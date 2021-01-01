Видеодомофон

radret Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:10 by

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Как то раз я ждал друзей,мы собирались отметить мое поступление в вуз.время было позднее примерно 22:00-23:00.На улице уже несколько дней был сильный мороз и метель.делать было нечего и я решил зайти в приложение домофона,чтобы увидеть когда придут друзья.открыв приложение ,на экране телефона появилось изображение моего двора.изображение было плохого качества,на улице было темно,только тусклая лампа освещала площадку около подъезда .через некоторое время мне надоело смотреть на темный двор ,и я уже хотел закончить просмотр ,но в один момент я уловил слабое движение слева от подъезда.пригледевшись я увидел что-то темное ,но что конкретно понять не смог из-за плохого качества и темноты .и тут оно вышло под свет лампочки,нечто похожее на собаку и человека одновременно,лысое,с вытянутыми конечностями.Меня сковал сильный страх и я не мог закрыть приложение чтобы перестать смотреть на существо.Вдруг оно что то услышало ,и быстрыми и резкими движениями побежало вправо.Я тут же выключил приложение и сел на диван,думая что я только что увидел.Мне хотелось подойти к окну и посмотреть куда делось это существо,но страх был сильнее.до прихода друзей я так и сидел на диване.На следующее утро ,когда страх стал ослабевать я даже уже стал думать что вчера на видеодомофоне я увидел собаку ,и что плохое качество и темнота сыграли со мной злую шутку.Ближе к обеду мне надо было идти в университет чтобы отдать недостающие документы.одевшись я спустился на лифте и вышел к подъезду.И тут меня снова сковал сильный страх ,на снегу были странные следы лап которые не были похожи на следы собак,длинные,с большими когтями на концах.с тех пор я не выхожу из дома после наступления темноты,и вам не советую.