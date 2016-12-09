Гномиха и вурдалак. Басня

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:53

Причина: Стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 95 Комментарии: 1 +4 Вчера, 22:53 by

Коль старость сединою красит гриву,То гномиха решила: гибнуть с песней!И превратилась в бардовскую диву,Бренчала на гитаре всё чудесней...На пне воссела, будто бы на троне.Наяривает: про костёр таёжный,Про гномов ,что сидели и в законе,Про звёзды. Слышит - шорох осторожный.Вот к ней крадётся вурдалак симпотный.- Мадам! Я в Вас влюбился в одночасье!А сам уж от волненья красный, потный.- Красавица, явите мне участье!И гномиха немного оробела.- Да как же, сударь, я уж не девица.Пусть обществу до нас и нету дела,Вы юн, что Вас заставило влюбиться?Я тётенька в годах и вся седая,И молодость лишь в памяти осталась.Ах мальчик, Вам невеста молодаяНужна. А мне недолго уж осталось...Влюблённый вурдалак сказал: Фемина,Да я постарше Вас на три столетья.Вы для меня - прекрасна и невинна!Открою Вам секреты долголетья.Я Вас омоложу и обеспечу!Вы верьте мне, ведь я - со всей душою!Ну, выпьемте шампанского за встречу.Вы будете так счастлива со мною...И гномиха растаяла от страсти!Была у них и свадьба в тот же вечер.Везли их кони золотистой масти,Им локоны трепал проказник-ветер...Сдержал жених свои все обещанья.Ну кто такое не предугадает?!Не звук пустой и все его признанья,Лесной народ им счастья так желает!Мораль: любовь нечаянно нагрянет,И даже коль её уже не ждёшь.Карга - и та красавицею станет!И вурдалак вдруг станет так пригож!

Ключевые слова: Песни гномиха вурдалак любовь авторский стих

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