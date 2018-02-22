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Стихи

Демон-разрушитель

Лети в окно, мой демон-разрушитель,
От четырёх покрытых пылью стен
К туманным и непрожитым вершинам,
На свет морозно-жгучих перемен.
Не будь в плену у ненависти лютой,
Взмахнув крылом со стрелами в груди,
Над скалами иллюзий, там, где люди –
Всего лишь много точек позади.
Лети же, демон, коли несогласный
Со всем, что видишь издревле вокруг.
Быть может, что вдали увидишь плато
Мечты родной сквозь вихрь белых вьюг.
Лети быстрее рек и выше мельниц,
С крылами, что зарницы на заре -
Чем чаще взмах, тем время всё быстрее,
Чем стук в груди сильнее, тем скорей.
Лети в окно, мой демон-разрушитель.
Пока ещё есть крылья на стене.
Перечеркни всего одну ошибку –
Свой стих из предложений прошлых дней.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:50
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 16:50 by johnny-max-cageПросмотров: 57Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Демон разрушение жизнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: leslie013
Сегодня, 17:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Мне очень понравилось.Душевно.
Зарегистрирован: 22.02.2018
#2 написал: Lynx
Сегодня, 17:28
+2
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 341
Комментариев: 1 897
Плюс ставлю, очень классный ритм) Да и само стихотворение впечатляет)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#3 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 17:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 325
Комментариев: 3 038
Cпасибо большое!


Пару слов о стишке просто так...
Это навеяно настроением. Иногда жизнь засасывает как болото и человек приживается там, где не хочет быть по большому счёту, это образно, в жизни хочется бежать вперёд и не оглядываться ни на что, не ценить то что есть и что было, а рисковать потерять ради того, чего ещё нет. Будет меньше неприятных ощущений. если сравнить жизнь с прохождением по болоту.Если идти долго - затянет, засосёт, и грязи столько понаприлипнет, что вовек не отмыться. А если всё время бежать - то тоже испачкаешься, но потом быстро в речке искупаешься, и как нив чём не бывало побежишь дальше.
Ну а стремление к разрушениям - это не что иное как подсознательное стремление к созиданию того, чего ещё нет.

Цитата: Lynx
Плюс ставлю, очень классный ритм) Да и само стихотворение впечатляет)

Большое спасиб))
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:45
+1
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Комментариев: 3 218
Крылья на стене - туманный образ. А Демону плюс! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 17:58
+2
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Комментариев: 3 038
Цитата: Эвиллс
Крылья на стене - туманный образ. А Демону плюс! +

Спасибо большое! :)
Да, образ более чем непрозрачный вышел :)

Демон временно их снимает и вешает, когда устает от полетов)
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 18:43
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1155|0)
Публикаций: 1
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Здорово! С удовольствием +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#7 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 20:44
0
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Репутация: (208|0)
Публикаций: 325
Комментариев: 3 038
Цитата: Tigger power
Здорово! С удовольствием +++++++

Cпасибо большое! :)
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#8 написал: Shimoro
Сегодня, 22:58
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 7
Интересно, затянуло, +!
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