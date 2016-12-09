"Не страшно"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:01

volyga Просмотров: 43 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:01 by

Боль сердечных ран,и тоска растёт.На полях - туман.Скоро ночь сойдёт.Ты уйдёшь, а ябуду вновь один...И пройдёт, грозя,меж лесных вершинвеликан седой:закачает лес,склон ночных небесзатенит бедой.Страшен мрак ночной,коли нет огня...Посиди со мной,не оставь меня!..Буйный ветер спит.Ночь летит на нас...Сквозь туман горитпара красных глаз -страшен мрак ночной,коли нет огня...Посиди со мной,не оставь меня!Мне не страшно, нет...Ты как сон... как луч...Брызжет ровный светиз далёких туч...Надо спать... Всё спит...Я во сне......Вон тамвеликан стоити кивает нам.

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