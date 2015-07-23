Червякта

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 105 Комментарии: 5 0 Сегодня, 04:01 by

Холодным ветром песчаной ночизажжён огонь моей ветхой души.Кривые раны февраль наносит -в осколках памяти их запиши.Косые тени и злобный хохот -в пустыне этой мой горький удел.Слепые кактусы вьются к Богу,чтоб он, как врач, их тела разглядел.И вижу я, как во сне молитвысклонился грач, одинок, над прудом -оазис счастья, мир после битвына долгий миг отразились в нём.Взмахнул крылом и исчез за дюной -мой взгляд тяжёл, ненавистен и смел.Эх, помню ночи, когда я, юный,ходил по миру и громко пел;смеялись люди, цветы тянулиськ дождю и к солнцу, и благо лилосьслезами туч,и брусчатку улицещё не насытила злость.Тот страшный день, тот ужасный шёпот,открывший людям пучину веков,я буду помнить до крышки гроба,и после неё готов.Друг друга братья кололи насмерть,и дождь пошёл на семь долгих ночей,но он не смоет сей смерти память,когда вдруг весь мир стал ничей.Исчезли птицы, исчезли рыбы,и всякий зверь из лесов исчез -настал февраль бесконечно стылыйи колкой шалью укутал лессигнальных башен и минаретов.Я в целом мире остался одини так живу, погребённый где-топод снежным слоем седин.Порою ветер танцует вихрем,а память слабая - сердцу яд:и снова я воплощаюсь в тигре,и антилопы вокруг стоят;и лёд рогов их под солнцем тает,стекает плоть их водой в песок,но кактус тенью меня скрываети смотрит в меня: он - Бог.И в этот раз я клыками в шеюне брошусь рвать неземную вязь:я тихо стою и взглянуть не смею -откуда она взялась?Чем я один заслужил спасенье?За что погибла на свете жизнь?"Ужасный сон - всё твоё мученье;за иглы лапами не держись", -я слышу голос.И снег колючийв единый миг обратился в песок,и снова в небе зарделись тучи,а где-то вдали зашептал лесок.И город шумный на горизонтепалитрой крыш отразил лучи,и я увидел, как с неба сходятсиницы, ласточки и грачи.Пронёсся зубр на колеснице,и рядом озеро разлилось,и сразу пить полетели птицы,и громко купался лось.И сладких ягод кусты повсюду,и в них спешит заплутать медведь...И я решаю - теперь я буду,как в юности чистой, петь.Иду, и бредит навстречу небо,и я открываю рот...И сон кончается. Снегом белымменя сейчас заметёт.Пробившись к воздуху из сугроба,вдыхаю ветра шершавый дым.И режет сердце "мечта до гроба",и нету в глазах воды.Одна лишь злоба и хриплый хохот -и я бросаюсь на кактус вкрик,и кровью пачкаю тело "Бога",но к этому он привык.И сонный грач, испугавшись крика,взметнулся шумно, за дюной исчез.Быть может, там цветёт ежевикаи дикий меня ждёт лес?Бегу на холм, но за ним - пустыняиз белых волн и полярный вой,и я решаю: пока не остыну,пока владею своей душой,пока осталась на свете птица,что в жутком месте тревожит сон,пока колючка к небу стремится,пока не услышит Он,пока моё сердце от ярости бурно,пока не умер внутри медведь,я буду по миру ходить, как безумный,и песню погибели петь.Быть может, тогда Он меня услышит,когда мой измёрзший трупсгрызут дотла снеговые мыши,живущие в недрах небесных труб?Когда я пройду ледяные бритвыи весь испарюсь в ледяном огне,оазис счастья, мир после битвына долгий век Он подарит мне?Хоть труден путь, но верно спасенье -идти вперёд через белый сон -и я проснусь под великой тенью,которой укрыл меня чёрный клён.И сдует ветер холодный морокс моих израненных вьюгой век,и петь пойду я - пусть путь мой долог,но сам себе я судьбу предрек:одно лишь дело имеет силу -петь слово правды, сиять огнём,и я по миру пойду, счастливый,и мирный сон отразится в нём.25-28 августа 2020

Ключевые слова: Смерть жизнь Бог пустыня зима холод сон психоделика эзотерика авторский стих

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