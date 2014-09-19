Большой гроб не малой

vasilina_apelsina Просмотров: 453 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 19:42 by

Смерть, уход из жизни. Как ни назови, терять близких всегда тяжело. Чаще всего родственники совершенно к этому не готовы. Так было и в этой большой и дружной семье. Скончался глава семьи - дед. Ему было немного за пятьдесят, здоровый мужчина в полном расцвете сил. Он даже не знал, где поликлиника находится, да и не болел вовсе. Умер от сердечного приступа во сне. Не стало дедушки в один миг.Организация похорон в середине 70-х гг. была не та, что в наше время. Специальных служб и похоронных агентств не было. Город, в котором все происходило, был небольшой. Гробы продавали только в двух местах. И ни в одном из этих мест не смогли подобрать гроб по размеру. То слишком маленький, то слишком большой. Ну, большой не малой. Решили подушку побольше положить да цветами обложить. Хоронили из дому, да еще три дня покойник должен был дома ночевать.Привезли гроб домой, положили подушку, на нее покойника, а места в гробу хоть отбавляй. Что в ширину, что в высоту. Просторненько так. Соседка, местная сплетница баба Галя, как глянула, так сразу и выдала: «Ох! Гроб большой, не к добру! Ждите еще смерть».Первая ночь прошла спокойно. Ни скрипов, ни прочей мистики. В квартире собралась родня семьи Н., стоял гул от разговоров. Ведь часто бывает возможность встретиться родне на похоронах или свадьбах. Примерно к десяти утра, когда родственники собрались на кухне, покойник остался один в гостевой комнате минут на пять. Так в этот момент раздался грохот. Гроб свалился с табурета, словно покойник повернулся. Но всему есть объяснение. Гроб был огромный, небольшой наклон покойника привел к падению. Женщины в крик: «Где видано, что покойник из гроба выпал?!»Решили положить в гроб перину, подушку и покойного. Накрыли покрывалом и снова обложили цветами. И больше покойного одного не оставляли. Следили, «чтоб не убежал», так поговаривала сестра покойного.День похорон. Народу у парадной собралось человек сто. Уважали главу семьи Н. Стали выносить покойного, а гроб в лестничном пролете не повернуть. Ведь вносили гроб без покойного, так и крутили, как хотели, а с покойным не выходит. Крутили, вертели, не могут вынести покойного. В итоге сначала гроб вынесли, следом покойного. Бабки, тетки охают, ахают. А баба Галя в самом центре событий, так и несет чушь суеверную.Попрощались с дедом все те, кто на кладбище не поедет. Погрузили покойного в катафалк, засуетились. Большая часть народу решили катафалк проводить до конца улицы. Суета, неразбериха. Кто куда!Катафалк тронулся, толпа ринулась вслед за ним. В один миг раздался крик. Народ колыхнулся в сторону и затих. Под катафалк попал шестилетний внук покойного деда. Ребенок погиб мгновенно от полученной черепной травмы.Скорая, милиция, скандал, истерика родственников. Крики проклятия в сторону бабы Гали за ее поганый длинный язык. Пока все улеглось, дедушку похоронили к вечеру.P.S: К смерти близких обычно никто не готов, да и организация похорон является не только способом отдать последнюю дань близкому человеку. Как многие из нас пытаются сделать все на высшем уровне, вложить в похороны сотни тысяч и придавить черным гранитом с золотыми буквами. А ведь самое главное, чтоб гроб был по размеру.

Ключевые слова: Гроб покойник смерть авторская история

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