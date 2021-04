likeyou.jpg

Все началось с обычного сообщения на мою почту. Некий пользователь с случайным набором символов в графе "отправитель" написал мне приблизительно в 11 часов вечера около полугода назад. Содержание письма было примерно таким: "hi? i like you and he likes you". Ниже он прикрепил изображение, которое меня напугало до мурашек. Я не хочу подробно описывать его, потому что, по сути, описывать там нечего, но попытаюсь.Изображение крайне низкого качества и странных пропорций - 324х336 пикселей. Весит также очень мало, всего 45 кбайт и это не с проста, дальше объясню почему. На картинке изображен белый шум с красным образом посередине. Изначально можно не понять, что это, но стоит посмотреть внимательнее, как сразу становится понятно, что это лицо. Лицо крайне худое и больше походит на череп, но из-за маленьких глаз, скорее всего, им не является. На лице хорошо видна жуткая улыбка.Теперь, что касается воздействия. Это изображение произвело на меня странный эффект - я почувствовал необъяснимый страх, глядя на него, но не более того. Однако, мне действительно неприятно, что это изображение сейчас у меня на компьютере, как только я закончу написание статьи, я его сразу удалю. Эту картинку видел один мой знакомый, правда, ему оно было отправлено посредством MMS (это объясняет низкий вес изображения). В отличии от меня, его стали охватывает панические атаки, преимущественно в замкнутых помещениях. Например, в лифтах или узких коридорах. Сам он говорит, что в голове просто внезапно всплывает этот образ и ему становится ужасно страшно. Я до сих пор не понимаю, кто рассылает это изображение и зачем. Возможно и вы получали его или получите в скором будущем..Ниже оставлю ссылку на гугл диск с изображением. Если хотите, то можете изучить картинку

