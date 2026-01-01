ПраздникСолнце сияет на небосводе,
Жизнь продолжает
Своё течение.
Радостный смех,
Песни и веселье —
Праздник в самом разгаре.
Вот пришла ночь,
Звёзды тускло сияют,
Луна молча наблюдает
За праздничной процессией.
Вместе с темнотой
Пришла и беда.
Кто-то нарушил идиллию.
Громкий смех,
Яркий огонь.
Вдруг началась бойня.
На праздник пришёл
Сам Сатана.
Его привлекло местное веселье.
И сам решил
Повеселиться по-своему.
Призвав всех чертей
Из Ада на Землю.
Его лик так прекрасен,
Его лик так ужасен.
За невероятной красотой
Таится смертоносный холод.
Адский огонь
Съедал всё,
Не жалея и мест святых.
Люди горят,
Люди кричат —
Ужасным ковром
Разложились их тела.
Вот и прошёл
Яркий праздник
Смертью людей
И сатанинским смехом.
