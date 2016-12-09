Гномиха и вурдалак. Басня

Гномиха и вурдалак. БасняКоль старость сединою красит гриву,
То гномиха решила: гибнуть с песней!
И превратилась в бардовскую диву,
Бренчала на гитаре всё чудесней...
На пне воссела, будто бы на троне.
Наяривает: про костёр таёжный,
Про гномов ,что сидели и в законе,
Про звёзды. Слышит - шорох осторожный.
Вот к ней крадётся вурдалак симпотный.
- Мадам! Я в Вас влюбился в одночасье!
А сам уж от волненья красный, потный.
- Красавица, явите мне участье!
И гномиха немного оробела.
- Да как же, сударь, я уж не девица.
Пусть обществу до нас и нету дела,
Вы юн, что Вас заставило влюбиться?
Я тётенька в годах и вся седая,
И молодость лишь в памяти осталась.
Ах мальчик, Вам невеста молодая
Нужна. А мне недолго уж осталось...
Влюблённый вурдалак сказал: Фемина,
Да я постарше Вас на три столетья.
Вы для меня - прекрасна и невинна!
Открою Вам секреты долголетья.
Я Вас омоложу и обеспечу!
Вы верьте мне, ведь я - со всей душою!
Ну, выпьемте шампанского за встречу.
Вы будете так счастлива со мною...
И гномиха растаяла от страсти!
Была у них и свадьба в тот же вечер.
Везли их кони золотистой масти,
Им локоны трепал проказник-ветер...
Сдержал жених свои все обещанья.
Ну кто такое не предугадает?!
Не звук пустой и все его признанья,
Лесной народ им счастья так желает!
Мораль: любовь нечаянно нагрянет,
И даже коль её уже не ждёшь.
Карга - и та красавицею станет!
И вурдалак вдруг станет так пригож!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:53
Причина: Стилистика сохранена
Вчера, 22:53 by ЭвиллсПросмотров: 95Комментарии: 1
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