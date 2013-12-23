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Истории из жизни

Стук в окно

С моей бабушкой был один случай. Она жила в своем доме, находилась на кухне. Окно кухни выходит во внутренний двор, куда посторонний попасть просто так не может, так как калитка запирается изнутри. Разве что через забор перелезть.

Была зима, вечер. За окном темно. Тут она услышала резкий и громкий стук в окно и напугалась. Обычно соседи стучат в окно, которое выходит на улицу. Она выглянула в окно и никого не увидела. Оделась, решила выйти во двор посмотреть, кто стучит. была у нее мысль, что это ее сын. Очень уж он любил шутить над ней. Включила свет во дворе, никого нет. Крикнула: "Кто здесь?" Никто не отзывается. Смотрит, а под окном кухонным даже следов никаких нет, снег чистый.

Вот тогда она по-настоящему напугалась и рванула домой, закрываясь на все замки. А через полгода у нее сын умер.

Вот такая история.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:25
Вчера, 12:25 by ПлюшечкаПросмотров: 832Комментарии: 8
+14

Ключевые слова: Стук нет следов смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:42
+2
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Комментариев: 2 020
Я же уже по теми Стуками писала, что страшный грохот в окна. Действительно, к беде — смерти хозяина
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Talisha
Вчера, 12:46
+10
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Комментариев: 2 447
Через полгода... Это не показатель. Люди в принципе умирают. А если б не умер никто - о стуке бы забыли. Притянуто, на мой взгляд
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 12:59
+4
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И чего у вас у всех истории с одинаковыми названиями? Как бабуля их идентифицировать должна? Ента хорошая, плюс ставлю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: Масик
Вчера, 14:49
+2
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Комментариев: 6
Страшно однако
Зарегистрирован: 12.01.2018
#5 написал: conjure one
Вчера, 18:12
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Комментариев: 1 802
Мне история понравилась, поставлю плюс. Про смерть бабушкиного сына тоже думаю, что, скорее всего, совпадение. Хотя на сто процентов никто гарантии не даст. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Ernesta
Вчера, 19:20
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Это бабушка ваша плохо сделала, что на улицу вышла, мало-ли стучат, надо будет - ещё и покричат, чтоб наверняка услыхали.
Зло впустила, которое стучалось. Вот и весь сказ. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#7 написал: ана аю
Вчера, 22:15
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Не надо было, конечно, на улицу выходить. Мог и человек там оказаться с нехорошими намерениями.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#8 написал: Шахерезада
Вчера, 23:13
0
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Комментариев: 338
Плюшечка, а от чего сын у Вашей бабушки умер? Если это была тяжелая болезнь, то можно допустить, что стук в окно было сигналом того, что в его теле зародилась смертельная болезнь, которая сведет в могилу парня через шесть месяцев.
Очень тяжело когда родители хоронят детей, грустная история, но плюса заслуживает.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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