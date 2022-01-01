МФ-22 (Шёпоты)

3.7 (Но, как вино...)

3.23 (Персонаж)

5.20 (Чтение в парке)

3.19 (Прикосновение одиннадцати тысяч рук,

взгляд одиннадцати тысяч глаз)



5.11 (Перед дождём)

5.16 (Шёпот)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:27

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Тавин Просмотров: 196 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:27 by

- О. засох между рамами...- Он выпил чашку до дна...- Когда мы станем старыми...- Когда я останусь одна...- Не нужно мне умных мыслей...- И громких слов о свободе...- Принесите мне страшную чашкуСо сколом на обороте...- Чтоб за все грехи мои тяжкие...- За неверие!..- За благодать!..- Мы выпив и сотню чашекне могли закончить страдать.Слова - живые. Губы - нет.Таков потёртый мой портрет.Пусть жив мой голос - тембр, тон -Я мёртв. Но громок он.Я не был и меня не будет,Но слышат, слышат голос люди!И чувствуют, что нет чего-то.Я рад; они - не идиоты.Ясень от осени сонно уноситКаждый погибший лист.В мрачных аллеях, росыСадятся на бунинский бюст.Скоро снова лучи,Паутинок летящих блеск...Как весною, текут ручьи,Как весною слышится плеск.В банке краснеет клюква,Плывут в сознании буквы:Как хорошо не думатьВ эти тёмные-тёмные дни.Сквозь стеклянные банкиЛомится лучик,Касается меди начитанных ручекИ алой ранки новорождённойИ луж нечистотНеотчуждённо.После заботОн касается носаСобирая в ладонь солёные слёзы.Завершение ласковой ночи.На востоке - всполохи света.Сыро и холодно. Очень.Очень приятно это.Не очень приятны чувства -Не дают, наконец, отрубиться.Птичий голос в воздухе густо...От него размываются лица.Пусть завтра - ласковый день.Солнце и сонная лень,Ветер, запах земли...Время ползёт еле-еле,Как зелёные стайки тлиНа моём окровавленном теле.Однажды всё закончитсяИ даже пустота,Как старенькая ключница,Сквозь ветхие врата,Уйдёт в отставку послеНесбывшихся мгновенийНе двинувшихся с места,С момента смерти времени.Дыши спокойней.... Умница.От шума впал ты в шок.Однажды всё закончится,Всё будет хорошо.

Ключевые слова: Шёпот призраки осень пустота грех авторский стих

Другие, подобные истории: