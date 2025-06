Сборник цитат ЗэПа

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:02

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 141 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:02 by

Чё?Открываешь глаза,Видишь не себя, а лишьМинимализированную карикатуру,Сделай шаг — оступится мир, проломится ад,Тебя затащит, ведь ты грешен, простак,Корни мясных цепей, трупов, новых технологий,Женщин, младенцев, пацанов, тебе их не жаль?Пока всех освящают в рыцари божьи, ты — сын свиной пороши.И всем зарплаты выдают, будто чиновники котлеты дают,А я один лишь жалкий, мелкий жокей.Иудой себя чувствую, хоть убей.Предавал ли людей? Навряд ли.Ты ведь святей святых, а циклоп.С баннеров рекламных должен тебе долю, но очень малую, всего лишь процент, ведь ты не продуцент.Куча курильщиков шагают по Раю, ты видал их небеса, но что там по Маю?Все дохнут от языков склизких, мерзких,Будто слизь, но ломаешь черепа,Ведь ты не робот, у тебя есть чувства.⁃ Сколько детей лежит в больнице и молчит?⁃ Их заставляет доктор Сатана смотреть и тупить.⁃ Каждый твой вздох радиоактивен, изолируйся,⁃ Умри, останься в комнате и жди, пока⁃ К тебе не придут мёртвые менты.⁃ Сколько раз ты розы видал?⁃ Сколько раз ты людей от порви спасал?⁃ А вот другие лучше, ведь они все⁃ Пахучие запахом доброты, но не ты.⁃ Твоя новая жизнь теперь в аду, но вылетаешь из него по первому щелчку.⁃ Потом идёшь на работу чистить свои⁃ Акульи зубёхи, ведь напильником их затачивал.⁃ Глаза как у змеи, но не смотри,⁃ Это всё блеф и ложь, ты как⁃ Лаг и лож, почти ничуть не лучше,⁃ Но есть одна деталь: совестью наделён,⁃ Мудростью обделён, бредом оснащён.⁃ Ты крутишься по миру как шар голубой,⁃ Но вступишь на него — цвет поменяет⁃ На другой. Большие конусы с квадратами⁃ Что-то обильно строят, но не бойся,⁃ Это тебя не затронет. Говорят,⁃ Отправляют людей на тыквах,⁃ Мухах и драконах, оглядись,⁃ Это всего лишь жуки-носороги.⁃ Тащат всех людей, сталкивая в навоз,⁃ И ведут в яму, называемую психоз.⁃ Когда в лаборатории найдут твой новый ДНК-код,⁃ Будет 3000-й год. Скафандр надевай,⁃ Выходя из дома, может всё заразно.⁃ Не путай биомы. Заражение и коррупцию,⁃ Коммерцию и конструкцию.⁃ В одно выходи, будто ты Гекельбери Фин,⁃ В другую заходи, ведь ты бумаг Алладин,⁃ В четвёртый плыви по реке, выйдешь в каменный⁃ Мост. Это будет общий погост.⁃ Люди не коровы и не стадо,⁃ Но кормить, кормиться надо.⁃ Хватит париться, выйди из бани,⁃ Это твой новый материк — предбанник.⁃ Дети прыгают с окон из-за ЕГЭ,⁃ Обвини во всём их тупой интеллект,⁃ Зачем париться из-за бумаги,⁃ Что подписывает самый низший циклоп?⁃ Клоп, орк, монолог, новый эпилог,⁃ В твоей жизни продрог, но не⁃ Ведьмак 2, так что продолжим по⁃ Ницше. Чудовищ люби и будь не самим⁃ Собой, а копией всегда. Когда бьют,⁃ Не бей в ответ, ты сверхчеловек, нужен⁃ New повод? Забей, Я не терапевт.⁃ Я построил нам навозную кучу, тебе⁃ Пора туда, к другим детям и ребятам, что⁃ Не в стране Питера Пена, но Я⁃ New мучитель труда, труда, труда.⁃ Я всех не бью плетью, а заставляю мять⁃ Циклопу глаза, щиты, счета,⁃ Новые области мозга.⁃ Мозжечок, чердачок, продолговатый и⁃ Даже гороховый стручок,⁃ Щупальца тянутся к тебе,⁃ Просыпаться пора, ты не в психушке,⁃ братан.⁃ Сделал шаг с кровати — с меня хватит,⁃ Слишком много для меня, посижу в⁃ Новомодном домике. У меня здесь:⁃ Еда, интернет, но щупальца больно⁃ Кусают запястья, но лень такая штука,⁃ Что ж поделать, братцы.⁃ Я не страшен?⁃ Головоногий моллюск оплетает всех, будто сгусток⁃ Новых чувств. Новые цвета окрашивают города,⁃ Раз — и из неба летит рука. Два — видятся глаза.⁃ Весь мир красится в красный, бардовый,⁃ Чернота накрывает всех до конца,⁃ Горы сметаются в пепел,⁃ Всех пожирают внутри нового Бога.⁃ Мир создаётся снова, страх, любовь и тревога.⁃ Снова просыпаемся и видим вновь этот⁃ Глаз, руку, лицо, снова проживаем, но не то.⁃ Я прыгаю в шкаф, закрываюсь там,⁃ Но дедок с палкой всегда рядом,⁃ Бьёт по макушке, обнажает зубы,⁃ Я лечу в окно и вижу космос,⁃ Потом новый лор придумал лор,⁃ И падаю на рептилоида, земля плоская,⁃ Везде лишь пара людей. Все с глазами злыми, седыми.⁃ Да, это прикол, но ты ведь и не понял, лол)Тот самый день, когда…Я шёл по улице, смотря на множество людей, идущих против течения ветра. Руки улицы открыли мне вид на большую толпу, которые глядели, разинув рты, на какое-то чучело, что горело на потеху всем. Сегодня был тот самый день, когда…- Когда видал, что делал?- Мне статую поставят, как Пушкину,- Ей-богу. Кто не верит, если- Услышишь имя: ЗэПэПэ из каждого утюга,- Значит, моя миссия выполнена.- Ведь люди не верят ни во что,- Но цельные щупальца всех рвут, циклопы- Ходят и светят глазом, а мы макаки, как У- Обезьяны байки, бананы да тёлки.- Смотри в зеркало, увидь меня,- Я вирус, Я клоп и всегда буду везде, где- Есть хоть один человек. Я тот самый,- Кто говорит: «Закрой рот и делай работу» всем на земле.- Думал, что твой настоящий разум реально принадлежит тебе?- Ха! Ты банален, как моя дочь, смешно, Я тролль- Клещ, настоящий ужасный бредовый ангел времени и бремени,- Я знаю только гнойного, он мой брат по крови,- Всё, что ты видал — мёртвый оскал. Мир строит козни, и ты никогда не…Я вернулся в настоящий мир, людей уже не было. Сегодня было такое хорошее настроение, что было достаточно странно. Я пришёл в бар, так как туда Я и шёл всё это время. То есть всё время. Мы все идём либо в праздность, либо в бесконечный труд, но тот успешен, кто может быть и там и там.Я увидел девушку с тёмными волосами, которая была одна на данный момент. Сначала ничего странного, так? Но когда она повернулась ко мне, тогда Я вспомнил, что сегодня тот самый день, когда…- Не вернёшься. Слышь, Я- Вспомнил, кто вы все такие.- Мои комплексы, стыд, стая, ведь- Ссался заговорить с женщинами,- Но теперь, когда вижу всё в этом мире,- Вижу лишь сотню точечных регалий и принципов, что придуманы были не мной.- Нравится женщин отбивать? Отбей реальность,- Ведь она в женском роде, всегда для тебя.- А что насчёт тебя, ты меня достала тогда, врать не стану,- Может, любил тебя, но это в прошлом,- Забей, Милена. Милениал, новый даинг раунд.- Соц. Батарейка села, для меня это было больнее,- Чем получить по яйцам или по темени.- Спасибо за холод в душе, Я благодарен.- Дыхание Лича — мой новый вид холода, троллинга- И голода. А теперь скажи, где Я не прав?Эта девушка как-то странно смотрела на меня. А потом с ужасом, ведь, видимо, что-то вспомнила… Я не мог понять, почему сегодня все такие странные. То жарить какие-то соломенные чучела, то девушка убежит от меня в слезах. Я не мог понять, что сегодня за день-то такой.Вышел из бара, идя теперь на работу, которая начиналась в час дня. Когда Я пришёл туда, то увидел надпись, что сегодня тот самый день, когда…- Я всегда прав, Я милениал,- Я зумер, Я альфа, Я фантазм,- Я это ты, а ты это Я,- И нам не нужен вообще больше никто.- Когда обернётесь назад, увидите, что лишь пыль от меня стоит,- Я хоть и не здоров, но смыслю больше, чем Адам.- Если хочешь быть в нашей тусе, пиши только то,- Что важно нам. Забудь о себе, вирусы, клетки —- Это наш идеологический систематический, новый- Смысл. А вот вы, деловые люди, джентльмены,- Но осознаёте ли, что честь продать легче, чем- Девушку в Африке. «Я всех презираю,- Я люблю себя» — Ваша милофагема, это всё,- Что создали классики, вас уже не спасти,- Но Я постараюсь, ведь хожу по воздуху, будто куча пауков с их нитями,- Размером с пару миллиметров.Сидя в офисе, видел кучу людей, что ушли и смотрели на меня, будто на больного. Но что Я такого сделал? Я ничего не делал. То есть вообще ничего. Сидел за столом и только сейчас видел, что не включил компьютер. Ко мне подошёл мой начальник, сказал, что мне надо пойти домой или буду уволен. А Я вспомнил, что сегодня тот самый день, когда…- Миллиметры — для бактерий, километры — для всех нас,- Ты не из НАСА, но выглядишь так,- Будто с луны свалился. Весь, типа, крутой, Армстронг,- Но Я тут главный отец, крёстный отец вашего негатива,- Чти родню, люби себя, станешь таким же, как Я.- Я главнейший боец в новом мире, все пользуются мною,- Будто Я инструмент, но на самом деле — вы для меня- Тела и возможности, Я вас всех породил и если захочу,- То лишу яиц, ваш говор внезапно пойдёт лесом, ведь увидев- Того, кто сделал вас всех, будете лизать мне мои рты и ноги, руки,- Глаза, Я всегда буду с вами, спасибо Христу, не обижайся,- Ведь обида говорит, что врубаешь жертву, а это ведёт к нытью,- Нытьё бывает полезно, но не для масс медиа,- Я новый Слим Шейди по манере говорить, вспоминайте.Мой начальник как-то странно на меня глядел, лежа почему-то на полу. Всё его лицо было побито, а весь офис разрушен. Я спросил его: «Чего лежишь-то?». Но он не ответил и ушёл, немного рыдая и всхлипывая.Я ничего не понял и пошёл на выход, ведь мой рабочий день был закончен. Смотря на часы, Я удивился, ведь было уже 10 часов вечера, но в голове играл трек, который залил когда-то в нейросеть. Это было что-то типа: «Сегодня тот самый день, когда…»- Я манул и раздражал всех, чисто лицом,- Я вижу вашу манеру злиться. Я шут, крут, курт, но не Вуннигут.- А Кобейн, ведь это всё — бред. Я —- Гипербола всего. Ты скажешь слово, Я разверну так, что- Стрелки на тебя. У меня 20 ртов, 20 друзей,- Все миллионы людей говорят… да «пусть говорят»,- Я как Маяковский, ведь издеваюсь над вами,- Когда вижу людей, думаю: «Враг или мудак»?- Скорпион — это яд, но Я антидот,- Ведь это новый ДОТ, не понял смысла?- Вижу, ты тут новенький, зачем пришёл?- Химические знаки, латынь, всё это работа твоя —- Но доделываю Я, почему же ты,- MF DOOM, Бабан, куда пропали?- Вы легенды, а Я ноунейм, но говорить приходится мне,- Ведь молодые забыли вас. Пора напомнить, какой был итог всех годов,- Я тот самый монстр, у которого парадигма: «Я не догма, но почитай меня, ведь книги читаю, как новый сильный бой, разбой».Да, пожалуй… Да, именно такой трек, что-то такое. Старое, будто вино, новое, красивое, прекрасное. Нет смысла, ведь сегодня тот самый день, когда Я выпускаю демонов наружу, теперь Я вспомнил, кто Я такой. Принципы всегда соблюдал, так что, мой внутренний «демон», заткни пасть и слушай:- ЗэП не про оскорбления людей, а про то,- Насколько ты человек? Так, если он тебя взбесил, то верно думал,- Тот ещё придурковатый тип, Я не OK, но тоже неплох.- Скажите мне теперь, кого видите среди тыщи людей? Врагов или друзей?- Не собачь себя, будь лучше. А вирус очищаю из сердца, слышу,- Рифмы замолкают, ведь сегодня тот самый день, когда Я прощаю себя.

Ключевые слова: Стихи Стихотворение рифма смысл жизнь Смех угар прикол страшные истории Философия вирус зелёное Бред авторский стих

Другие, подобные истории: