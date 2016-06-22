ТебеЯ никогда не верил в это слепо,
как верит Солнцу ива или клён.
Застыл горячим дымом город в склепах,
как курят ладан после похорон.
Не верю, что возможно чьё-то счастье
в блуждании среди твоих могил -
о, город! - для чего ты дразнишь?
зачем ты манишь тех, кто юн и мил?
Над кладбищем твоим разлезлось небо,
и тянет облака ленивый Феб.
Вот юноша отправился из склепа
к любимой, к дорогой - в соседний склеп.
В лице его безрадостная мука
купает златогривую тоску.
Он к ней войдёт без слова и без стука.
Обнимутся. И сразу же уснут.
Пускай навеки! - только бы не слышать
дыхание машин, поющий труп.
Кресты антенн покоятся на крышах,
надгробия немых кирпичных труб.
Оставлю их вдвоём, и будет лучше...
Ах! в зеркале моём шумит гроза:
я прошлым вечером огромной чёрной туче
всё своё сердце разом рассказал.
Она теперь прицелилась и мнётся,
как кошка перед норкою в стене.
Наивная! - я отдал душу Солнцу,
а сердце подарил родной Луне.
К чему тебе моё больное тело,
идущее из праха и во прах?
Лети домой - во стервень стервенелую -
и утони в отчаянных стихах.
Ты будешь умываться и молиться -
и за меня немного помолись,
чтоб удалось мне огненною птицей
пройти через застуженную жизнь.
А если не получится и свыкнусь,
то всё-таки, впадая в вечный сон,
я прокричу: "Не надо склепа сырость!
Хочу я лечь под иву или клён!"
Пока живу! Пока дышу и верю,
что счастье невозможно без потерь,
что если вдруг нашёл его под дверью,
то и проводишь тоже через дверь.
Рождение и смерть. В дубовой хате
созреет жёлудь - новая тоска
по смерти в душной каменной палате
в одних носках.
Стоит многоэтажная могила,
а в ней - калейдоскоп других могил.
Я никогда не верил в это с силой,
с какой Тебя однажды полюбил.
Тебе, Природа, синеглазой деве,
дарю я свой предсумрачный привет.
А коль он Твоё сердце не заденет,
так, значит, я совсем дурной поэт.
Не верю я, что есть такое место,
где всем руководит бумажный бог.
Скорее Солнце рыжею невестой
захочет пьяницу из сотни женихов.
Скорее волка съест мышонок или заяц
или комар задушит воробья.
С отчаянною силою врезаясь,
не верю я!
Среди автомобильных воскурений,
заупокойных траурных звонков,
я становлюсь на сбитые колени
в тени домов.
И Солнце светит в это замогильство,
но яркость красок - серый полутон
для тех, кто совершил самоубийство
за много-много лет до похорон.
Вот им свети! Прожги им все глазницы,
прорежь своею песней шорох дня,
чтоб души их, как огненные птицы,
промчались через мрачные края.
Я никогда не верил в это слепо,
но, кажется, теперь познал вполне:
коль тянет прочь из каменного склепа,
пускайся вскачь на солнечном коне!
22 июня 2016
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 05:43 by Капитан ГрегПросмотров: 21Комментарии: 0
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