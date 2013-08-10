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Стихи

Дуськина тоска

Дуськина тоска


Тонкие седые пряди шелковых волос
И постылая, в морщинах, красота.
Улетело нынче сердце под откос,
Разметалась нынче Дуськина коса.

Тихо в поле ночью шелестится рожь,
В темном небе светит ясная луна.
По рябому телу, под рубахой рваной, дрожь,
Крестик-серебро на подоконнике окна.

И не знала Дуська, не ждала,
Как письмо в конверте горем оплело.
Теребила, помнит, гимнастерки рукава,
Вспоминая часто мужнино тепло...

Но недаром в поле шелестится рожь,
И луна не скроет путника в ночи.
Не унять же Дуське под рубахой дрожь,
Когда дрогнет мельком огонек свечи.

Скрипнет дверь, поднимет ситцевые шторы
Резвый ветер, что ворвался не один.
Снова Дуську взял он силой и измором,
Вечный путник, что виновник всех седин.

Бледными холодными губами
Жаркий поцелуй опустит с узких плеч.
И терпела Дуська холод долгими ночами,
Не узнала в лике мужа черта речь...

В паутине стол, давно не мыты окна,
А в постели одеялом стелет рваное белье.
Позабыла Дуська жизнь, душа давно промокла,
Провалилась в пустоту и забытье...

Как обманчива порою бабская тоска!
Пеленой застелет разум в тихой вере,
И надежда в горе соблазнительна, сладка...
Вот вся радость в этой горестной потере.

***

И опять уйдет он, скрипнув дверью,
Расплывутся вновь синявки на груди.
В двадцать лет ты, Дуська, пахешь серью,
Молодое сердце разменяв на седины...

Сегодня, 19:48 by LynxПросмотров: 38Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Солдат письмо похоронка гость черт авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:56
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 77
Комментариев: 5 087
Жутко стало, сильный стих. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:17
+1
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Какой печальный стих! Тоска - тяжелая и угнетающая штука. Плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 20:30
+1
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Комментариев: 1 101
Сильно, и так безнадежно, печально. Плюсище
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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