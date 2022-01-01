Бал демонов - 2 глава

Бал демонов - 2 главаУдарение:
амдусциАс
нибрАс
верделЕт
астарОт
маммОн
Аластор
Что же было на балу?
Сейчас Вам расскажу:
Гостей всё больше прибывало,
И на нас с умилением зевало.
Мы сидели в клетках и ждали суда,
Нас мучала только нужда.
"Когда начало?" -
Посетители ворчали.
В тоже время, прозвучал звон,
В камине загорелся огонь.
И люстры сверкали...
Люцифер
Всех собрал в круг,
И произнёс вдруг:
"Первый офицер,
Похотливый оборванец.
Без разврата, его день так сер.
И тот ещё тунеядец.
А второй...
Второй, тот ещё греховник,
Торжества виновник.
Такие к нам впервые,
Души золотые,
Попадают на балы.
Жалко же отправить их в котлы.
Кто кому достанется в рабы,
Решим под конец..."
После всех слов,
Он толпу утихомирил,
И дверь в зал оттопырил:
Всё увидали застолье,
И вместе с тем Бегемота:
"Гости, стол исполнен,
И едой переполнен,
И напиткам нет счёта."
Все с восторгом глядели,
Ведь блюда, будто блестели,
Прям как святой...
Вся арава уселась.
В зал явился Амдусциас,
В руках его арфа виднелась.
Тут за ним Нибрас:
"Дамы и господа,
Что за нужда?
Сегодня я за место барда,
Для Вашего счастья."
А так же Верделет,
Подоспел на банкет.
Наши клетки перенесли,
И на эшафот поволокли.
Дверь заперлась...
Кому не лень пировали,
И на нас свои взгляды кидали.
Амдусциас на арфе играл,
Да так, будто бы не в ад я попал,
Ничего нежней при жизни не слыхал,
Но почему веет тоской?
Он неожиданно призвал
Одного из духов,
Тот на скрипке заиграл.
И тут Нибрас свои песни распевал,
И певец из него неплохой.
Голос был не груб,
Но и сам он не глуп.
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Во время трапезы сеньор,
Затесался разговор:
Люцифера и Асмодея:
"А скажи-ка дорогой, что с тем глупцом?
Который, душу за убийство продал?
Меня чуток взволновал.
Думал только об одном,
Хотел спросить,
Не мог бы ты, его мне подарить?"
Люцифер сказал:
"Что за вздор?
Гость, мой обольститель,
И сладострастия любитель.
Судьбы давно свершился приговор..."
Беседа стихла...
Но тут Маммон вмешался,
И толпа притихла:
"Царём погибшим любовался,
Себе забрать хотел,
Но увы, я не успел.
Как узнал, помчался,
И Аластор сказал,
Что уже назначен в круг
Жадюг.
После лишь вздыхал."
И Дьявол отвечал:
"Признаться, тот монарх,
Мог попасть на бал.
Но за ним я опоздал,
А вот слуга на небесах...
Жадный и гневливый,
И в тоже время похотливый
Вот какой правитель был.
Был да всплыл."
После всех слов
Астарот,
К богатею обратился:
"Как думаешь товарищ,
Кому достанется военный?
Он вроде не бездарный,
И вроде бы не гений. "
Богач вымолвил:
"Я Асмодея выделил."
"А что насчёт Стефана?"
- ответил казначей.
"Знать мне не дано,
Кто же из гостей,
Себе его возьмёт"
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Пир окончен,
Но праздник не закончен.
Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 20:31
Причина: Стилистика и орфография автора сохранены.
Сегодня, 20:31 by RexLibido669Просмотров: 37Комментарии: 0
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