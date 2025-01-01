Похороны клоуна

Похороны клоунаХоронили клоуна. Вот горе.
— Ай-я-яй, несчастье-то какое!
Собрались его коллеги в морге:
лицедеи, мимы, скоморохи;
гримом затушёванные лица…
— Надо ж было этому случиться!
Привезли на кладбище из морга.
Над могилою стояли долго;
окружили гроб его толпою —
похороны — дело-то святое.
— Что поделать, Бимбо… Спи спокойно.
Жалко. Настоящий шут в законе.
Повздыхали. Но не стало легче.
Подошли. Взвалили гроб на плечи —
с каждой стороны гроба по трое…
— Браво! (Звуки барабанной дроби.)
— Дамы! Господа! Смертельный номер!
Алле оп! Жил человек и помер.
Мишура, шары, гирлянды, ленты…
— Туш, маэстро! Бис! Аплодисменты,
серпантин, хлопушки, танцы-шманцы,
хохот, подзатыльники, гримасы,
пантомима «вырванное сердце»,
смех, ужимки, юмор… Извращенцы!
Торт в лицо, пинки… А что поделать —
клоуны-то плакать не умеют.
