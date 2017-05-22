Теневые Человечки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

RobertShtirner Просмотров: 121 Комментарии: 3 +3 Вчера, 23:38 by

Думаю, многие уже встречались с подобным феноменом – видишь боковым зрением какой-то силуэт, начинаешь смотреть на него, после чего тот мгновенно пропадает, хотя ты даже не успел на него толком-то посмотреть.Этот эффект многие называют теневыми человечками или теневыми силуэтами. Еще с древнейших времен люди сталкивались с подобным явлением. Многие, так называемые, скептики, считают это исключительно оптической иллюзией, однако я придерживаюсь несколько иного мнения, которое в данном тексте озвучивать не стану, ибо не уверен в его правильности и соответствии действительности.Уже несколько ночей подряд я наблюдаю подобного рода силуэты. Иногда их появление сопровождается различными странными звуками, постукиваниями, но, всё же, не всегда. В двух третях случаев наблюдения теневых человечков мною, никаких звуков не было.Приведу два примера, с которыми пришлось столкнуться лично мне:Мое спальное место, в виду того, что моя кровать является двухъярусной, расположено довольно высоко. На часах, как правило, от 23.00 до 01.00 (именно в этот промежуток времени я наблюдаю теневые силуэты чаще всего). Почти что ровно напротив моей кровати расположено окно. Рядом с этим окном, а если быть точным, несколько правее него, появляется довольно высокий силуэт. Рост его составлял около 170 сантиметров.Стоило мне обратить на него взгляд, как он тут же исчез. Подобные случаи я наблюдал в своем доме несколько раз и не только в своей спальне: похожая ситуация происходила несколько раз и на кухне.Был еще один интересный случай: в том самом окне, рядом с которым стоял «человечек», о котором я рассказал выше, а именно на его подоконнике появился низкий силуэт. Он дотягивался только до половины довольно высокого окна. В этот раз он исчез уже через несколько секунд после того, как я начал на него смотреть. Через некоторое время я поймал себя на мысли, что вижу точно такой же силуэт, висящий за моим окном. Тут необходимо понимать, что дом, где я живу, довольно высокий – от моего окна до земли как минимум метров 6, а то и все 8.

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