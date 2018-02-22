Демон-разрушитель

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:50

Причина: Авторская стилистика сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 57 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 16:50 by

Лети в окно, мой демон-разрушитель,От четырёх покрытых пылью стенК туманным и непрожитым вершинам,На свет морозно-жгучих перемен.Не будь в плену у ненависти лютой,Взмахнув крылом со стрелами в груди,Над скалами иллюзий, там, где люди –Всего лишь много точек позади.Лети же, демон, коли несогласныйСо всем, что видишь издревле вокруг.Быть может, что вдали увидишь платоМечты родной сквозь вихрь белых вьюг.Лети быстрее рек и выше мельниц,С крылами, что зарницы на заре -Чем чаще взмах, тем время всё быстрее,Чем стук в груди сильнее, тем скорей.Лети в окно, мой демон-разрушитель.Пока ещё есть крылья на стене.Перечеркни всего одну ошибку –Свой стих из предложений прошлых дней.

Ключевые слова: Демон разрушение жизнь авторский стих

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