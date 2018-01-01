В доме напротив

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:38

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mandy48 Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:38 by

В доме напротив давно никто не живёт.И капли по крыше бегут хрустальными реками.Устало кленовый листок на крыльцо упадётУбрать теперь его вовсе некому.А всё потому, что беды здесь не зная,Закат провожая и дивный встречая рассвет,Жила в этом доме семья молодая,Отныне которой в живых больше нет.Я помню... В одну из тех, беспощадных ночейСвою злость на несчастных огонь всё испытывал.Я слышал во мраке ужасные крики детейИ матери бедной, что их верно воспитывала.Зажженная в храме свеча неизменно горит.Желаю усопшим в ту ночь забвенный покой обрести,Слеза прорывается, и сердце до боли скорбит,Простите, что тогда не смогли вас спасти!А в доме напротив давно никто не живёт.И в окна не бьется луч янтарного света.За стенами слышно, как женщина тихо поёт,Под звуки чудесного детского смеха...

Ключевые слова: Дом огонь гибель авторский стих

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