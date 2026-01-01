Прикоснувшийся к смерти

Прикоснувшийся к смертиУзревший свет в конце тоннеля,
Назад ступить не пожелает.
Тот свет – всех облаков белее,
Там жизнь уже совсем иная.
Кому-то это просто глюки,
Всего лишь яркий сон последний.
Но нет прекраснее минуты,
Чем зарево и звуки эти –
Последствия земного ада.
Случилось так, что поневоле,
Тот свет и музыка – награда
За все мучения и боли.
Покой и мир.
Про мрак – всё враки.
А слух мой музыкой охвачен
Такой, что хочется заплакать,
Но только я уже не плачу.
Мне трудно описать словами.
Я покажу – лучи за тучей.
Ну что же...
Я пришёл за вами!
Пойдёмте.
Вместе будет лучше!
