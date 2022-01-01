Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

МФ-22 (Шёпоты)

3.7 (Но, как вино...)


- О. засох между рамами...

- Он выпил чашку до дна...

- Когда мы станем старыми...

- Когда я останусь одна...

- Не нужно мне умных мыслей...

- И громких слов о свободе...

- Принесите мне страшную чашку
Со сколом на обороте...

- Чтоб за все грехи мои тяжкие...

- За неверие!..

- За благодать!..

- Мы выпив и сотню чашек
не могли закончить страдать.

3.23 (Персонаж)


Слова - живые. Губы - нет.
Таков потёртый мой портрет.
Пусть жив мой голос - тембр, тон -
Я мёртв. Но громок он.

Я не был и меня не будет,
Но слышат, слышат голос люди!
И чувствуют, что нет чего-то.
Я рад; они - не идиоты.

5.20 (Чтение в парке)


Ясень от осени сонно уносит
Каждый погибший лист.
В мрачных аллеях, росы
Садятся на бунинский бюст.
Скоро снова лучи,
Паутинок летящих блеск...
Как весною, текут ручьи,
Как весною слышится плеск.
В банке краснеет клюква,
Плывут в сознании буквы:
Как хорошо не думать
В эти тёмные-тёмные дни.

3.19 (Прикосновение одиннадцати тысяч рук,
взгляд одиннадцати тысяч глаз)


Сквозь стеклянные банки
Ломится лучик,
Касается меди начитанных ручек
И алой ранки новорождённой
И луж нечистот
Неотчуждённо.
После забот
Он касается носа
Собирая в ладонь солёные слёзы.

5.11 (Перед дождём)


Завершение ласковой ночи.
На востоке - всполохи света.
Сыро и холодно. Очень.
Очень приятно это.
Не очень приятны чувства -
Не дают, наконец, отрубиться.
Птичий голос в воздухе густо...
От него размываются лица.
Пусть завтра - ласковый день.
Солнце и сонная лень,
Ветер, запах земли...
Время ползёт еле-еле,
Как зелёные стайки тли
На моём окровавленном теле.

5.16 (Шёпот)


Однажды всё закончится
И даже пустота,
Как старенькая ключница,
Сквозь ветхие врата,
Уйдёт в отставку после
Несбывшихся мгновений
Не двинувшихся с места,
С момента смерти времени.
Дыши спокойней.... Умница.
От шума впал ты в шок.
Однажды всё закончится,

Всё будет хорошо.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:27
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:27 by ТавинПросмотров: 196Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Шёпот призраки осень пустота грех авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.