Стая

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:25

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 139 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:25 by

Я ненавидел свою жизнь. Я бы разобрал вам на атомы и кварки, почему. Но начну с другого…⁃ Да, пожалуй, именно так бы я начал какую-то художественную книгу про мою судьбу и то, как я смог из неё выкарабкаться.⁃ Но, чтобы вы имели полное представление, я расскажу вам с самого начала. Надеюсь, вы не уснёте или не напишите мне отзыв: «Какой ты нытик». Хотя мне-то какая разница?Утро начинается у людей с кофе, а у меня оно начинается с будильника в 7:30. Такой неприятный звук: будто кто-то бьёт по моим нервным клеткам убойным молотком. Возможно, вы ощущали что-то подобное и в своё утро.Я встаю с кровати, иду умываться и чистить зубы, вспоминая, что я вновь один, так как моя «девушка» Алина уходит на работу намного раньше меня. Но к этому мы ещё вернёмся. А пока я чищу зубы, вспоминаю, что надо купить новую зубную пасту, и пользуюсь пастой девушки.Она, конечно, ни черта не приготовила мне, и я иду делать себе хрючево. Это занимает у меня 10 минут в среднем. Я ем, и мне написывает моя подруга. Она вновь рассталась с каким-то там парнем, причитая уже в который раз: «Ну вот как я могла-то… Если бы знала, в жизни бы не» и идёт перечисление того, как же она его любила и так далее.Если честно, меня достало это ещё тогда, но в этом нон-стоп режиме жизни: дом, работа, дом. Не было сил разбираться с ней. Просто поддакивал или вовсе отвечал односложно, в общем, я был ей нужен чисто как подушка поплакаться.В общем, стукало около 8 часов утра, я одевался и шёл на работу. Если на выходе из здания всё было окей, то на походе до метро я мог вспомнить что-то хреновое, причём это происходило абсолютно всегда, а может, пройдёт компания мутных типов, и они попробуют у меня стрельнуть денег.Я, конечно, уже давно не носил наличные, а ходил с одной картой на проезд метро. Они были как коршуны среди ясного неба, не иначе. Не сказать, что их было много, но как компания людей: были неприятными, дерзкими, ну, вы поняли. Мрази, в общем.Так вот, обычно всё было о’кей. Я доходил до метро, ехал три станции и выходил, идя на работу около получаса пешком. Вокруг меня были такие же уставшие люди с мешками под глазами. Они плыли в этом мраке метро, будто блуждающие души в бездне. Без цели, без смысла. Время 8:30.Это напоминает мне какие-то сюжеты из игр или Библии… Но в любом случае. Я доходил до работы и всегда видел на посту охраны толстую жирную девушку, что ко всем прилипала и говорила просто мерзкие слова. Я слал её мысленно. Она что-то там выкрикивала мне, но я часто не слушал, просто игнорировал.Захожу в здание и вижу стойку ресепшен, а за ней стоит миниатюрная женщина. Вся накрашенная, расфуфыренная, будто на свидание, с красивыми глазами, волосами и белоснежными зубами. Я не ханжа, но весь офис знал, что она мутит почти с кем угодно. В общем, она так же пыталась меня заманить к себе, но я, если честно, не хотел. Хотя мог, причём не раз.Девушка моя той ещё сукой была, но к этому мы дойдём, не бойтесь. Обычно времени было уже часов 9.А, забыл упомянуть. Я работаю офисным планктоном в глубинке.Иду направо, ведь налево не ходят. Поднимаюсь по лестнице, вроде бы всё хорошо, но вновь: то уборщик нормально пол не помоет, то, наоборот, так помоет, что можно поскользнуться. Настолько вот он не знал чувства меры.Человек, не знающий чувства меры. Уборщик Вася. Обычный такой мужичок, просто подстрекатель и не более. Жалко было немного на него смотреть, но он просто всех бесил своим максимально отвратительным поведением. Ты ему слово, а он тебе оскорбления и мата гору.Доходя до офиса. Да, знаю, вы наверняка устали меня слушать, но это невероятно важно для понимания всей картины. Я видел таких же уставших людей, как и Я сам. Вот ровно такие же, как в метро, но одеты были прилично, что удивительно для наших-то людей.Просиживал Я и не делал ничего Я почти до самого конца смены, работая только тогда, когда начальница заходила и проверяла нашу работу, что случалось лишь пару раз в день.Всё, чем по факту Я там занимался: бумаги, отчёты, степлер, принтер и так далее, просто убивало моё желание жить или делать что-то для себя уже к вечеру.Я уставший шёл на станцию метро, ехал до дома, плёлся по земле, как полудохлая кошка. И наконец-то, приходя домой, Я видел свою ненаглядную, прекрасную, просто… эх.Она могла мне открыто изменять, делать что хотела, а Я терпел, ведь квартира её. «Я на птичьих правах, мне здесь хорошо» — не иначе. Ты скажешь ей еду сделать, а она не станет ничего делать, вот вообще ничего.Короче, Я уже в 22 часа делал сам себе еду, разогревал, ел и шёл спать, так как сил не было вообще ни на что.Новый день и будильник, что звонит в 7:30 утра, снова неприятный звук…Теперь вы примерно понимаете, почему Я ненавидел свою жизнь. Конечно, замешаны были не только эти люди. Были и просто бомжи, на которых жалко смотреть, и какие-то другие гопники или маргинальные личности.Но константы были всегда: будильник, моя подруга, моя девушка, щётка, паста, группа гопников, метро, жирная тётка, девушка с ресепшен, ворчливый уборщик, работа, поездка до дома, дом, еда, сон и заново.В общем, Я впал в жизнь без смысла. Я делал только то, что привык делать, и боялся поменять что-либо.«А смысл менять? Разве это поможет? Сильно тебе могут помочь пара изменений в жизни? А зачем? Ты же всё равно не знаешь, чего хочешь». Ну и так далее. Такие мысли преследовали меня буквально постоянно. Куда бы Я ни пошёл, всегда было такое ощущение.Выходные. Да, выходные невероятно полезные. Они помогают человеку разгрузиться, зажить полной грудью и просто заниматься тем, чем он хочет.Но, как вы понимаете, я проводил в точности как и большинство: залипание в телефон, соцсети и так далее. Короче, не знал, куда деть свою жизнь, живя в интернете.Вообще, точно не знаю, когда я начал, так сказать, «приходить в себя», но можно рассказать о том, что было в… Я даже помню этот день. День своего рождения могу забыть, но этот день не забуду никогда.Это был май. 10 число, 2015 год. Жизнь била меня туда-сюда, как и было рассказано в начале. Меня мотало из радости в уныние. Каждый день был как предыдущий, в общем, вы поняли.Именно в тот день меня отпустили пораньше, и я увидел что-то прекрасное. Вот каковы ваши догадки? Может, девушка? Гопники? Или предложение на миллион баксов?Нет, нет и нет. Это был бомж. Бомж, держащий пакет с пираньями в руках. Неотёсанный, грязный, плохо пахнущий, но тогда я купил у него всех пираний, до единой. Отвалив сверху около 500 рублей и уйдя домой.Вот как вы думаете, что могло бы меня заставить изменить жизнь? Правильно. Одна пиранья, которая была чёрная как ночь, блёстки на коже едва были видны, а глаза были уставшими.Он был совсем один. То есть вообще. Братья и сёстры с ним толком не взаимодействовали, а только задирали его или вообще не обращали на него внимания.Я не стану вам распинаться о том, как же меня унижали в школе. Было и было, но это сильно мне напоминало те мои юношеские года, когда Я не был привязан к одной девушке, когда Я просто жил в своё удовольствие.В какой-то момент этот мелкий черныш, а именно так Я его назвал, посмотрел на меня, и когда того попытались укусить, тот укусил в ответ, начав плавать по всему аквариуму. Который Я купил спустя пару дней нахождения их в доме.Ну, наверное, это поведение и послужило каким-то катализатором моих изменений.Моя девушка, конечно, не поняла, зачем мне это, сколько я буду их содержать, откуда возьму деньги и так далее. В общем, типичные бабские разговоры на тему того, что надо, а что не надо.Я как-то забивал на это достаточно долго. Меня привлекали действия этого черныша. Его мотало из стороны в сторону по жизни, но он не прогибался и отвечал всем тем же. Он кусал, уворачивался от укусов братьев и плавал даже от их компашки, иногда смотря в мои глаза.Тогда-то я наконец-то пошёл посмотреться в зеркало не как утренняя привычка, а как желание узнать, хорошо ли я выгляжу или нет?Я увидел уставшего мужика с растрёпанными волосами, небритым лицом, парой прыщей и, в принципе, уставшим взглядом.Я быстро вспомнил молодость. Того парня, что не боялся трудностей, гнул мир под себя и пытался быть лучше с каждым днём. Куда всё это пропало?Что ж, пожалуй, сейчас я могу ответить на этот вопрос.Время, так или иначе, движется с одинаковой скоростью, но также оно может двигаться и с невероятно быстрой скоростью, и с невозможно медленной. Ведь всё в этом мире относительно.Когда ты молодой и полон сил, кажется, что над всем в мире и именно ты являешься тем, что идёт вразрез всем законам. Но с возрастом понимаешь, что думают так вообще все. Начинаешь понимать нюансы взрослой жизни, по типу: поругался с арендодателем, и он выслал тебя из квартиры на улицу, не пришёл помочь другу, а потом он тебе и вовсе не звонил и прочее.Всего этого не замечаешь, будучи ребёнком, от которого ничего не зависит. У тебя нет тараканов в голове, нет ничего того, что заставляет взрослых людей казаться со стороны иногда странными или слишком придирчивыми.На тот момент мне было 28 лет, и для меня время летело слишком быстро, но именно смотря на кучку пираний, время будто замирало, и весь мир казался такой мелочью. Ни кредиты друзей, ни подруга, ни девушка, ничто на свете не могло заставить меня оторваться от того, что этот черныш делал со своими братьями.Возвращаясь к моему внешнему виду, тогда я как-то и начал просыпаться ото сна, скажем так. Начав банально с того, что побрился, помылся и просто был приятнее для человеческого глаза.Теперь, ходя на работу, я делал то, что хоть как-то меня отвлекало от того, чтобы прийти домой и просто посмотреть на моих пираний.Слушал музыку, рисовал, записывал мысли в блокнот и именно тогда начал увлекаться хип-хопом, как я помню.И это ещё одно, о чём я хочу рассказать.Вроде это была среда. Казалось бы, такой же день, как и предыдущие, но из-за выработанной привычки каждое утро теперь бриться и мыться, я присмотрелся в зеркало и увидел там приклеенную бумажку от своей девушки с надписью: «Скоро приедут мои родители, мы объясним им наши отношения, и ты свалишь из моей квартиры, достал уже».Может, если бы я не купил пираний и не видел, что обычно за ответку ничего, кроме пары перепалок, не бывает, принял бы это. Но нет, благослови тебя тот бомж, ибо именно тогда я по-настоящему разозлился за кучу времени. Я разорвал эту бумажку, свернув всё в ванной на пол, и, позвонив своей девушке Алине, наорал на неё.Я сам тогда не понял, что орал, но стало легче, а после сбросил её звонки и забил на постоянные гудки. Это было невероятно, ведь меня всю жизнь учили обратному, но теперь я видел, что ничего не произошло.Не было ни избиений, ни криков от родителей, и вообще ничего. Это было настоящим открытием для меня.Я сделал себе поесть, намного медленнее, чем обычно делал это, так как во мне бурлили эмоции. Если честно, мне было плевать на эту «девушку», которая делала мне мозги.Почему я не съехал раньше или она меня не выперла? Если с первым мне просто жить было толком негде, то со вторым. Думаю, родители её возложили на меня большие надежды и проверяли, был ли я в квартире и всё ли хорошо с нами.В общем, сделав всё то, что делал до похода в метро, я медленным шагом шёл к нему, встретив компанию подростков, которая сразу начала разговор с: «Опа, не видели тебя тут раньше, ты кто такой?»А я… Я свалил. Просто ушёл у них из-под носа. Они попытались меня остановить, но когда их друг попытался меня ударить с подсечкой, сам для себя немыслимым образом увернулся, спрыгнув по лестнице, и потянул за ногу этого придурка.Он покатился, как стог сена в поле, а я пошёл до вагона метрополитена, начав ждать, когда его двери откроются. Боже, под адреналином такие вещи происходят так долго, словно идёт вечность.Оставшуюся часть пути я проехал без особых проблем. В этот день, по-моему, было совсем мало людей в вагоне. Как на кладбище, ей-богу.Дойдя уж наконец-то до моего здания работы, я увидел, что на посту никого не было. Нет ни той жирной старухи, ни даже уборщика, хотя я точно был уверен, что они не увольнялись.Зайдя в само здание, я, как обычно, видел лестницу, но женщины на ресепшен не было. Казалось бы, стоит бить тревогу, целых двух людей нет на посту, где они всегда были.Но мне было плевать. В офисе почти не было людей, а потом, как я узнал, кучу людей сократили или вовсе уволили.Я сел за привычное место работы и начал вновь что-то делать для убийства времени, ведь собирался получить зарплату за отчёт, что был сделан, и свалить с этой работы. Нет смысла оставаться в такой конторе, что было очевидно и для других наших рабочих ребят.Под конец трудового дня я зашёл к начальнице и, отдав отчёт, ушёл домой. Завтра должна была прийти зарплата, и я уже был готов собирать вещи, но надо было ещё до дома доехать.Странным образом до меня никто не докапывался на улице, хотя, казалось бы, вечер, что помешало? Неясно.Придя домой, я увидел распахнутую дверь в нашу квартиру и, решив, что там как раз-таки постарались эти ребята, я увидел нечто другое.Как бы описать-то… Это были немного не мои пираньи, но и мои одновременно. Они как-то выросли, причём до больших размеров, сантиметров 40, не меньше.Так самое ужасное было то, что там была моя девушка, которая была уже, по-моему, мертва. Рука полностью обглодана, лицо вовсе уже просто месиво, в общем, вот такую картину я увидел.Долго думать не пришлось, я взял все необходимые вещи и, схватив пираний в большой целлофановый пакет, ушёл из квартиры навсегда. Больше я там не появлялся. Дверь предусмотрительно закрыл, дабы ни один человек не попал туда.Куда уехал, спросите? Взяв карту своей девушки, я обнаружил немалую сумму денег, которую она предусмотрительно копила. Тысяч 800 там было, не меньше. Историю заработков я не смотрел, но примерно понимаю, как она заработала такие деньги.А уехал я сначала на вокзал, потом же на первую электричку, которая увезла меня в далёкие деревни, где я, предложив пару тысяч рублей одному доброму старику, смог обосноваться у него.Сами пираньи умерли как обычные, ничего мистического. Только потом мне передали, что куча людей с моей работы, те самые подростки и родители моей девушки умерли от пираний. Каким образом, ведь климат для них не подходит? Без понятия. Просто выехали куда-то покупаться, и на следующий день их загрызли.Только потом подумал, что бомж продавал пираний. А они ведь распространены только в южных странах. В интернете ничего про Черныша я не нашёл, что заставляет задуматься о том, что они и вовсе не были обычными пираньями.Вот такую историю я услышал на днях от моего пациента. Я работаю психологом в одной клинике, но не суть важно. Пришёл он ко мне, ведь, как было по его словам: «Душу облегчить». Знаете, я верил ему до момента с мега-пираньями.Там уж пошёл совсем несусветный бред, как по мне. Но придя в полицию с записью, они молча мне дали архивы дела данного человека и, дав их прочитать, выгнали.В принципе, ничего удивительного, вы сами знаете, как у нас работают правоохранительные органы. Половину делай сам, половину они. Но неважно.По архивам полиции, пираний у него вообще не было. Никакого аквариума, а уж тем более еды для них. Дальше — больше. Оказалось, что ни в какой конторе он не работал, а только и затирал про то, что купил пираний. Но изначально и правда работал, но, по данным, у него начала ехать крыша тогда, когда он в лет этак 26.По его же словам, тогда он поехал в южную страну, где его и покусали пираньи, повредив сильно ему кожу в теменной области, видимо, что-то случилось с восприятием мира.Девушка пыталась накопить на лечение, однако он её убил, так как видны именно ножевые раны. На ноже были именно его отпечатки.В общем, ничего такого удивительного, но пугает то, насколько этот человек верил в свою версию. Я знал много пациентов, но этот…Найти его так и не смогли, так как было неясно, куда он сбежал. Остаётся лишь верить ему. Я решил назвать этот случай «Стая».Но вот насчёт жертв он и впрямь не соврал. Вряд ли именно он убивал всех этих людей. Ну не хватило бы ему денег ездить за каждым и валить их, а потом скрываться, это же психопат. Найти можно в два счёта.Людей и вправду кусали пираньи, убивали и травмировали именно они, но только не пираньи, а пиранья. Одна конкретная каким-то образом плавала из одного водоёма в другой и убивала людей.Когда в озёрах что-то искали, они нашли останки пираньи размером с половину человека. Вокруг неё были её соплеменники поменьше. В общем, мутная история.Если парень псих, то откуда эти жертвы? Допустим, что пиранья просто разжирела, но такие целенаправленные убийства именно его обидчиков и знакомых невозможны.Да и откуда этот мужик мог узнать? Неясно. Ничего не ясно.Ещё только одна деталь, что я забыл упомянуть. У него были какие-то черноватые глаза, не как у обычного человека, а как… под препаратами для глаз, когда зрачок увеличивается.В его версии фигурировала пиранья с именем «Черныш». Что как бы намекает на их связь.Далее будет уж совсем нелогичный вывод, но только к нему я пришёл за время долгих размышлений.Возможно, этот мужик буквально является пираньей. А точнее, она занесла ему какой-то вирус в мозг, что сделал их одним целым. Это могло бы объяснить его глаза и поведение психа. Остаётся только вопрос: а почему, когда настоящая пиранья умерла, мужчина не умер? Без понятия. Может быть, как любой вирус, этот был автономен. И он смог развиваться самостоятельно, без неё.Это, в свою очередь, объясняет самое важное: его цельный рассказ и адекватное поведение.Честно, не знаю, что и думать после такого. Решил уволиться ко всем чертям. Так как недавно услышал в новостях, что человек погиб в озере. А раны были похожи на те, которые оставляют пираньи.

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