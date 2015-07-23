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Стихи

Червякта

Холодным ветром песчаной ночи
зажжён огонь моей ветхой души.
Кривые раны февраль наносит -
в осколках памяти их запиши.

Косые тени и злобный хохот -
в пустыне этой мой горький удел.
Слепые кактусы вьются к Богу,
чтоб он, как врач, их тела разглядел.

И вижу я, как во сне молитвы
склонился грач, одинок, над прудом -
оазис счастья, мир после битвы
на долгий миг отразились в нём.

Взмахнул крылом и исчез за дюной -
мой взгляд тяжёл, ненавистен и смел.
Эх, помню ночи, когда я, юный,
ходил по миру и громко пел;

смеялись люди, цветы тянулись
к дождю и к солнцу, и благо лилось
слезами туч,
и брусчатку улиц
ещё не насытила злость.

Тот страшный день, тот ужасный шёпот,
открывший людям пучину веков,
я буду помнить до крышки гроба,
и после неё готов.

Друг друга братья кололи насмерть,
и дождь пошёл на семь долгих ночей,
но он не смоет сей смерти память,
когда вдруг весь мир стал ничей.

Исчезли птицы, исчезли рыбы,
и всякий зверь из лесов исчез -
настал февраль бесконечно стылый
и колкой шалью укутал лес

сигнальных башен и минаретов.
Я в целом мире остался один
и так живу, погребённый где-то
под снежным слоем седин.

Порою ветер танцует вихрем,
а память слабая - сердцу яд:
и снова я воплощаюсь в тигре,
и антилопы вокруг стоят;

и лёд рогов их под солнцем тает,
стекает плоть их водой в песок,
но кактус тенью меня скрывает
и смотрит в меня: он - Бог.

И в этот раз я клыками в шею
не брошусь рвать неземную вязь:
я тихо стою и взглянуть не смею -
откуда она взялась?

Чем я один заслужил спасенье?
За что погибла на свете жизнь?
"Ужасный сон - всё твоё мученье;
за иглы лапами не держись", -

я слышу голос.

И снег колючий
в единый миг обратился в песок,
и снова в небе зарделись тучи,
а где-то вдали зашептал лесок.

И город шумный на горизонте
палитрой крыш отразил лучи,
и я увидел, как с неба сходят
синицы, ласточки и грачи.

Пронёсся зубр на колеснице,
и рядом озеро разлилось,
и сразу пить полетели птицы,
и громко купался лось.

И сладких ягод кусты повсюду,
и в них спешит заплутать медведь...
И я решаю - теперь я буду,
как в юности чистой, петь.

Иду, и бредит навстречу небо,
и я открываю рот...
И сон кончается. Снегом белым
меня сейчас заметёт.

Пробившись к воздуху из сугроба,
вдыхаю ветра шершавый дым.
И режет сердце "мечта до гроба",
и нету в глазах воды.

Одна лишь злоба и хриплый хохот -
и я бросаюсь на кактус вкрик,
и кровью пачкаю тело "Бога",
но к этому он привык.

И сонный грач, испугавшись крика,
взметнулся шумно, за дюной исчез.
Быть может, там цветёт ежевика
и дикий меня ждёт лес?

Бегу на холм, но за ним - пустыня
из белых волн и полярный вой,
и я решаю: пока не остыну,
пока владею своей душой,

пока осталась на свете птица,
что в жутком месте тревожит сон,
пока колючка к небу стремится,
пока не услышит Он,

пока моё сердце от ярости бурно,
пока не умер внутри медведь,
я буду по миру ходить, как безумный,
и песню погибели петь.

Быть может, тогда Он меня услышит,
когда мой измёрзший труп
сгрызут дотла снеговые мыши,
живущие в недрах небесных труб?

Когда я пройду ледяные бритвы
и весь испарюсь в ледяном огне,
оазис счастья, мир после битвы
на долгий век Он подарит мне?

Хоть труден путь, но верно спасенье -
идти вперёд через белый сон -
и я проснусь под великой тенью,
которой укрыл меня чёрный клён.

И сдует ветер холодный морок
с моих израненных вьюгой век,
и петь пойду я - пусть путь мой долог,
но сам себе я судьбу предрек:

одно лишь дело имеет силу -
петь слово правды, сиять огнём,
и я по миру пойду, счастливый,
и мирный сон отразится в нём.

25-28 августа 2020


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:01 by Капитан ГрегПросмотров: 105Комментарии: 5
0

Ключевые слова: Смерть жизнь Бог пустыня зима холод сон психоделика эзотерика авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 04:02
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1869|0)
Публикаций: 208
Комментариев: 2 560
Никогда не понимал психоделику. И никогда ее не пойму. Оставлю право судить более подкованным комментаторам.
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
#2 написал: kusi
Сегодня, 04:18
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 353
Комментариев: 7 205
Капец... Просто капец... Вот у меня вопрос назрел на засыпку"Вы когда пишите вы читаете потом что написали? Автор увы, не умеет излагать мысли на бумаге.
Вот хотя бы эту строку мне на русском объясните"Слепые кактусы вьются к Богу,"
Вообще то кактус не плющ, и не лиана что б виться, а уж к богу, так совсем отдельная история страна.
Я не сторонница минусов, но не сегодня.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:23
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3247|-1)
Публикаций: 2 330
Комментариев: 12 915
Сложный стих, картинки так и маячат перед глазами, как сумасшедшие светлячки.))) Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 10:26
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2490|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 361
А я плюс за старания поставлю, автор работает, совершенствуется, пробует. Профессионалам видны огрехи, мне идея нравится) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: Qusto
Сегодня, 12:38
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (958|-2)
Публикаций: 332
Комментариев: 2 588
Конечно, тут есть к чему прикопаться, боюсь, что очень долго придётся расписывать. Скажу в общем: такое чувство, что автор подставлял рифмы лишь бы они подходили, и то далеко не всегда это получалось. Выбирал странные образы, которые порой и представить трудно. А сам автор понял о чём писал? Думаю, что нет... Я не знаю, сколько лет автору, но мне почему-то показалось, что писал очень молодой человек, а стихотворение так и пропитано какой-то детской наивностью, что ли... Потому рука не поднялась поставить минус. Удачи в будущем, автор, плюсану авансом, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
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