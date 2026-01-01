Праздник

Вчера, 10:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Вчера, 10:44

Солнце сияет на небосводе,Жизнь продолжаетСвоё течение.Радостный смех,Песни и веселье —Праздник в самом разгаре.Вот пришла ночь,Звёзды тускло сияют,Луна молча наблюдаетЗа праздничной процессией.Вместе с темнотойПришла и беда.Кто-то нарушил идиллию.Громкий смех,Яркий огонь.Вдруг началась бойня.На праздник пришёлСам Сатана.Его привлекло местное веселье.И сам решилПовеселиться по-своему.Призвав всех чертейИз Ада на Землю.Его лик так прекрасен,Его лик так ужасен.За невероятной красотойТаится смертоносный холод.Адский огоньСъедал всё,Не жалея и мест святых.Люди горят,Люди кричат —Ужасным ковромРазложились их тела.Вот и прошёлЯркий праздникСмертью людейИ сатанинским смехом.

Ключевые слова: Сатана праздник беда авторский стих

