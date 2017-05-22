Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Теневые Человечки

Думаю, многие уже встречались с подобным феноменом – видишь боковым зрением какой-то силуэт, начинаешь смотреть на него, после чего тот мгновенно пропадает, хотя ты даже не успел на него толком-то посмотреть.
Этот эффект многие называют теневыми человечками или теневыми силуэтами. Еще с древнейших времен люди сталкивались с подобным явлением. Многие, так называемые, скептики, считают это исключительно оптической иллюзией, однако я придерживаюсь несколько иного мнения, которое в данном тексте озвучивать не стану, ибо не уверен в его правильности и соответствии действительности.

Уже несколько ночей подряд я наблюдаю подобного рода силуэты. Иногда их появление сопровождается различными странными звуками, постукиваниями, но, всё же, не всегда. В двух третях случаев наблюдения теневых человечков мною, никаких звуков не было.
Приведу два примера, с которыми пришлось столкнуться лично мне:
Мое спальное место, в виду того, что моя кровать является двухъярусной, расположено довольно высоко. На часах, как правило, от 23.00 до 01.00 (именно в этот промежуток времени я наблюдаю теневые силуэты чаще всего). Почти что ровно напротив моей кровати расположено окно. Рядом с этим окном, а если быть точным, несколько правее него, появляется довольно высокий силуэт. Рост его составлял около 170 сантиметров.
Стоило мне обратить на него взгляд, как он тут же исчез. Подобные случаи я наблюдал в своем доме несколько раз и не только в своей спальне: похожая ситуация происходила несколько раз и на кухне.

Был еще один интересный случай: в том самом окне, рядом с которым стоял «человечек», о котором я рассказал выше, а именно на его подоконнике появился низкий силуэт. Он дотягивался только до половины довольно высокого окна. В этот раз он исчез уже через несколько секунд после того, как я начал на него смотреть. Через некоторое время я поймал себя на мысли, что вижу точно такой же силуэт, висящий за моим окном. Тут необходимо понимать, что дом, где я живу, довольно высокий – от моего окна до земли как минимум метров 6, а то и все 8.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:38 by RobertShtirnerПросмотров: 121Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Ночь тень силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 287
Никогда не слышала, что эти видения называются теневыми человечками.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 306
Вот и как теперь спать, когда одна живёшь?! ogo
+
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#3 написал: Estellan
Сегодня, 00:47
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1804|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 2 491
Цитата: Tanusha13666
Вот и как теперь спать, когда одна живёшь?! ogo
+

Заведите котиков. Они развлекут вас ночью вылупившись в темный угол, топорща шерсть и утробно подвывая замогильным голосом. smeh
Зарегистрирован: 23.07.2015
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.