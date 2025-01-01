Меня преследует лицо

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 72 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:07 by

Меня преследует лицо.Мелькает всюду каждый раз,И сводит образы в кольцоЗа ширмой памяти таясь.Откуда взялось не поймуЛицо с настойчивостью глаз,Что не подвластное умуМеня страшит без лишних фраз.Не помню где это лицоЯ обнаружил в первый раз.Не на картине, не в кинцо,И не в реальности гримас.Как будто в дымке, за окном,В забытом, зыбком полусне,Лицо приходит, как фантом,Чтоб о себе напомнить мне.В толпе похожих не видал,Смогу ли явно лицезретьЛица загадочный овал,Что словно жизнь и словно смерть.Когда смыкаются глаза,На грани яви перед сном,Прогнать лицо уже нельзя,Нежданно предстаёт – оно.

Ключевые слова: Лицо преследует глаза авторский стих

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