Странная миграция

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:19

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Ternostren Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:19 by

Работаю вахтами, и, соответственно, имею дело с людьми, которые работают подобным образом. И часто заходят разговоры о чем-нибудь мистическом.Рассказ Артема, геолог разведки. Далее рассказ от его имени. Мистики тут, может быть, никакой и нет, но о таком я слышу впервые.Не помню какие года это были, что-то около 1995-96 г., ближайшее поселение - поселок, сейчас уже город, - Нягань, месторождения открывались одно за другим и работы хватало. Утром мы с группой садились в «вахтовку» («Урал» с кузовом-отсеком для перевозки людей) везли, покуда просека была, а там уже со всем оборудованием на своих двоих шлепаешь. По нескольку км за день наматывали. Вот как-то раз идем мы по лесу, а холод стоит лютый, зима как-никак, по пояс в снегу. Ну, переговариваемся негромко так между собой. Вдруг слышим впереди гвалт какой-то, и по звукам, - вроде как приближается к нам. Ну, мы думаем: мало ли что - лес кругом - людей не должно быть, спрятались за холмом. И буквально минут через пять видим: заяц бежит, как если бы мы шли, то навстречу нам. Потом еще один, и еще. Ну думаем: семейка заячья. А нет. Следом еще зайцев десять выбежало. Тут мы видим в деревьях, что-то мелькает. Белки. Тоже штук десять. Только зайцы прошли, следом за ними, соболя три штуки, но не охотятся, видно, а убегают от чего-то. Потом лиса пробежала, затем собака какая-то дикая, волков вроде не водилось там. И в завершение всего на эту тропу вышли два медведя. Медведи, как нам показалось, тоже бежали от чего-то. Потому что звери, когда охотятся они постоянно принюхиваются, а здесь - голова поднята, и перебежками в одну сторону. Я бы сам если бы своими глазами не видел, никогда бы не поверил, что столько разномастного зверья, не нападая на друг друга бежали в одну сторону. После медведей еще зайцев штук семь пробежало, и все затихло. Что так могло напугать их - понятия не имею. А ведь глухие леса. Людей там доселе точно не было еще. Выглядело это как в фильме «Ловец Снов», когда звери убегали от заразы инопланетян. Мы еще с полчаса пролежали там - мало ли что. Потом собрались и решили идти другим маршрутом».Артем уже старый геолог. Много где поездил. Врать ему - смысла я не вижу.

Ключевые слова: Миграция тайга звери геологи авторская история

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