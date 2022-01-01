МФ-22 (Шёпоты)
3.7 (Но, как вино...)
- О. засох между рамами...
- Он выпил чашку до дна...
- Когда мы станем старыми...
- Когда я останусь одна...
- Не нужно мне умных мыслей...
- И громких слов о свободе...
- Принесите мне страшную чашку
Со сколом на обороте...
- Чтоб за все грехи мои тяжкие...
- За неверие!..
- За благодать!..
- Мы выпив и сотню чашек
не могли закончить страдать.
3.23 (Персонаж)
Слова - живые. Губы - нет.
Таков потёртый мой портрет.
Пусть жив мой голос - тембр, тон -
Я мёртв. Но громок он.
Я не был и меня не будет,
Но слышат, слышат голос люди!
И чувствуют, что нет чего-то.
Я рад; они - не идиоты.
5.20 (Чтение в парке)
Ясень от осени сонно уносит
Каждый погибший лист.
В мрачных аллеях, росы
Садятся на бунинский бюст.
Скоро снова лучи,
Паутинок летящих блеск...
Как весною, текут ручьи,
Как весною слышится плеск.
В банке краснеет клюква,
Плывут в сознании буквы:
Как хорошо не думать
В эти тёмные-тёмные дни.
3.19 (Прикосновение одиннадцати тысяч рук,
взгляд одиннадцати тысяч глаз)
Сквозь стеклянные банки
Ломится лучик,
Касается меди начитанных ручек
И алой ранки новорождённой
И луж нечистот
Неотчуждённо.
После забот
Он касается носа
Собирая в ладонь солёные слёзы.
5.11 (Перед дождём)
Завершение ласковой ночи.
На востоке - всполохи света.
Сыро и холодно. Очень.
Очень приятно это.
Не очень приятны чувства -
Не дают, наконец, отрубиться.
Птичий голос в воздухе густо...
От него размываются лица.
Пусть завтра - ласковый день.
Солнце и сонная лень,
Ветер, запах земли...
Время ползёт еле-еле,
Как зелёные стайки тли
На моём окровавленном теле.
5.16 (Шёпот)
Однажды всё закончится
И даже пустота,
Как старенькая ключница,
Сквозь ветхие врата,
Уйдёт в отставку после
Несбывшихся мгновений
Не двинувшихся с места,
С момента смерти времени.
Дыши спокойней.... Умница.
От шума впал ты в шок.
Однажды всё закончится,
Всё будет хорошо.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:27
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:27 by ТавинПросмотров: 196Комментарии: 0
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