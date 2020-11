Жуткий файл "loco.mp4"

Эта видеозапись была найдена где-то в 2006 году в одном из заброшенных домов (хрущёвке) Воронежа на VHS кассете обычным человеком, чьё имя не разглашалось. Некоторые следователи предполагали, что это так или иначе связано с пропажей 11-летнего ребёнка 4 ноября 1989 года, ибо коридор слишком похож. Сначала показывается коридор, по которому кто-то идёт с фонарём. На фоне играют нагнетающие искажённые звуки, присутствует куча помех и также слышны шаги и посторонние шумы. Человек ходит по коридору, осматривает его, а потом слышит звуки из комнаты. Он туда заходит, дверь шкафа открыта, и предположительно, оттуда на секунду выглядывает какой-то высокий человек с блестящим лицом (это может быть маска). Идут помехи. После житель обходит всю комнату и осматривает все вещи. Судя по всему, часы показывают 10:00, после этого идут небольшие помехи. Дальше начинается самое жуткое: под столом блестит нечто два раза (судя по форме, это режущий предмет) и житель дома осматривает комнату ещё. Дальше резко появляется громкий пугающий звук с меняющейся частотой, показывается фигура с ножом и в шляпе, словно приделанная туда монтажом, также появляется красный злой череп с белыми глазами, а надпись под ним гласит: "not your fault". На долю секунды начинает дёргаться предположительно портрет этого человека в золотой маске скелета (т.к. он так же в шляпе). Запись обрывается.Не доказано, но судя по выводам, на некоторых людей видео имеет негативное воздействие. Очевидцы рассказывали, что после просмотра у них начиналась необъяснимая тревога и они начинали постоянно смотреть под кровать или под стол. Также у них развилась боязнь черепов и костей в любом их проявлении. У некоторых начиналась мигрень, и даже аспирин не помогал. А у шестерых в течение суток были небольшие суицидальные мысли. Летальных исходов не зафиксировано. Один из следователей, смотревший это видео, из-за развившейся паранойи не мог ходить на работу, на 3 дня у него развилась бессонница. У него крутилась фраза "goes loco" в голове, поэтому его родственники посоветовали обратиться к психиатру, фобии прошли уже через неделю.На других людей видео не оказывало влияние, а только вызывало тревогу на время просмотра. Видео вполне безопасное, но смотрите с осторожностью. Видео было оцифровано и переделано в формат .mp4. Большинство помех убрано.Само видео:

