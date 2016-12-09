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Стихи

"Не страшно"

Боль сердечных ран,
и тоска растёт.
На полях - туман.
Скоро ночь сойдёт.

Ты уйдёшь, а я
буду вновь один...

И пройдёт, грозя,
меж лесных вершин
великан седой:
закачает лес,
склон ночных небес
затенит бедой.

Страшен мрак ночной,
коли нет огня...

Посиди со мной,
не оставь меня!..

Буйный ветер спит.
Ночь летит на нас...

Сквозь туман горит
пара красных глаз -

страшен мрак ночной,
коли нет огня...

Посиди со мной,
не оставь меня!

Мне не страшно, нет...
Ты как сон... как луч...
Брызжет ровный свет
из далёких туч...

Надо спать... Всё спит...
Я во сне...
...Вон там
великан стоит
и кивает нам.



Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by volygaПросмотров: 43Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Туман великан видео

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:36
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2195|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 507
Мне очень понравилось само стихотворение, но не прочтение, увы, кто-то сминусил, от меня +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: принцессин пирожок
Сегодня, 17:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Видео посмотрела с удовольствием.Клевая подборка,и как читаете тоже. Но все вместе как то,без гармонии.Может потому что на тел смотрела?С компа вечером гляну.А так +
Зарегистрирован: 12.04.2019
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