Скрываю свои чувства, но меня выдают глаза...

Новость отредактировал Летяга - 28-08-2024, 10:22

Причина: Стилистика автора сохранена

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 344 Комментарии: 0 +2 28-08-2024, 10:22 by

Скрываю свои чувства, но меня выдают глаза,Сижу наедине с депрессией, но у неё нету лица.То ли я устал, то ли силы есть на душевный разговор,Но о чём болтать, если в моём окружение не хватает её…Тут свет погас, но мне в руки дают фонарь.Молвят, мол: «Решение проблем не найдёшь в темноте, братан!»Я помощи не просил, однако Марк Леви во всём был тут прав:Хоть и не познал счастье, но мальчик дождался свою Клеа.Тут одна тишина. Думал, что общаюсь с тенью,Встав спиной, в миг нашёл общий язык, чего и хотел я.Пошли в ход вопросы «Сколько лет?» и «Как дела?»Словно с ними попал в полнометражный фильм. Ура!

Ключевые слова: Марк Аврелий переживания страх депрессия авторский стих

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