили друг к другу в гости десятилетиями. Помню, пришли мы на какой-то праздник к их бывшей директрисе, Татьяне Николаевне. И та, между прочим, показала на привезенный ее сыном из командировки триптих: Спаситель, Божья Матерь и еще кто-то. Мама подошла к полочке, чтобы рассмотреть поближе, перекрестилась и сказала:"Царство Небесное". Позже она сама удивлялась, как это у не вырвалось. Татьяна Николаевна вскинулась:"Ты что такое говоришь, кому это царство небесное?!". Через день Татьяна Николевна внезапно умерла.
Зарегистрирован: 4.02.2016
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