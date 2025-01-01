Похороны клоуна

Хоронили клоуна. Вот горе.— Ай-я-яй, несчастье-то какое!Собрались его коллеги в морге:лицедеи, мимы, скоморохи;гримом затушёванные лица…— Надо ж было этому случиться!Привезли на кладбище из морга.Над могилою стояли долго;окружили гроб его толпою —похороны — дело-то святое.— Что поделать, Бимбо… Спи спокойно.Жалко. Настоящий шут в законе.Повздыхали. Но не стало легче.Подошли. Взвалили гроб на плечи —с каждой стороны гроба по трое…— Браво! (Звуки барабанной дроби.)— Дамы! Господа! Смертельный номер!Алле оп! Жил человек и помер.Мишура, шары, гирлянды, ленты…— Туш, маэстро! Бис! Аплодисменты,серпантин, хлопушки, танцы-шманцы,хохот, подзатыльники, гримасы,пантомима «вырванное сердце»,смех, ужимки, юмор… Извращенцы!Торт в лицо, пинки… А что поделать —клоуны-то плакать не умеют.

