В доме напротивВ доме напротив давно никто не живёт.
И капли по крыше бегут хрустальными реками.
Устало кленовый листок на крыльцо упадёт
Убрать теперь его вовсе некому.
А всё потому, что беды здесь не зная,
Закат провожая и дивный встречая рассвет,
Жила в этом доме семья молодая,
Отныне которой в живых больше нет.
Я помню... В одну из тех, беспощадных ночей
Свою злость на несчастных огонь всё испытывал.
Я слышал во мраке ужасные крики детей
И матери бедной, что их верно воспитывала.
Зажженная в храме свеча неизменно горит.
Желаю усопшим в ту ночь забвенный покой обрести,
Слеза прорывается, и сердце до боли скорбит,
Простите, что тогда не смогли вас спасти!
А в доме напротив давно никто не живёт.
И в окна не бьется луч янтарного света.
За стенами слышно, как женщина тихо поёт,
Под звуки чудесного детского смеха...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:38
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:38 by Mandy48Просмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом огонь гибель авторский стих