Бал демонов - 2 глава

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 20:31

Причина: Стилистика и орфография автора сохранены.

RexLibido669 Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:31 by

Ударение:амдусциАснибрАсверделЕтастарОтмаммОнАласторЧто же было на балу?Сейчас Вам расскажу:Гостей всё больше прибывало,И на нас с умилением зевало.Мы сидели в клетках и ждали суда,Нас мучала только нужда."Когда начало?" -Посетители ворчали.В тоже время, прозвучал звон,В камине загорелся огонь.И люстры сверкали...ЛюциферВсех собрал в круг,И произнёс вдруг:"Первый офицер,Похотливый оборванец.Без разврата, его день так сер.И тот ещё тунеядец.А второй...Второй, тот ещё греховник,Торжества виновник.Такие к нам впервые,Души золотые,Попадают на балы.Жалко же отправить их в котлы.Кто кому достанется в рабы,Решим под конец..."После всех слов,Он толпу утихомирил,И дверь в зал оттопырил:Всё увидали застолье,И вместе с тем Бегемота:"Гости, стол исполнен,И едой переполнен,И напиткам нет счёта."Все с восторгом глядели,Ведь блюда, будто блестели,Прям как святой...Вся арава уселась.В зал явился Амдусциас,В руках его арфа виднелась.Тут за ним Нибрас:"Дамы и господа,Что за нужда?Сегодня я за место барда,Для Вашего счастья."А так же Верделет,Подоспел на банкет.Наши клетки перенесли,И на эшафот поволокли.Дверь заперлась...Кому не лень пировали,И на нас свои взгляды кидали.Амдусциас на арфе играл,Да так, будто бы не в ад я попал,Ничего нежней при жизни не слыхал,Но почему веет тоской?Он неожиданно призвалОдного из духов,Тот на скрипке заиграл.И тут Нибрас свои песни распевал,И певец из него неплохой.Голос был не груб,Но и сам он не глуп.-------------Во время трапезы сеньор,Затесался разговор:Люцифера и Асмодея:"А скажи-ка дорогой, что с тем глупцом?Который, душу за убийство продал?Меня чуток взволновал.Думал только об одном,Хотел спросить,Не мог бы ты, его мне подарить?"Люцифер сказал:"Что за вздор?Гость, мой обольститель,И сладострастия любитель.Судьбы давно свершился приговор..."Беседа стихла...Но тут Маммон вмешался,И толпа притихла:"Царём погибшим любовался,Себе забрать хотел,Но увы, я не успел.Как узнал, помчался,И Аластор сказал,Что уже назначен в кругЖадюг.После лишь вздыхал."И Дьявол отвечал:"Признаться, тот монарх,Мог попасть на бал.Но за ним я опоздал,А вот слуга на небесах...Жадный и гневливый,И в тоже время похотливыйВот какой правитель был.Был да всплыл."После всех словАстарот,К богатею обратился:"Как думаешь товарищ,Кому достанется военный?Он вроде не бездарный,И вроде бы не гений. "Богач вымолвил:"Я Асмодея выделил.""А что насчёт Стефана?"- ответил казначей."Знать мне не дано,Кто же из гостей,Себе его возьмёт"------------Пир окончен,Но праздник не закончен.

Ключевые слова: Амдусциас Аластор Нибрас Веделет Маммон Астарот Люцифер демоны. стихи авторский стих

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