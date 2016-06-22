Тебе

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43

Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.

Капитан Грег Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:43 by

Я никогда не верил в это слепо,как верит Солнцу ива или клён.Застыл горячим дымом город в склепах,как курят ладан после похорон.Не верю, что возможно чьё-то счастьев блуждании среди твоих могил -о, город! - для чего ты дразнишь?зачем ты манишь тех, кто юн и мил?Над кладбищем твоим разлезлось небо,и тянет облака ленивый Феб.Вот юноша отправился из склепак любимой, к дорогой - в соседний склеп.В лице его безрадостная мукакупает златогривую тоску.Он к ней войдёт без слова и без стука.Обнимутся. И сразу же уснут.Пускай навеки! - только бы не слышатьдыхание машин, поющий труп.Кресты антенн покоятся на крышах,надгробия немых кирпичных труб.Оставлю их вдвоём, и будет лучше...Ах! в зеркале моём шумит гроза:я прошлым вечером огромной чёрной тучевсё своё сердце разом рассказал.Она теперь прицелилась и мнётся,как кошка перед норкою в стене.Наивная! - я отдал душу Солнцу,а сердце подарил родной Луне.К чему тебе моё больное тело,идущее из праха и во прах?Лети домой - во стервень стервенелую -и утони в отчаянных стихах.Ты будешь умываться и молиться -и за меня немного помолись,чтоб удалось мне огненною птицейпройти через застуженную жизнь.А если не получится и свыкнусь,то всё-таки, впадая в вечный сон,я прокричу: "Не надо склепа сырость!Хочу я лечь под иву или клён!"Пока живу! Пока дышу и верю,что счастье невозможно без потерь,что если вдруг нашёл его под дверью,то и проводишь тоже через дверь.Рождение и смерть. В дубовой хатесозреет жёлудь - новая тоскапо смерти в душной каменной палатев одних носках.Стоит многоэтажная могила,а в ней - калейдоскоп других могил.Я никогда не верил в это с силой,с какой Тебя однажды полюбил.Тебе, Природа, синеглазой деве,дарю я свой предсумрачный привет.А коль он Твоё сердце не заденет,так, значит, я совсем дурной поэт.Не верю я, что есть такое место,где всем руководит бумажный бог.Скорее Солнце рыжею невестойзахочет пьяницу из сотни женихов.Скорее волка съест мышонок или заяцили комар задушит воробья.С отчаянною силою врезаясь,не верю я!Среди автомобильных воскурений,заупокойных траурных звонков,я становлюсь на сбитые коленив тени домов.И Солнце светит в это замогильство,но яркость красок - серый полутондля тех, кто совершил самоубийствоза много-много лет до похорон.Вот им свети! Прожги им все глазницы,прорежь своею песней шорох дня,чтоб души их, как огненные птицы,промчались через мрачные края.Я никогда не верил в это слепо,но, кажется, теперь познал вполне:коль тянет прочь из каменного склепа,пускайся вскачь на солнечном коне!22 июня 2016

Ключевые слова: Душа любовь город природа смерть декаданс авторский стих

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