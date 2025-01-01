Тайна Never_open_it.rar спустя много лет…Доброго времени суток, дорогие читатели! Уверен, что все здесь присутствующих хотя бы краем уха, но слышали об одном архиве — Never_open_it с расширением RAR.
Я представляю группу, которая расследует легенду файла. Судя по нашим находкам, описанное там не такая уж и легенда… А легенда ли вообще?..
Хочу в первую очередь начать с того, что вся информация, которая могла бы приоткрыть завесу тайны, уничтожена. Да-да, всё подчищено, причём основательно… И если ты, дорогой Читатель, подумал, что это сделал Роскомнадзор, то ты глубоко ошибаешься. Информации нет ни на зарубежных ресурсах, ни в сети Tor. Вы можете мне сказать: «А как же дискуссии на Reddit, ВК и на других ресурсах?». Я отвечу — всё то, что осталось, — бесполезная информация. Осталось то, что удовлетворяет интерес людей — простых обывателей, но не несёт практической пользы в расследовании этой истории.
А разгадка содержалась на одном известном сервере. В базе данных, которую защищала форма авторизации сайта «mortis.com», и, как Вы могли догадаться, домен сайта был закрыт не просто так, на пустом месте, и его создателя — Томаса Линга убрали не потому, что он перешёл дорогу в запрещённом месте… Точнее, он перешёл дорогу тем, в чьих интересах было спрятать всё то, что они преподносили как легенды (они же «Файлы 21»).
Скажу больше, и при попытке разгадать тайну группировки «Cicada 3301» все дороги вели мою команду к ресурсу «mortis.com». А теперь? Барабанная дробь, и… Эти самые анонимы («цикады») — специалисты подразделения кибербезопасности главного управления ЦРУ США… Неожиданно, не правда ли…
Но это всё лирика и прелюдия…
О «Never_open_it.rar», по нашей информации, также было много данных в базе «Мортиса».
А если быть точнее, что «Never_open_it.rar» не просто страшилка ясельным детишкам на ночь, а угроза, упрятанная на неопределённое время в виде GIF-анимации…
Эта GIF-анимация — «eeriness.gif», по нашей информации, связана с проектом ЦРУ под кодовым названием «MKUltra» (это частично подтверждается найденными материалами), садистского проекта, целью которого было «программирование» сознания людей и управление человеческой психикой. А сама анимация, по нашей информации, содержит результат всего этого — анимацию состояния подопытного после таких фашистских пыток, как «электростул», принудительное голодание, ввод токсичных препаратов в кровь и т. д.
И касаемо содержания напоследок поделюсь с вами промежуточными результатами нашего расследования. По нашей информации, сама анимация весит 488 КБ. Всё остальное — вторая часть кода GIF-анимации. Вторая часть является кодом аудиофайла — стенограмма записи разговора сотрудника ЦРУ с подопытным.
Наша команда также имеет компромат — документы, которые подтверждают это.
Это всё, что я могу сейчас поведать вам, дорогие друзья.
Скажу одно — после сбора пазла и публикации всего этого руководству ЦРУ лучше лезть в петли. На первый взгляд кажется, что цель несбыточна, правда? Но нас уже не остановить.
Ссылка на файл: https://cloud.mail.ru/public/GwP1/PmkrTokPV
