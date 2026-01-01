Прикоснувшийся к смерти

Узревший свет в конце тоннеля,Назад ступить не пожелает.Тот свет – всех облаков белее,Там жизнь уже совсем иная.Кому-то это просто глюки,Всего лишь яркий сон последний.Но нет прекраснее минуты,Чем зарево и звуки эти –Последствия земного ада.Случилось так, что поневоле,Тот свет и музыка – наградаЗа все мучения и боли.Покой и мир.Про мрак – всё враки.А слух мой музыкой охваченТакой, что хочется заплакать,Но только я уже не плачу.Мне трудно описать словами.Я покажу – лучи за тучей.Ну что же...Я пришёл за вами!Пойдёмте.Вместе будет лучше!

Ключевые слова: Смерть свет музыка видения возвращение авторский стих

