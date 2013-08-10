Дуськина тоска

Тонкие седые пряди шелковых волос

И постылая, в морщинах, красота.

Улетело нынче сердце под откос,

Разметалась нынче Дуськина коса.



Тихо в поле ночью шелестится рожь,

В темном небе светит ясная луна.

По рябому телу, под рубахой рваной, дрожь,

Крестик-серебро на подоконнике окна.



И не знала Дуська, не ждала,

Как письмо в конверте горем оплело.

Теребила, помнит, гимнастерки рукава,

Вспоминая часто мужнино тепло...



Но недаром в поле шелестится рожь,

И луна не скроет путника в ночи.

Не унять же Дуське под рубахой дрожь,

Когда дрогнет мельком огонек свечи.



Скрипнет дверь, поднимет ситцевые шторы

Резвый ветер, что ворвался не один.

Снова Дуську взял он силой и измором,

Вечный путник, что виновник всех седин.



Бледными холодными губами

Жаркий поцелуй опустит с узких плеч.

И терпела Дуська холод долгими ночами,

Не узнала в лике мужа черта речь...



В паутине стол, давно не мыты окна,

А в постели одеялом стелет рваное белье.

Позабыла Дуська жизнь, душа давно промокла,

Провалилась в пустоту и забытье...



Как обманчива порою бабская тоска!

Пеленой застелет разум в тихой вере,

И надежда в горе соблазнительна, сладка...

Вот вся радость в этой горестной потере.



***



И опять уйдет он, скрипнув дверью,

Расплывутся вновь синявки на груди.

В двадцать лет ты, Дуська, пахешь серью,

Молодое сердце разменяв на седины...

Lynx Просмотров: 38 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 19:48 by

Ключевые слова: Солдат письмо похоронка гость черт авторский стих

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