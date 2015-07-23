ЧервяктаХолодным ветром песчаной ночи
зажжён огонь моей ветхой души.
Кривые раны февраль наносит -
в осколках памяти их запиши.
Косые тени и злобный хохот -
в пустыне этой мой горький удел.
Слепые кактусы вьются к Богу,
чтоб он, как врач, их тела разглядел.
И вижу я, как во сне молитвы
склонился грач, одинок, над прудом -
оазис счастья, мир после битвы
на долгий миг отразились в нём.
Взмахнул крылом и исчез за дюной -
мой взгляд тяжёл, ненавистен и смел.
Эх, помню ночи, когда я, юный,
ходил по миру и громко пел;
смеялись люди, цветы тянулись
к дождю и к солнцу, и благо лилось
слезами туч,
и брусчатку улиц
ещё не насытила злость.
Тот страшный день, тот ужасный шёпот,
открывший людям пучину веков,
я буду помнить до крышки гроба,
и после неё готов.
Друг друга братья кололи насмерть,
и дождь пошёл на семь долгих ночей,
но он не смоет сей смерти память,
когда вдруг весь мир стал ничей.
Исчезли птицы, исчезли рыбы,
и всякий зверь из лесов исчез -
настал февраль бесконечно стылый
и колкой шалью укутал лес
сигнальных башен и минаретов.
Я в целом мире остался один
и так живу, погребённый где-то
под снежным слоем седин.
Порою ветер танцует вихрем,
а память слабая - сердцу яд:
и снова я воплощаюсь в тигре,
и антилопы вокруг стоят;
и лёд рогов их под солнцем тает,
стекает плоть их водой в песок,
но кактус тенью меня скрывает
и смотрит в меня: он - Бог.
И в этот раз я клыками в шею
не брошусь рвать неземную вязь:
я тихо стою и взглянуть не смею -
откуда она взялась?
Чем я один заслужил спасенье?
За что погибла на свете жизнь?
"Ужасный сон - всё твоё мученье;
за иглы лапами не держись", -
я слышу голос.
И снег колючий
в единый миг обратился в песок,
и снова в небе зарделись тучи,
а где-то вдали зашептал лесок.
И город шумный на горизонте
палитрой крыш отразил лучи,
и я увидел, как с неба сходят
синицы, ласточки и грачи.
Пронёсся зубр на колеснице,
и рядом озеро разлилось,
и сразу пить полетели птицы,
и громко купался лось.
И сладких ягод кусты повсюду,
и в них спешит заплутать медведь...
И я решаю - теперь я буду,
как в юности чистой, петь.
Иду, и бредит навстречу небо,
и я открываю рот...
И сон кончается. Снегом белым
меня сейчас заметёт.
Пробившись к воздуху из сугроба,
вдыхаю ветра шершавый дым.
И режет сердце "мечта до гроба",
и нету в глазах воды.
Одна лишь злоба и хриплый хохот -
и я бросаюсь на кактус вкрик,
и кровью пачкаю тело "Бога",
но к этому он привык.
И сонный грач, испугавшись крика,
взметнулся шумно, за дюной исчез.
Быть может, там цветёт ежевика
и дикий меня ждёт лес?
Бегу на холм, но за ним - пустыня
из белых волн и полярный вой,
и я решаю: пока не остыну,
пока владею своей душой,
пока осталась на свете птица,
что в жутком месте тревожит сон,
пока колючка к небу стремится,
пока не услышит Он,
пока моё сердце от ярости бурно,
пока не умер внутри медведь,
я буду по миру ходить, как безумный,
и песню погибели петь.
Быть может, тогда Он меня услышит,
когда мой измёрзший труп
сгрызут дотла снеговые мыши,
живущие в недрах небесных труб?
Когда я пройду ледяные бритвы
и весь испарюсь в ледяном огне,
оазис счастья, мир после битвы
на долгий век Он подарит мне?
Хоть труден путь, но верно спасенье -
идти вперёд через белый сон -
и я проснусь под великой тенью,
которой укрыл меня чёрный клён.
И сдует ветер холодный морок
с моих израненных вьюгой век,
и петь пойду я - пусть путь мой долог,
но сам себе я судьбу предрек:
одно лишь дело имеет силу -
петь слово правды, сиять огнём,
и я по миру пойду, счастливый,
и мирный сон отразится в нём.
25-28 августа 2020
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:01 by Капитан ГрегПросмотров: 105Комментарии: 5
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