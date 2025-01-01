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Стихи

Меня преследует лицо

Меня преследует лицо.
Мелькает всюду каждый раз,
И сводит образы в кольцо
За ширмой памяти таясь.
Откуда взялось не пойму
Лицо с настойчивостью глаз,
Что не подвластное уму
Меня страшит без лишних фраз.
Не помню где это лицо
Я обнаружил в первый раз.
Не на картине, не в кинцо,
И не в реальности гримас.
Как будто в дымке, за окном,
В забытом, зыбком полусне,
Лицо приходит, как фантом,
Чтоб о себе напомнить мне.
В толпе похожих не видал,
Смогу ли явно лицезреть
Лица загадочный овал,
Что словно жизнь и словно смерть.
Когда смыкаются глаза,
На грани яви перед сном,
Прогнать лицо уже нельзя,
Нежданно предстаёт – оно.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:07 by johnny-max-cageПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лицо преследует глаза авторский стих

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