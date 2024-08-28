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Стихи

Скрываю свои чувства, но меня выдают глаза...

Скрываю свои чувства, но меня выдают глаза,
Сижу наедине с депрессией, но у неё нету лица.
То ли я устал, то ли силы есть на душевный разговор,
Но о чём болтать, если в моём окружение не хватает её…

Тут свет погас, но мне в руки дают фонарь.
Молвят, мол: «Решение проблем не найдёшь в темноте, братан!»
Я помощи не просил, однако Марк Леви во всём был тут прав:
Хоть и не познал счастье, но мальчик дождался свою Клеа.

Тут одна тишина. Думал, что общаюсь с тенью,
Встав спиной, в миг нашёл общий язык, чего и хотел я.
Пошли в ход вопросы «Сколько лет?» и «Как дела?»
Словно с ними попал в полнометражный фильм. Ура!


Новость отредактировал Летяга - 28-08-2024, 10:22
Причина: Стилистика автора сохранена
28-08-2024, 10:22 by Димитрий ДвенадцатыйПросмотров: 344Комментарии: 0
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Ключевые слова: Марк Аврелий переживания страх депрессия авторский стих

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