Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

В доме напротив

В доме напротив давно никто не живёт.
И капли по крыше бегут хрустальными реками.
Устало кленовый листок на крыльцо упадёт
Убрать теперь его вовсе некому.

А всё потому, что беды здесь не зная,
Закат провожая и дивный встречая рассвет,
Жила в этом доме семья молодая,
Отныне которой в живых больше нет.

Я помню... В одну из тех, беспощадных ночей
Свою злость на несчастных огонь всё испытывал.
Я слышал во мраке ужасные крики детей
И матери бедной, что их верно воспитывала.

Зажженная в храме свеча неизменно горит.
Желаю усопшим в ту ночь забвенный покой обрести,
Слеза прорывается, и сердце до боли скорбит,
Простите, что тогда не смогли вас спасти!

А в доме напротив давно никто не живёт.
И в окна не бьется луч янтарного света.
За стенами слышно, как женщина тихо поёт,
Под звуки чудесного детского смеха...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:38
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:38 by Mandy48Просмотров: 18Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Дом огонь гибель авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.