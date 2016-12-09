"Не страшно"Боль сердечных ран,
и тоска растёт.
На полях - туман.
Скоро ночь сойдёт.
Ты уйдёшь, а я
буду вновь один...
И пройдёт, грозя,
меж лесных вершин
великан седой:
закачает лес,
склон ночных небес
затенит бедой.
Страшен мрак ночной,
коли нет огня...
Посиди со мной,
не оставь меня!..
Буйный ветер спит.
Ночь летит на нас...
Сквозь туман горит
пара красных глаз -
страшен мрак ночной,
коли нет огня...
Посиди со мной,
не оставь меня!
Мне не страшно, нет...
Ты как сон... как луч...
Брызжет ровный свет
из далёких туч...
Надо спать... Всё спит...
Я во сне...
...Вон там
великан стоит
и кивает нам.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by volygaПросмотров: 43Комментарии: 2
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