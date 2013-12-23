Стук в окно

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:25

Плюшечка Просмотров: 832 Комментарии: 8 +14 Вчера, 12:25 by

С моей бабушкой был один случай. Она жила в своем доме, находилась на кухне. Окно кухни выходит во внутренний двор, куда посторонний попасть просто так не может, так как калитка запирается изнутри. Разве что через забор перелезть.Была зима, вечер. За окном темно. Тут она услышала резкий и громкий стук в окно и напугалась. Обычно соседи стучат в окно, которое выходит на улицу. Она выглянула в окно и никого не увидела. Оделась, решила выйти во двор посмотреть, кто стучит. была у нее мысль, что это ее сын. Очень уж он любил шутить над ней. Включила свет во дворе, никого нет. Крикнула: "Кто здесь?" Никто не отзывается. Смотрит, а под окном кухонным даже следов никаких нет, снег чистый.Вот тогда она по-настоящему напугалась и рванула домой, закрываясь на все замки. А через полгода у нее сын умер.Вот такая история.

Ключевые слова: Стук нет следов смерть авторская история

Другие, подобные истории: